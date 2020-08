Warschau/Berlin. Nawalny legt den Finger in die Wunde des Regimes in Moskau. Bei seiner Vergiftung gilt aber die Unschuldsvermutung sagt Ulrich Krökel.

In der Mathematik ergibt zwei plus zwei immer vier. In der Politik sind die Dinge weniger zwingend, auch wenn sie noch so offensichtlich zu sein scheinen. Zum Beispiel im Fall Alexej Nawalny.