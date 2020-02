Ohler soll Gleichstellungsbeauftragte in Thüringen werden

Gabi Ohler (Linke), bislang Bildungsstaatssekretärin, soll neue Beauftragte für die Gleichstellung von Frau und Mann in Thüringen werden.

Erfurt. Die bisherige Bildungsstaatssekretärin Gabi Ohler (Linke) soll neue Beauftragte für die Gleichstellung von Frau und Mann in Thüringen werden.

Das wurde dieser Zeitung aus Parteikreisen bestätigt. Seit Ende vergangenen Jahres ist die Stelle vakant, nachdem Amtsinhaberin Katrin Christ-Eisenwinder ausgeschieden war.

Schon länger stand fest, dass Ohler, studierte Germanistin und Politikwissenschaftlerin, bei einer Neuauflage von Rot-Rot-Grün ihren Job nicht behalten würde. Die 57-Jährige war noch unter der Vorgängerin des heutigen Bildungsministers Helmut Holter (Linke) ins Amt gekommen.

Dass die einstige Ressortchefin Birgit Klaubert (Linke) die Bildungsbaustelle im Freistaat mit hohem Unterrichtsausfall und Lehrermangel nicht in den Griff bekam und das Ministerium kontinuierlich Negativschlagzeilen produzierte, wurde auch der Staatssekretärin angelastet. Holter verspreche sich durch den Personalwechsel neue Impulse in der weiterhin angespannten Lage, in der sich nach wie vor viele Thüringer Schulen befinden, heißt es.

Ohler arbeitete zunächst als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache in Hessen und später als Redakteurin bei einer Wirtschaftsberatung, bevor sie Ende der 1990er Jahre als Referentin für die damalige PDS in den Bundestag wechselte. Von 2004 an war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der PDS- beziehungsweise Linke-Fraktion im Thüringer Landtag. Seit Anfang Dezember 2014 ist Ohler Bildungsstaatssekretärin.