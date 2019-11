Mit dem ICE zu den Vereinten Nationen: Bundespräsident besucht Uno-Simulation in Erfurt

Es war in New York und ein paar Jahre her, da steckte Frank-Walter Steinmeier nebst seiner Entourage in einem der vielen Hochhäuser Manhattans im Fahrstuhl fest. Also drückte er den Notknopf und sagte, als sich der Sicherheitsdienst meldete: „Hallo, hier ist der deutsche Außenminister. Wir stecken im Lift fest.“ Aber klar doch, lautete die Antwort: „Und ich bin die Königin von England“.

Steinmeier, inzwischen bekanntlich Bundespräsident, trägt diese gut verdauliche, gewiss nicht das erste Mal erzählte Anekdote am Donnerstagvormittag im Prunk des Erfurter Kaisersaals vor. Vor ihm sitzen mehr als 400 Studentinnen und Studenten. Sie haben sich für den Anlass schick gemacht und kommen aus Deutschland, aber auch den den USA, Kanada, Japan, Nigeria, Brasilien und der Ukraine. Sie nehmen an der „National Model United Nations Konferenz“ teil, also an einer Art Nachwuchs-Uno, die für mehrere Tage in Erfurt tagt.

Premiere für Deutschland

Derlei Planspiele oder Simulationen werden seit Jahrzehnten weltweit durchgeführt, vor allem in den USA, aber auch in der Bundesrepublik und in Thüringen. Dennoch ist diese Konferenz, in dieser Form, Größe und Internationalität, eine Premiere für Deutschland – und natürlich erst recht für Erfurt, das Steinmeier pflichtschuldigst als „wunderschön“ bezeichnet.

Der Bundespräsident ist – das erschien dem Präsidialamt offenkundig schneller und ökologischer als der sonst übliche Weg mit der Luftwaffe – mit dem ICE aus Berlin angereist. Die Limousine mit Bundesadler und Kennzeichen 0-1 steht aber in Erfurt natürlich bereit, derweil der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den politischen Begleitservice übernimmt.

Dennoch bleibt der Sicherheitsaufwand beträchtlich. In der Innenstadt haben sich die Einsatz- und Streifenwagen der Polizei verteilt. Sprengstoffspürhunde beschnüffeln die Taschen von Gästen und Kameras von Journalisten.

Schlaflos in New York

Im Kaisersaal gibt Steinmeier den Diplomaten auf Augenhöhe und spricht die jungen Menschen als erstes mit „Exzellenzen“ an. „Es ist gut, zurück bei den Vereinten Nationen zu sein“, sagt er in nahezu akzentfreiem Englisch. Als Außenminister habe er jahrelang an diesem Spitzenspiel der Weltpolitik teilgenommen, mit bilateralen Begegnungen im 30-Minuten-Takt, multilaterale Verhandlungen bis in die frühen Morgenstunden hinein und vielen schlaflosen Nächten.

Ob das auch in Erfurt so sein wird? Bis Samstag wollen in mehreren Komitees etliche Resolutionen ausgearbeitet sein. Die Generalversammlung, die im Festsaal des Erfurter Rathauses tagt und an der Steinmeier nach dem Auftritt im Kaisersaal kurz teilnimmt, beschäftigt sich mit dem Thema „Frauen und Entwicklung“. Der Weltsicherheitsrat, in einem kleineren Raum der Stadtverwaltung untergebracht, debattiert Strategien gegen den gewalttätigen Extremismus – währenddessen die Internationale Atomenergiebehörde im Ratssaal bespricht, wie sich die Sicherheitskontrollen besser durchsetzen lassen. Und ein paar hundert Meter weiter, in der Stasi-Gedenkstätte in der Andreasstraße, tagt der Menschenrechtsrat.

Es wird Englisch gesprochen

Die Konferenzsprache ist Englisch, Übersetzungsgerätschaften und Dolmetscher hat man sich gespart. Organisiert wird die Konferenz von der Erfurter Universität, die in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen feiert: die 640-jährige Gründung und die 25-jährige Wiedergründung.

Die Planung begann vor zwei Jahren. Räume mussten reserviert, Hotelkontingente gebucht und Finanzpläne erarbeitet werden. „Für uns ist das der Höhepunkt, aus den wir lange hingearbeitet haben“, sagt Sarah Duryea. Sie ist die Chefin des Vereins „Akademische Simulationen“, der 2003 an der Universität gegründet wurde und seitdem schon mehrere ähnliche, aber eben deutliche kleinere Konferenzen durchführte.

Aus Deutschland beteiligen sich fünf Hochschulen. Zu den zwölf Studenten aus Erfurt gehört die angehende Sozialwissenschaftlerin Johanna Günkel, 22. Sie begrüßt Steinmeier selbstbewusst. Jetzt, sagt sie in ihrer Rede, sei es an ihrer Generation, die Welt zu verändern und sie gerechter, friedlicher zu machen.

Grüße vom Generalsekretär

Der Bundespräsident sieht dies genauso. „Wer weiß“, sagt er, „vielleicht treffen sich manche von Ihnen einmal am East River in New York wieder, um die Weltordnung von morgen auszuhandeln.“ Und niemand wisse heute, wie diese Ordnung dann aussehe. Die USA zögen sich als Garant der Stabilität zurück, an ihre Stelle dränge China, ein Land, das „sicher nicht als Kraft für Demokratie und Menschenrechte“ gelten könne. „Vor uns liegt unbekanntes Terrain.“

Er habe übrigens, sagt Frank-Walter Steinmeier, erst diese Woche UN-Generalsekretär António Guterres in Berlin getroffen, der habe schöne Grüße an die UNO der Studierenden ausgerichtet. Jetzt warte man in New York auf die Erfurter Resolutionen.