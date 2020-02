Neue Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Ende Februar möglich

Thomas Kemmerich tritt vorerst nicht zurück als Ministerpräsident. Er nannte dafür nach einem Gespräch mit Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) formelle Gründe. Man habe eine geordnete Amtsübergabe vereinbart. Es geht darum, verfassungskonform „schnell zur Wahl eines Ministerpräsidenten“ zu kommen.

Der Liberale sagte, Landtagsverwaltung und Staatskanzlei seien sich darüber einig, dass „ein Rücktritt, zum Beispiel sofort, nicht geboten ist, da es wichtige Entscheidungen der Landesregierung gibt, für die es zumindest ein amtierendes Regierungsmitglied braucht“.

Kemmerich habe deutlich gemacht, dass er einer Amtsübergabe noch im Februar nicht entgegenstehe, sagte Keller. Der Ältestenrat soll sich am 18. Februar treffen. „Sollte der Ministerpräsident danach seinen Rücktritt ankündigen, ist es möglich, das Parlament in der Woche danach einzuberufen“, erklärte die Parlamentspräsidentin.

Thüringer CDU-Fraktion vor Führungswechsel

Kemmerich hatte sich erst am Mittwoch bei der Wahl gegen Bodo Ramelow (Linke) durchgesetzt. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt half. Es folgten heftige Kritik. Am Donnerstag kündigte der 54-Jährige daraufhin seinen Rückzug an.

Unterdessen steht die Thüringer CDU-Fraktion vor einem Führungswechsel. „Die CDU-Fraktion hat sich auf Neuwahlen zum Fraktionsvorstand mit neuen Personen Ende Mai verständigt. Mike Mohring wird nicht wieder antreten“, so Generalsekretär Raymond Walk.

Ramelow: Neuwahlen wären „fahrlässig in der Verantwortung fürs Land“

Als Favorit für die Nachfolge Kemmerichs gilt dessen Vorgänger Ramelow. Die Linke will ihn aber nur wieder aufstellen, wenn garantiert ist, dass er für eine absolute Mehrheit nicht auf AfD-Stimmen angewiesen ist. Ramelow lehnt zum jetzigen Zeitpunkt eine Neuwahl des Landtags ab. Das wäre „fahrlässig in der Verantwortung fürs Land“, sagte er dem MDR, auch wenn man mit Zugewinnen für seine Partei rechnen könne. Eine Neuwahl bedeutet, dass es mindestens 70 Tage eine „regierungslose Zeit“ gebe, da Ministerpräsident Kemmerich keine Minister habe.

Liveticker: Kemmerich reicht Rücktrittsgesuch noch nicht ein

„Bescheuert, naiv“: Ex-Ministerpräsident Althaus rechnet mit Thüringer CDU ab

Thüringer Union erwägt Duldung von Ramelow-Wahl

FDP braucht Hilfe: Diese Möglichkeiten gibt es jetzt für Landtags-Auflösung

Tag 2 nach der Wahl: Mohrings Sturz, Ramelows Chance