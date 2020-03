Jugendliche fahren in Apolda mit dem Moped. In Thüringen können Jugendliche weiterhin bereits ab 15 Jahren Moped fahren (Symbolfoto).

Moped-Führerschein mit 15 bleibt in Thüringen

In Thüringen können Jugendliche weiterhin bereits ab 15 Jahren Moped fahren. Das Kabinett will an diesem Dienstag eine Verordnung beschließen, mit der das Mindestalter für die Fahrerlaubnisklasse AM dauerhaft herabgesetzt wird. Dies bestätigte das zuständige Infrastrukturministerium dieser Zeitung auf Anfrage.

Im Mai 2013 war in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt das Modellprojekt „Moped mit 15“ gestartet worden, dem sich später Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg anschlossen. Es wäre am 30. April dieses Jahres ausgelaufen.

Länder können selbst über die Senkung des Mindestalters entscheiden

Zuletzt hatte der Bund den Weg für eine fristlose Verlängerung der Regelung freigemacht. Dank einer Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Vorschriften können die Länder nun selbst über die Senkung des Mindestalters entscheiden. Die Initiative für eine bundeseinheitliche Regelung, die auch von Thüringen unterstützt wurde, scheiterte allerdings im Bundesrat.

Laut Infrastrukturministerium erwarben seit dem Start des Modellprojekt in Ostdeutschland mehr als 45.000 15-Jährige die Moped-Fahrerlaubnis. Für Thüringen habe die Unfallstatistik gezeigt, dass von den jungen Verkehrsteilnehmern kein erhöhtes Risiko ausgehe, hieß es.

