Arbeitnehmer in Ostdeutschland verdienen pro Jahr immer noch deutlich weniger als Kollegen im Westen - und die Lücke wächst. Was sind die Gründe dafür?

Berlin Top-Manager in öffentlichen Unternehmen verdienen oft Spitzengehälter. Doch je nach Berufsfeld variieren diese Vergütungen deutlich.

Um reich zu werden, muss man im Lotto gewinnen? Von wegen! Auch als Führungskraft in öffentlichen Unternehmen kann man gutes Geld verdienen. Doch wie viel erhalten die Top-Managerinnen und -Manager im öffentlichen Dienst in Deutschland genau? Damit setzt sich eine Studie der Zeppelin Universität (ZU) aus Friedrichshafen auseinander.

Die Forschenden betrachteten die Gehälter von Top-Managern öffentlicher Unternehmen auf kommunaler und nationaler Ebene über einen längeren Zeitraum. So sollten Muster bei der Höhe, Gestaltung und Offenlegung der Vergütung untersucht werden. Die Ergebnisse zeigen, dass es erhebliche Unterschiede in der Bezahlung gibt.

Öffentlicher Dienst: Hier verdienen Top-Manager durchschnittlich am meisten

Gemäß der Studie verdienen 42,8 Prozent der Personen in führenden Positionen bis zu 150.000 Euro pro Jahr. 41,3 Prozent verdienen zwischen 150.000 und 300.000 Euro. Etwa 16 Prozent verdienen über 300.000 Euro, während zwei Prozent sogar über 500.000 Euro erhalten. Deutliche Unterschiede gibt es auch bei den verschiedenen Arbeitgebern.

In den Bereichen Energieversorgung, Wasserversorgung und bei Stadtwerken liegen die Spitzengehälter bei rund 230.000 im Jahr.

Im Verkehrswesen, Öffentlichen Personennahverkehr und Transport werden in der Spitze rund 184.000 Euro jährlich gezahlt.

Die höchste Gesamtvergütung erhalten Führungskräfte bei den Sparkassen auf kommunaler Ebene mit durchschnittlich 379.000 Euro.

Im Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung ist das Jahreseinkommen mit durchschnittlich 107.00 Euro am geringsten.

Der Gesundheits- und Sozialbereich ist insgesamt mit einem jährlichen Durchschnittsgehalt von 111.000 Euro der am schlechtesten bezahlte Sektor.

Insgesamt wurden für die Studie rund 7.000 Unternehmen aus Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern, Landkreisen sowie von Bund und Ländern betrachtet. Eingegangen sind die Gehälter von circa 10.300 Top-Managementmitgliedern aus 1.243 öffentlichen Unternehmen. Branchenübergreifen bekommen Frauen ein Durchschnittsgehalt von 145.000 Euro und Männer 174.000 Euro.

Der Deutsche Bahn Vorstandsvorsitzende Richard Lutz gehört zu den absoluten Topverdienern in öffentlichen Unternehmen. Im Jahr 2022 erhielt er 968.000 Euro Gehalt sowie einen erfolgsbedingte Boni über 1,27 Millionen Euro ausgezahlt. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Kritik an Transparenz bei Gehältern

Was genau in den Top-Managementpositionen verdient wird, bleibt oft im Verborgenen. Nur 20,8 Prozent der Managementmitgliedern auf kommunale Ebene legen ihre Gehälter offen. Auf Bundes- und Länderebene sind es mehr als doppelt so viele mit immerhin 46,8 Prozent.

„Es sollte eine vollständige Vergütungstransparenz, einschließlich Altersversorgung und Nebenleistungen, hergestellt werden. Öffentlichkeit und Medien sollten Druck ausüben, wann entsprechende Regelungen vorliegen“, heißt es von Ulf Papenfuß, der Leiter des Lehrstuhls für Public Management and Public Policy an der ZU. „Übergreifend braucht es Fair Pay und keine Neiddebatten!“ (ari)

