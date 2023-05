Opposition verlangt Aufklärung zu Täuschungserlass des Thüringer Migrationsministeriums

Erfurt. Thüringer Ausländerbehörden werfen dem Land eine sehr eigenwillige Auslegung eines Bundesgesetzes vor.

Die Opposition im Thüringer Landtag hat mit Befremden auf die von Thüringer Ausländerbehörden erhobenen Vorwürfe gegenüber dem Migrationsministerium reagiert. Die Fraktionen von CDU und AfD kündigten Anträge zur Selbstbefassung im Justizausschuss an.

Die Behörden von sechs Thüringer Kommunen hatten in einem Brandbrief unter anderem kritisiert, dass das Land angeordnet hat, geduldeten Asylbewerbern den Aufenthalt nach dem Chancen-Aufenthaltsrecht nur dann zu versagen, wenn eine Identitätstäuschung zur Verhinderung der Abschiebung aktuell noch besteht. In der Vergangenheit begangene Täuschungen sollten demnach kein Versagensgrund sein, obwohl das im Bundesgesetz ausdrücklich so vermerkt ist. Im Erlass des Ministeriums heißt es wörtlich: „Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass auch Täuschungshandlungen in der Vergangenheit den Ausschlussgrund begründen, hätte er formulieren müssen, ,verhindert hat“. Im Gesetz aber stehe „verhindert“.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Sollten sich diese Vorwürfe bestätigen, kann das nicht akzeptiert werden“, sagt Stefan Schard, migrationspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. „Wenn die Landesregierung meint, Gesetze nicht einhalten zu müssen, was können wir dann von der Bevölkerung verlangen?“ Auch Thomas Kemmerich, Sprecher der FDP im Landtag, fordert eine parlamentarische Aufklärung. „Sollte sich der Verdacht einer Anweisung bestätigen, die Ausschlussgründe für ein besonderes Aufenthaltsrecht selbst bei vorsätzlicher Identitätstäuschung leerlaufen zu lassen, wären auch die Strafverfolgungsbehörden mit der Aufklärung zu betrauen“, erklärt der migrationspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Stefan Möller.

Brandbrief: Thüringer Ausländerbehörden kritisieren Migrationsministerium

Das könnte Sie auch interessieren: