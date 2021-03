Jetzt im Live-Stream: Ministerpräsident Ramelow informiert über weiteres Vorgehen in der Corona-Krise

Erfurt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) informiert per Live-Stream über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Hier anschauen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will am Dienstag um 12.30 Uhr per Live-Stream über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie informieren.

Regierungsmedienkonferenz am 23.03.2021

In einer mehr als elfstündigen Marathonsitzung in der Nacht zum Dienstag sind angesichts der stark steigenden Infektionszahlen der Lockdown bis zum 18. April verlängert und verschärfte Maßnahmen für die Osterfeiertage beschlossen worden.

Vom 1. bis einschließlich 5. April, also von Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben weitgehend heruntergefahren werden, um die dritte Welle der Pandemie zu brechen.

Hier der Beschluss der Konferenz der MinisterpräsidentInnen mit der Kanzlerin zu den weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie: https://t.co/uSxiawY2W1 Ministerpräsident @bodoramelow wird das Kabinett am Dienstagvormittag darüber informieren. pic.twitter.com/Df5YAqlwmP — Staatskanzlei Thüringen (@thueringende) March 23, 2021

Lockdown wird bis Mitte April verlängert - Thüringer Modellversuche bleiben erlaubt