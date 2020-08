Wer einen neuen Personalausweis beantragt, muss bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Ausstellung des Ausweisdokuments wird teurer. Sie soll ab dem kommenden Jahr 37 Euro kosten – statt 28,80 Euro. Ein entsprechender Verordnungsentwurf soll bereits am Mittwoch das Kabinett passieren, wie das Bundesinnenministerium am Montag in Berlin bestätigte.

In der Regel müssen Menschen ab 24 Jahren alle zehn Jahre einen neuen Personalausweis beantragen. Dass sie dabei bald eine fast 30-prozentige Gebührenerhöhung hinnehmen müssen, wird mit den gestiegenen Personal- und Sachkosten in den kommunalen Behörden begründet. Der Bundesrat muss die Erhöhung noch billigen.

Auch interessant: Reform des Melderechts: Auskunftssperre soll Bürger schützen

Personalausweis: Nachträgliche Kosten für Extras sollen entfallen

Bislang werden für eine nachträgliche Aktivierung der Onlinefunktionen oder die Entsperrung des elektronischen Identitätsnachweises jeweils sechs Euro verlangt. Diese zusätzlichen Kosten sollen nach der Erhöhung im Gegenzug entfallen. Lesen Sie hier: Personalausweis soll bald in Samsung-Handys verfügbar sein

Wesentlich teurer als der Personalausweis bleibt trotzdem der Reisepass: Das Dokument kostet in einfachster Ausführung ab dem 24. Lebensjahr 60 Euro. Jüngere zahlen 37,50. (dpa/raer)