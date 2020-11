Ministerium prüft Einführung von Schnelltests für Lehrer und Erzieher

Erfurt. Das Thüringer Bildungsministerium prüft den Einsatz von Schnelltests für die Beschäftigten an Schulen und Kindergärten. Diese nutzen kostenlose Corona-Tests bislang kaum.

Beschäftigte in Thüringer Kitas und Schulen nutzen die für sie kostenlosen Corona-Tests bislang nur zurückhaltend. Bis zum Ende der Herbstferien wurden in diesen Berufsgruppen 4511 Tests durchgeführt und vom Land bezahlt, wie aus Daten des Thüringer Bildungsministeriums hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Die Möglichkeit solcher kostenlosen Tests gibt es für rund 44.000 Beschäftigte an Schulen und Kitas. Bislang wurden damit nur etwas mehr als zehn Prozent der Testmöglichkeiten im Bildungsbereich genutzt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog