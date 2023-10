Olaf Scholz kämpft für höhere Mindestlöhne und sieht nicht die Politik in der Pflicht. In Zugzwang: Die Arbeitgeber und Gewerkschaften in der Mindestlohnkommisssion.

Berlin. Bundeskanzler Scholz übt Kritik an der Mindestlohn-Kommission und nimmt die Tarifparteien in die Pflicht. Alle Politik-News im Blog.

Kanzler Scholz nimmt beim Mindestlohn die Arbeitgeber und Gewerkschaften in die Pflicht

Anschlag auf Chrupalla: Kein Verdächtiger in Sicht

Wagenknecht erstattet Anzeige

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist auf die Mindestlohnkommission nicht gut zu sprechen. Statt sich zu einigen, hat sich dort eine Seite über die andere hinweggesetzt. Statt eines einvernehmliches Votum gab es eine knappe Mehrheitsentscheidung. „Das kann nicht so bleiben“, betonte Scholz, der von Hause aus ein Arbeitsrechtler ist. „Sie hat es beim letzten Mal, muss ich sagen, nicht gut gemacht.“

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 19. Oktober: Scholz über Mindestlohn: „Wir müssen dranbleiben.“

20.27 Uhr: Nach der politischen Entscheidung für den Mindestlohn von zwölf Euro ist nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz künftig wieder die Mindestlohnkommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebern gefragt. Diese müsse ihre Arbeitsweise aber ändern, betonte der Kanzler. „Es muss auch in der Mindestlohnkommission in Zukunft wieder einvernehmlich entscheidende Sozialpartner geben, egal wie lange Nächte sie tagen müssen. Es muss eine gemeinsame Entscheidung sein“, sagte er.

Beim Mindestlohn habe die Entwicklung in Deutschland noch kein Ende erreicht. Auf einer SPD-Veranstaltung beklagte Scholz. Es gebe viele Menschen, denen es trotz viel Arbeit finanziell nicht gut gehe. „Und deshalb müssen wir auch weiter dranbleiben“, rief der Kanzler aus.

Keine weiteren Verdächtigen nach Klinikbehandlung von Chrupalla

18.12 Uhr: Im so genannten Fall Chrupalla sind die Ermittlungen bisher im Sande verlaufen. Oberstaatsanwältin Veronika Grieser teilte am Donnerstag mit, die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung liefen weiterhin gegen Unbekannt. Neue Erkenntnisse soll nun ein Gutachten von Gerichtsmedizinern liefern. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten beim Institut für Rechtsmedizin in München in Auftrag gegeben, „um alle offenen medizinischen Fragestellungen abzuklären“. Bislang sei noch unklar, wann das Gutachten vorliege, erläuterte Grieser.

AfD-Chef Tino Chrupalla hat inzwischen das Krankenhaus verlassen. Anfang Oktober war er vor einer geplanten Rede in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht worden. Ärzte stellten einen Einstich in Chrupallas rechtem Oberarm fest. Der AfD-Chef sprach später davon, dass auf ihn ein Anschlag verübt worden sei.

AfD-Chef Tino Chrupalla sieht sich als Opfer eines Anschlages Foto: Serhat Kocak / DPA Images

Gefälschte Webseite – Wagenknecht erstattet Anzeige

17.30 Uhr:Sahra Wagenknecht (Linke) erstattet nach Spiegel-Informationen Anzeige gegen unbekannt. Der Grund: Unbekannte sollen auf einer falschen Webseite für eine neue Wagenknecht-Partei um Spenden geworben haben. Es geht um die kürzlich online geschaltete Seite www.bswpartei.de. Auf dieser Seite sind Fotos von der Linken-Politikerin veröffentlicht sowie ihr Bundestagsbüro als Urheber im Impressum angegeben.

Unterdessen forderte Brandenburgs Linke-Landeschef Sebastian Walter von Wagenknecht die Aufgabe ihres Bundestagsmandats. „Zur Konsequenz gehört es aber auch, ein Mandat zurückzugeben, das mit dem Programm und den Zielen der Linken gewonnen wurde, die sie nicht mehr teilt“, teilte er mit. Gleichzeitig übte Walter scharfe Kritik an der von Wagenknecht geplanten Neugründung einer Partei: „Wer mitten in einem beispiellosen gesellschaftlichen Rechtsruck den Versuch unternimmt, die Linke zu spalten, handelt in höchstem Maße verantwortungslos.“

Wird Sahra Wagenknechts Projekt der Neugründung einer Partei sabotiert? Foto: Britta Pedersen / DPA Images

