Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen erreicht einen neuen Höchststand, melden Statistiker. Die wichtigsten Politik-News im Überblick.

Jugendämter melden Höchststand bei Gefährdungen des Kindeswohls

Immer mehr Rentner beziehen im Alter Grundsicherung

Die Zahl der Bewerber bei der Bundeswehr sinkt weiter

Im Streit um die Abgrenzung von der AfD sieht der Vorsitzende der Jungen Union vor allem Probleme bei SPD und Grünen

Berlin. Altersarmut bleibt für Hunderttausende Menschen in Deutschland bittere Realität. Neue Zahlen zeigen, dass immer mehr Alte nicht allein von ihrer Rente leben können – und mit der sogenannten Grundsicherung ihre Bezüge aufstocken müssen.

Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) würde gerne aufstocken – nämlich seine Truppe. Allerdings: Die Zahl der Bewerber bei der Bundeswehr sinkt. Etwa 23.000 Frauen und Männer bewarben sich zuletzt, im Vergleich ein Rückgang von sieben Prozent.

Derweil melden Statistiker eine Zahl, die betroffen macht: Fast 62.300 Kinder oder Jugendliche sind im vergangenen Jahr Opfer von psychischer, körperlicher oder sexueller Gewalt geworden – erheblich mehr als in den Jahren zuvor.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im Newsblog.

Politik-News vom 2. August: Statistiker melden Höchststand bei Kindeswohlgefährdungen

10.40 Uhr: Im vergangenen Jahr haben die Jugendämter in Deutschland bei fast 62.300 Kindern oder Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung aufgrund von Vernachlässigung, psychischer, körperlicher oder sexueller Gewalt festgestellt. Das waren rund 2300 Fälle oder vier Prozent mehr als im Jahr zuvor und ein neuer Höchststand, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. In 68.900 Fällen lag nach Einschätzung der Behörden zwar keine Kindeswohlgefährdung vor, jedoch ein erzieherischer Hilfebedarf - dies war ein Anstieg um zwei Prozent. Auch die Zahl der von den Jugendämtern im Vorfeld gestiegenen Hinweismeldungen zu einem Verdacht über eine mögliche Gefährdung stieg um drei Prozent auf 203.700.

Immer mehr Rentner beziehen im Alter Grundsicherung

Die Grundsicherung im Alter können Rentner beantragen, deren Einkünfte nicht für den Lebensunterhalt reichen. Foto: Jan Woitas / picture alliance/dpa

6.55 Uhr: Immer mehr Rentner in Deutschland müssen im Alter ihre Bezüge mit Grundsicherung aufstocken. Laut einer Aufstellung der Rentenversicherung, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, erhielten im Jahr 2022 insgesamt 454.000 Rentner Grundsicherung. Ein Jahr zuvor waren es noch 433.000 gewesen, 2020 lag die Zahl bei 414.000 Menschen.

Im Vergleich mit allen Altersrenten wächst der Anteil der aufgestockten Renten allerdings auf niedrigem Niveau. Laut den Zahlen der Rentenversicherung betrug er im vergangenen Jahr 2,8 Prozent. Die Grundsicherung im Alter können Rentner beantragen, deren Einkünfte nicht für den Lebensunterhalt reichen.

Bundeswehr erneut mit weniger Bewerbern

Reservisten auf einem Übungsplatz der Bundeswehr in Baden-Württemberg. Foto: Christoph Schmidt/dpa

5 Uhr: Die Zahl der Bewerber bei der Bundeswehr sinkt weiter. Von Januar bis Ende Mai 2023 bewarben sich deutlich weniger Männer und Frauen für den Soldatenberuf als im Vorjahreszeitraum, wie der „Spiegel“ am Mittwoch unter Berufung auf einen Bundeswehr-Sprecher berichtete. Laut einer internen Tabelle des Wehrressorts bewarben sich dem Magazin zufolge bis Ende Mai dieses Jahres 23.414 Frauen und Männer. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2022 ein Rückgang von rund sieben Prozent.

Bereits Anfang Juni hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) infrage gestellt, ob das Ziel der Aufstockung der Bundeswehr auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2031 eingehalten werden könne. Bei der Bundeswehr gibt es aktuell rund 183.000 Soldatinnen und Soldaten.

Junge-Union-Chef: Brandmauer vor allem Problem von SPD und Grünen

Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union. Foto: Roberto Pfeil/dpa

2 Uhr: In der Debatte um eine Abgrenzung von der AfD hat der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, Vorwürfe gegen die SPD und Grünen erhoben. „Wenn es eine Brandmauer gegen eine Politik geben soll, die Putin hofiert und Austritte aus EU und NATO forciert, dann gilt das sowohl für die AfD als auch für die Linkspartei“, sagte Winkel der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. „Das Thema "Zusammenarbeit mit politischem Extremismus" ist in der Realität also vor allem ein Problem für SPD und Grüne, die die Brandmauer nach Linksaußen aus blankem Machtstreben eingerissen haben.“ Die Linke ist zurzeit in Thüringen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern an den Landesregierungen beteiligt.

