Nach Blockade: Syrien erlaubt UN humanitäre Hilfe

Eine Frau und ihr gelähmtes Kind im syrischen Aleppo sind nach dem jüngsten Erdbeben in einer Notunterkunft untergebracht.

New York/Damaskus Seit Wochenbeginn ist ein wichtiger Grenzübergang nach Syrien geschlossen - über ihn kommen Hilfsgüter ins vom Bürgerkrieg und Erdbeben geschüttelte Land. Eine Entwicklung im Sicherheitsrat gibt Hoffnung.

Nach einer Blockade im UN-Sicherheitsrat hat Syrien den Vereinten Nationen weitere humanitäre Hilfslieferungen aus der Türkei in Rebellengebiete des Bürgerkriegslands erlaubt.

„Die Regierung der Arabischen Republik Syrien hat die souveräne Entscheidung getroffen, den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen die Erlaubnis zu erteilen, den Grenzübergang Bab al-Hawa zu nutzen“, schrieb der syrische UN-Botschafter Bassam Sabbach gestern ans mächtigste UN-Gremium. Die Erlaubnis gelte für sechs Monate. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Vereinten Nationen bestätigten den Eingang.

In den vergangenen Tagen waren Millionen Notleidende im Nordwesten Syriens nach einem Veto Russlands im Sicherheitsrat gegen eine Verlängerung des Mechanismus um neun Monate von neuen Lieferungen abgeschnitten. Auch ein Gegenentwurf Moskaus, der eine Verlängerung um sechs Monate vorgesehen hätte, scheiterte. 85 Prozent aller Güter für den Nordwesten laufen den UN zufolge über den Grenzübergang Bab al-Hawa. Er ist seit der Nacht von Montag auf Dienstag geschlossen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen benötigen in dieser Region 4,1 Millionen Menschen Unterstützung. Russland ist einer der engsten Verbündeten von Syriens Regierung. Machthaber Baschar al-Assad hatte in den vergangenen Jahren auf die Schließung der Grenzübergänge gepocht, um Einfluss auf von Rebellen gehaltene Teile des Landes zurückgewinnen. Nach dem schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei vor einigen Monaten hatte Assad zwei weitere Grenzübergänge zur Türkei übergangsweise freigegeben: Bab al-Salam und Al-Ra'ee sind weiter offen. Bab al-Hawa ist aber deutlich wichtiger.