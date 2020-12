Nach Schnelltest auch zuverlässigerer PCR-Test bei Ramelow negativ ausgefallen

Am Freitag war bereits ein Schnelltest bei Ramelow negativ ausgefallen.

Erfurt. Ein Coronavirus-Test bei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist negativ ausgefallen. Der Linke-Politiker informierte am Samstag über das Ergebnis seines PCR-Tests.

Ein Coronavirus-Test bei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist negativ ausgefallen. Der Linke-Politiker informierte über das Ergebnis seines PCR-Tests, das am Samstag vorlag. Der Regierungschef hatte am Freitag angekündigt, sich selbst in Kurzzeit-Quarantäne zu begeben, bis das Testergebnis vorliegt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog