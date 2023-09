Berlin Nach seinem Jogging-Unfall zeigt sich Bundeskanzler Olaf Scholz schwer ramponiert und mit Augenklappe. So kommentiert er sein Foto.

Olaf Scholz dürfte der erste Bundeskanzler sein, der sich mit Augenklappe zeigt. Grund dafür ist ein Unfall beim Joggen am Samstag. Der SPD-Politiker war beim Joggen auf seiner Stammstrecke in Potsdam gestürzt und auf das Gesicht gefallen. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden im Gesicht. Zudem schwoll sein rechtes Auge stark an. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Auf Instagram und Twitter veröffentlichte der Kanzler am Montag ein Foto, das ihn mit Augenklappe und Schürfwunden zeigt. Dazu schrieb er: "Wer den Schaden hat…Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!"

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hält sich durch Laufen fit. Am Sonnabend hatte er dabei einen Unfall. Foto: Bodo Marks/dpa/Archiv

Bundeskanzler Olaf Scholz mit Augenklappe: "... sieht aber noch etwas ramponiert aus“

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, es gehe dem Kanzler den Umständen entsprechend gut. „Er war heute morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus.“ Das Foto habe man veröffentlicht, „damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht“.

Bereits am Montag will Scholz wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Er wird am Abend beim St. Michael-Empfang der Deutschen Bischofskonferenz und beim Sommerfest der SPD-Zeitung „vorwärts“ erwartet. Gut möglich, dass er vorher auch noch bei der SPD-Bundestagsfraktion vorbeischaut, die einen neuen Vorstand wählt. Am Dienstag nimmt Scholz an der Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung in München teil und redet am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags. (tok/dpa)