Am Montag bleiben viele Arztpraxen zu. Karl Lauterbach äußert Kritik an den Ärzte-Forderungen. Mehr aktuelle News im Politik-Blog.

Kurz vor dem bundesweiten Ärztestreik stellt Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Forderungen der Ärzte in Frage

Politiker der Ampel-Parteien zeigen sich offen, die Zahl der Soldaten im Kosovo aufzustocken

Berlin. Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik von Minister Karl Lauterbach bleiben viele Arztpraxen am Montag geschlossen. Dieser kritisiert den Streik nun deutlich.

Und: Seit 1999 ist die KFOR-Mission der Nato im Kosovo stationiert, um die Region zu stabilisieren. Mit der Eskalation an der kosovarisch-serbischen Grenze gewinnt die Stationierung an Brisanz: Führende Politiker der Ampel zeigen sich nun offen dafür, mehr deutsche Soldaten in die Krisenregion zu entsenden.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

6.22 Uhr: Kurz vor dem bundesweiten Ärztestreik am heutigen Montag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Forderungen nach mehr Geld in Frage gestellt. Lauterbach äußerte seine Bedenken auf der Internet-Plattform X (ehemals Twitter): "Am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel (Median) verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230 000 Euro pro Jahr." Er stellte eine rhetorische Frage: "Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt?"

Tausende Haus- und Fachärzte planen aus Protest gegen die Gesundheitspolitik, ihre Praxen heute geschlossen zu halten. Der Verband der Praxisärzte, der Virchowbund, der die Aktion mitorganisiert, wirft Lauterbach vor, sich zwar um die Belange der Krankenhäuser zu kümmern, die Sorgen der niedergelassenen Ärzte jedoch zu ignorieren. Der Verband veröffentlicht auch abweichende Zahlen von Lauterbach und spricht von einem Praxisüberschuss von 172.903 Euro pro Jahr und einem Nettoeinkommen von 85.555 Euro nach Abzug von Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Einkommenssteuer.

Kritiker werfen Lauterbach vor, das Gesundheitssystem in Richtung einer staatlichen Gesundheitsversorgung umbauen zu wollen. Außerdem geraten viele Praxen aufgrund von Inflation, steigenden Energiepreisen und Fachkräftemangel in finanzielle Schwierigkeiten. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung soll es einen flächendeckenden Not- und Bereitschaftsdienst geben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußert sich zum geplanten Ärztestreik. Foto: Kay Nietfeld/dpa

19.20 Uhr: Im Zuge der Eskalation zwischen Serbien und dem Kosovo zeigen sich Ampel-Politiker offen für mehr deutsches Engagement auf dem Balkan. "Deutschland sollte in Absprache mit den Verbündeten schnell prüfen, ob das KFOR-Mandat komplett ausgefüllt wird, und weitere Soldaten in den Kosovo entsenden", sagte etwa Grünen-Politiker Anton Hofreiter dem "Spiegel".

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verwies dem Magazin zufolge auf eine Mandatsobergrenze von 400 Soldaten. "Da ist also, ohne das Mandat verändern zu müssen, noch deutlich Luft nach oben", so die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. "Sollte es also erforderlich werden, werden wir auch mehr dorthin verlegen." Der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetović bestätigte gegenüber dem "Spiegel"ebenfalls: "Wir müssen das KFOR-Mandat mit mehr Streitkräften versehen".

