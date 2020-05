Unter die rund 750 Teilnehmer des „Spaziergangs“ in Gera mischte sich auch Thomas Kemmerich von der FDP (zweiter von rechts), hier im Gespräch mit dem Demo-Anmelder Peter Schmidt (vierter von rechts).

Nach heftiger Kritik: Kemmerich lässt Amt im FDP-Bundesvorstand ruhen

Das teilte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, am Mittwoch nach einer Sondersitzung des FDP-Bundesvorstandes mit. Daran habe auch Kemmerich teilgenommen. Dieser habe der FDP „schweren Schaden“ zugefügt, sagte Buschmann. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In der Sitzung des Bundesvorstands und auch am Tag zuvor der FDP-Bundestagsfraktion habe es erhebliche Kritik an Kemmerich gegeben.

Am vergangenen Wochenende war der Politiker in Gera ohne Mundschutz mit hunderten Menschen gegen die Corona-Regeln durch die Stadt „spaziert“.