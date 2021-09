Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wurde während einer Sitzung vom Notarzt abtransportiert. Nun befindet er sich in Behandlung.

Sorge um Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: Der 63-Jährige musste am Abend (6.9.) während einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom Notarzt abtransportiert werden und befindet sich nun in ärztlicher Behandlung.

Altmaier hatte an einem Abendessen des Wirtschaftsausschusses des Bundestages in einem Berliner Hotel teilgenommen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, Altmaier sei mit einem Rettungswagen in die Berliner Charité gebracht worden. Laut Deutscher Presse-Agentur wurde er allerdings in ein nicht näher benanntes Berliner Krankenhaus transportiert.

Gute Besserung @peteraltmaier

Der Minister musste heute Abend während der Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom Notarzt abtransportiert werden, befindet sich aktuell in ärztlicher Behandlung. Hoffentlich nicht ernst 🙏🙏🙏 — Karina Moessbauer (@K_Moessbauer) September 6, 2021

Peter Altmaier: Aktueller Gesundheitszustand noch unklar

Über die Ursache des Abtransports ist derzeit nichts näheres bekannt. Laut "Focus Online" berichteten Teilnehmer der Sitzung, dass der Minister bereits zuvor über Unwohlsein und Wortfindungsstörungen geklagt hatte.

Wie es Peter Altmaier aktuell geht, ist unklar. Im Oktober 2020 sorgte Altmaiers Gesundheitszustand schon einmal für Aufsehen. Damals war der Wirtschaftsminister von einer Bühne gestürzt. Dabei hatte er sich einen Nasenbeinbruch und eine Platzwunde am Kopf zugezogen.

Der 63-Jährige ist seit März 2018 Bundesminister für Wirtschaft und Energie und gilt als enger Vertrauter von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er war bereits Chef des Bundeskanzleramtes sowie Bundesumweltminister. Der gebürtige Saarländer tritt bei der anstehenden Bundestagswahl im Wahlkreis Saarlouis an und ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages.

