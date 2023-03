Amoklauf in Nashville: Eine amerikanische Tragödie

28-Jährige erschießt an US-Grundschule drei Kinder und drei Erwachsene

Die USA werden einmal mehr von einer Gewalttat an einer Schule erschüttert. Eine schwerbewaffnete 28-Jährige erschoss an einer Schule in Nashville im Bundesstaat Tennessee drei Kinder und drei Erwachsene. Die mit zwei halbautomatischen Gewehren und einer Pistole bewaffnete Schützin wurde schließlich von eintreffenden Polizisten erschossen. US-Präsident Joe Biden forderte erneut eine Verschärfung des Waffenrechts.

