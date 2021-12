Nachfolgerin an Spitze des Thüringer Rechnungshofs steht fest

Erfurt / Rudolstadt. CDU und Rot-Rot-Grün schlagen die bisherige Direktorin als Nachfolgerin von Sebastian Dette vor

Rechnungshofdirektorin Kirsten Butzke soll neue Präsidentin der Rudolstädter Behörde werden. Die Personalie steht als gemeinsamer Antrag von Linke, SPD, Grünen und CDU auf der Tagesordnung des Landtags in der nächsten Woche. Die CDU habe den anderen Fraktionen den Vorschlag unterbreitet, so Unionsfraktionschef Mario Voigt.

Der Wechsel an der Spitze des Rechnungshofs wird Anfang des kommenden Jahres vollzogen. Dann tritt Präsident Sebastian Dette nach Ablauf seiner zwölfjährigen Amtszeit am 31. Januar in den Ruhestand.

CDU: Butzke hat „hervorragende Expertise“

Butzke bringe eine „hervorragende Expertise“ für ihr künftiges Amt mit, sagte Voigt. „Wir haben keine Einwände. Frau Butzke hat weitreichende Berufserfahrung. Sie ist, glaube ich, eine gute Wahl“, so SPD-Fraktionschef Matthias Hey. Ähnlich äußerten sich Linke und Grüne.

Die 1974 in Weimar geborene Volljuristin studierte Rechtswissenschaften in Jena. Das Referendariat absolvierte sie in Bayern. Dort legte sie auch die zweite juristische Staatsprüfung ab. Die damit verbundene Befähigung zum Richteramt ist Voraussetzung, um Rechnungshofpräsidentin zu werden.

Nachdem Butzke bis 2009 im Thüringer Wissenschaftsministerium tätig war, arbeitete sie anschließend als Prüfungsreferatsleiterin beim Rechnungshof mit Zuständigkeit für Hochschulen, Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur. Am 23. Februar 2018 war sie vom Landtag zur Direktorin gewählt worden.

Für die Wahl als Präsidentin ist eine Zweidrittel-Mehrheit im 90 Abgeordnete zählenden Parlament nötig. Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition, die 42 Sitze hat, und die 21 Mitglieder starke Unionsfraktion würden auf die nötige Stimmenzahl kommen.

Wer wird neuer Verfassungsgerichtshofspräsident in Thüringen?

Auch neu besetzt werden muss die Position des Verfassungsgerichtshofspräsidenten. Dafür wird ebenfalls eine Zweitdrittel-Mehrheit gebraucht. Die vier Fraktionschefs hätten diesbezüglich eine „grundsätzliche Einigung“ erzielt, sagte Linke-Fraktionschef Steffen Dittes. Weitere Details wollte er nicht nennen. Der oberste Thüringer Richterposten muss zum Anfang des Jahres neu besetzt werden, weil Präsident Stefan Kaufmann im Dezember 68 Jahre alt wird und aus Altersgründen ausscheidet.