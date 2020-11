Nach der Notbremsung: Emotionale Debatte im Landtag über neue Corona-Verordnung

Seit 1994 schon betreibt Steffen Teichmann sein Fitnessstudio in Saalfeld. Doch in dieser Woche musste er es wieder außerplanmäßig schließen, wohl mindestens für einen Monat, und zum zweiten Mal in diesem Jahr.

Nun, am Dienstagmittag, steht er am Fußballstadion von Erfurt in der Herbstsonne und ruft ins Mikrofon: „Ich habe die Schnauze voll!“ Gut 120 Menschen, viele Männer, einigen Frauen, die allermeisten ohne Maske, klatschen ihm zu.

Angemeldet hat die Demonstration das „Bürgerbündnis von Thüringen“, unter anderem gegründet von früheren CDU- und FDP-Mitgliedern, im nächsten Jahr will es zur Landtagswahl antreten. Auch Teichmann, 53, ist Mitglied. Um die 40 Mitarbeiter habe er nach Hause schicken müssen, sagt er. Dabei gebe es neue, moderne Lüftungsanlagen in seinem Studio. „Wir sind der Sündenbock für das Versagen der Regierung!“

Teichmann fordert wie die anderen Redner, dass der Lockdown, der seit dieser Woche gilt sofort, beendet wird. Gleichzeitig sagen sie aber auch, dass die Pandemie gefährlich sei und Einschränkungen nötig seien. Und sie distanzieren sich von den etwa 50 Menschen, die ein paar Meter weit zusammenstehen, und dem Demonstrationsaufruf der AfD gefolgt sind, wobei nicht wenige davon Abgeordnete und Parteimitarbeiter sind.

Landtag zu neuen Einschränkungen befragt

Die beiden Versammlungen finden nicht zufällig statt. Denn am zweiten Tag des zweiten Lockdowns soll endlich das passieren, was Ministerpräsident Bodo Ramelow angekündigt hat: Das oberste Verfassungsorgan Thüringens, der Landtag, wird zu den neuen Einschränkungen befragt. Die parlamentarischen Beschlüsse, das hat der Linke versprochen, will er umsetzen, auch wenn seine Landesregierung formal nicht dazu verpflichtet ist. Für Verordnungen in einer Pandemie ist, zumindest noch, allein die Exekutive zuständig.

Doch ob es wirklich Änderungen gibt? Die Parteien haben eher unterschiedlich Vorstellungen. Die Linke, was sonst, trägt die Linie ihres Regierungschefs mit. Die Koalitionspartner SPD und Grüne und der, nun ja, Oppositionspartner CDU haben kleinere Anmerkungen. Die FDP hingegen will die Gaststätten wieder öffnen, derweil die AfD den ganzen Lockdown beenden will.

Das alles soll im Tagungssaal ab dem frühen Dienstagnachmittag im Parksaal der Erfurter Arena besprochen werden. Weil die Landeshauptstadt als Risikogebiet eingestuft ist, entspricht der Plenarsaal, auch wenn dort schon die Sitzordnung an Corona angepasst wurde, nicht mehr den Abstandsgeboten.

Ramelow: „Hätte gerne andere Möglichkeiten genutzt“

Zuerst hat Ramelow im Parlament seinen Auftritt. Der Ministerpräsident hat viel zu erklären. Eine Woche zuvor hatte er öffentlich einen zweiten Lockdown in Thüringen ausgeschlossen – und einen Tag später dennoch dem Beschluss von Bund und Ländern zugestimmt.

Seine Hauptbegründung wiederholt er auch in seiner Regierungserklärung: „Viel schneller als befürchtet steigen seit einigen Wochen die Corona-Infektionszahlen an“, sagt er. „Die Testlabore melden Überlastung oder fehlendes Testmaterial, einzelne Gesundheitsämter können die Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen.“ Er hätte gerne „andere Möglichkeiten genutzt als diese Notbremsung“. Aber selbst wenn er anders entschieden hätte: Spätestens jetzt wären fast alle Landkreise in Thüringen Risikogebiet – und müssten lokale Lockdowns erlassen.

CDU fordert „Winterfahrplan“

Und wie geht es danach weiter, im Dezember, wenn, theoretisch, der Lockdown wieder aufgehoben sein soll? Einen „Winterfahrplan“, wie ihn die CDU fordert, kann sich Ramelow nicht vorstellen. Er will auf Sicht fahren, da niemand wisse, wie sich die Pandemie entwickle.

Ramelow präsentiert sich nachdenklich, verweist auf teilweise widersprüchliche wissenschaftliche Erkenntnisse und darauf, dass jeder in dieser Krise täglich dazu lerne. Und er zitiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Wir werden uns in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel zu verzeihen haben.“

Höcke hält Corona-Maßnahmen für gesetzeswidrig

AfD-Fraktionschef Björn Höcke zieht anschließend die Corona-Maßnahmen in Zweifel. Sie seien unverhältnismäßig und gesetzeswidrig. „Wieder macht man den Menschen Angst.“ Das Coronavirus sei kein Killervirus. „Alles andere ist Panikmache“, meint Höcke.

Aber während Höcke für den weniger strikten schwedischen Weg wirbt, verkündet der schwedische Ministerpräsident weitere Einschränkungen, weil die Entwicklung in die falsche Richtung gehe. Die Lage sei sehr ernst, sagt er.

Kritik an Höckes Äußerungen

Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow bezeichnet wohl auch deshalb Höckes Äußerungen als „Unsinn“. Dieses Leugnen des gefährlichen Virus gefährde die Schwächsten in der Gesellschaft.

Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich attestiert Höcke „Märchen“ zu erzählen. Aber sie fordert auch Nachbesserungen an der Verordnung. So erschließe sich ihr nicht, warum Kinder zwar im Schulsport zusammenkommen dürften, aber in ihrer Freizeit nicht.

Die Faktenlage in der Wissenschaft ist eindeutig, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt, die Tödlichkeit bei Corona um ein Vielfaches höher als bei einer Grippe. „Wir müssen alles dafür tun, Menschenleben zu retten, den Absturz der Wirtschaft zu verhindern und das gesellschaftliche Miteinander zu wahren“, ruft er.

FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich verlangt mehr Abwägung. „Wir sind nicht für den pauschalen Lockdown in allen Bereichen.“ Das Recht auf Berufsausübung sei in der Verfassung verankert.

Die SPD legt zunächst keine Änderungsanträge vor. „Aber das ist hier ein fließender Prozess“, sagt Fraktionschef Matthias Hey. Man werde sich die Maßnahmen genau anschauen.

Konsens bei raschen Hilfen für Betroffene

Die Debatte wird teilweise emotional geführt und wird in den Ausschüssen weitergehen. Aber alle Fraktionen, das wenigstens ist Konsens, fordern rasche Hilfen für die vom Lockdown Betroffenen. Steffen Teichmann aus Saalfeld glaubt nicht daran. Schon im Frühjahr, sagt er, seien viele Gelder nicht in der versprochenen Höhe angekommen. Dass ihm jetzt 75 Prozent seines Umsatzes im November tatsächlich ersetzt wird, daran glaubt er nicht. „Bisher“, sagt er, „war jeder sogenannte Bazooka ein Rohrkrepierer.“

