Kanzler Olaf Scholz ist zurück aus dem Urlaub. Am Dienstag startete er seine Sommerreise in seiner Funktion als SPD-Bundestagsabgeordneter.

Bundeskanzler Scholz startet in Wahlkreis-Sommerreise

Berlin. Olaf Scholz hat seinen diesjährigen Urlaubsort wie ein großes Geheimnis bewahrt. Nun hat seine Ehefrau enthüllt, wohin die Reise ging.

Mailand oder Madrid? Hauptsache Spanien. Oder doch Frankreich, Italien, oder Griechenland? Die Information, wo Olaf Scholz (SPD) 2023 seinen Urlaub verbracht hat, hat der Bundeskanzler gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Während er in seiner Sommer-Pressekonferenz noch mit der Info schockierte, dass er seit 40 Jahren nicht mehr im Freibad schwimmen war, legte er über die Wahl seines Reiseziels den Mantel des Schweigens.

Bekanntgegeben wurde lediglich, der Kanzler werde „ein paar Tage lang im befreundeten europäischen Ausland“ sein. Vielleicht doch nicht Spanien, sondern der kalte Norden? Schweden, Finnland – oder gar ganz raus aus der EU und in die Schweiz? Ein Mysterium! Offenbar wollte Scholz in Ruhe die freien Tage genießen, ohne von Schaulustigen und Paparazzi abgelichtet zu werden.

Scholz und Ernst in Südfrankreich: "eine wunderschöne Region"

Doch diese Woche hieß es für den Regierungschef: zurück in den Alltag. Pünktlich dazu lüftete Ehefrau Britta Ernst das Urlaubsgeheimnis – und alle Scholz-Groupies durften sich direkt über Bilder freuen. Die Kanzlergattin postete auf Instagram eine Fotokollage aus Südfrankreich und schrieb: „Der Urlaub in der Provence mit großartigen Eindrücken ist vorbei. Eine wunderschöne Region in Europa.“

Auf der Kollage zu sehen: Beliebte Touristen-Ziele in Südfrankreich wie die Promenade des Anglais und das Matisse-Museum in Nizza. Dazu ein Foto einer Katze, im Fenster spiegelt sich Ernst. Doch aufmerksame Scholz-Fans stellten fest: Der Kanzler selbst war auf keinem der Fotos zu sehen. Ein Komplott? War er womöglich gar nicht mit dabei in Frankreich?

Scholz' Urlaubsgeheimnis zeigt: Er ist lernfähig

Die Massen in Deutschland hätten sich sicher über Bilder von Olaf Scholz in Badehose gefreut. Oder etwa doch nicht? Privat scheut der Kanzler scheinbar schlicht die Kamera. Und vielleicht war es sogar gut, dass er um seine Reise ein solches Geheimnis gemacht hat. Denn es zeigt: Der SPD-Mann ist lernfähig – für einen Politiker eine wichtige Eigenschaft.

Denn, dass es nicht unbedingt erholsam ist, wenn man während einer privaten Reise von Journalisten begleitet wird, durften Scholz und seine Frau bereits erleben. Im vergangenen Jahr machte das Ehepaar Urlaub im Allgäu, die Urlaubspläne wurden im Voraus bekanntgegeben. Die Folge: Der Kanzler wurde unter anderem von Reportern einer großen deutschen Zeitungen mit vier Buchstaben belagert. In diesem Jahr blieb Scholz diese Art der Aufmerksamkeit während seines Aufenthalts in Frankreich erspart. (fmg)