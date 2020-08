Personalkosten des Landes steigen auf 3,2 Milliarden Euro

Erfurt. Der Haushaltsentwurf für 2021 soll am Dienstag im Landeskabinett beschlossen werden. Die Finanzministerin ist nicht dabei.

Die Personalkosten in Thüringen steigen ungebremst weiter. Laut dem Entwurf des Landeshaushaltes sollen sie im nächsten Jahr bei 3,18 Milliarden Euro liegen, das sind knapp 100 Millionen mehr als in diesem Jahr. Grund sind unter anderem die Tarifsteigerungen. Damit gehen fast 28 Prozent aller Ausgaben an die gut 50.000 Landesbediensteten.