Er setze AfD und Linkspartei nicht gleich, aber beide überschritten die Grenze dessen, was zum demokratischen Grundkonsens gehöre, sagte Winkel. „Deswegen kommt eine Zusammenarbeit mit beiden Parteien nicht in Frage.“

Politik News vom 1. August: Lambsdorff will in Moskau Ukraine-Krieg verurteilen

20.05 Uhr: Der künftige deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, will in Moskau mit Blick auf den Ukraine-Krieg klar für die Haltung Deutschlands eintreten. "Die Haltung der Bundesregierung ist, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. Das werde ich im Gespräch mit der russischen Seite vertreten – zwar diplomatisch, aber auch so klar, dass es da keine Missverständnisse geben kann“, sagte der FDP-Politiker dem „Bonner General-Anzeiger“. Im Juni war öffentlich geworden, dass Lambsdorff im Sommer auf den derzeitigen Botschafter Géza Andreas von Geyr folgen wird. Offenbar soll Lambsdorff ab Mitte August in Russland sein.

Lamdsdorff zufolge sind baldige Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew nicht in Sicht. "Ich wünschte mir, dass sie auf der Tagesordnung stünden, aber zurzeit sehe ich bei beiden Kriegsparteien die Einstellung, dass man militärisch noch mehr erreichen kann, um bessere Voraussetzungen für Verhandlungen zu schaffen.“ Lambsdorff betonte, trotz aller Verhärtungen müsse man weiter miteinander reden. Als Vergleich zog er den Kalten Krieg heran. „Da gab es auch wenig Spielraum, in der Sowjetunion groß etwas zu verändern. Trotzdem wäre Deutschland nie auf die Idee gekommen, keinen Botschafter mehr nach Moskau zu schicken. Auch damals ging es darum, zu analysieren, was den Kreml und die sowjetische Regierung bewegt.“

FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff will als Botschafter in Moskau Klartext reden. Er versprach, den Ukraine-Krieg zu verurteilen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Markus Söder treibt Foto-Kosten der bayerischen Staatskanzlei in die Höhe

14.00 Uhr: Seit dem Amtsantritt von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) 2018 haben sich die Ausgaben der bayerischen Staatskanzlei für Fotografen in jedem Jahr vervielfacht. Nachdem 2017 - und damit im letzten Amtsjahr von Horst Seehofer - die Kosten nur 10.891,47 Euro betrugen, gab die Staatskanzlei 2022 allein 178.618,13 Euro für die Honorare von freien Fotografen aus - darunter knapp 60.000 Euro „für nachgeholte Termine aus den Vorjahren“. Dies geht aus einer Antwort der Staatskanzlei auf eine Anfrage der SPD im bayerischen Landtag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lässt sich bei Terminen gerne gut in Szene setzen. Foto: Timm Schamberger/dpa

2018 - also in Söders erstem Jahr als bayerischer Regierungschef - betrugen die Kosten den Angaben zufolge bereits 71.963,67 Euro und 2019 schon 101.910,14 Euro. In den beiden Corona-Jahren 2020 (35.934,83 Euro) und 2021 (48.076,09 Euro) gingen die Ausgaben spürbar zurück – damals machte auch Söder weniger fototaugliche Termine.

Für 2023 gab die Staatskanzlei bis zum Stichtag 8. Mai Kosten von 75.726,73 Euro an, pro Monat also mehr als 15.000 Euro. Zudem steht seit Jahren in der Staatskanzlei ein festangestellter Fotograf auf der Gehaltsliste. Sein Gehalt wird „vergleichbar der 3. Qualifikationsebene“ bezeichnet, was einem Monatsgehalt zwischen rund 3000 Euro und 5600 pro Monat entspricht.

Habeck hält Lindners Steuerentlastungen für unzulänglich

10.15 Uhr: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat von Finanzminister Christian Lindner (FDP) stärkere Entlastungen der Wirtschaft verlangt. Habeck sagte dem "Handelsblatt": "Die Vorschläge des Finanzministers im Entwurf zum Wachstumschancengesetz sind ein zarter Anfang für das, was wir brauchen, aber es reicht eben nicht." Habeck forderte einen Dreiklang an Maßnahmen, um der deutschen Industrie in der zurzeit angespannten wirtschaftlichen Lage zu helfen: erstens zielgerichtete Unterstützung für Investitionen, zweitens steuerliche Abschreibungen und drittens für eine Übergangszeit einen Industriestrompreis.

Lindner will die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund sechs Milliarden Euro entlasten. Das Wachstumschancengesetz solle die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und für mehr Investitionen sorgen, hieß es Mitte Juli aus dem Finanzministerium. Lindner schlägt fast 50 steuerpolitische Maßnahmen vor. Kernelement ist eine im Koalitionsvertrag angekündigte Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Der Entwurf ist in der Regierung noch nicht abgestimmt.

Habeck hält die Entlastungen für zu gering: "Wir brauchen einen wirklichen Stimulus für Wachstum, Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland, denn unsere globalen Wettbewerber schlafen nicht." Das Bundeswirtschaftsministerium hat in der regierungsinternen Abstimmung nach "Handelsblatt"-Informationen Protest eingelegt, weil es die Vorschläge des Finanzministeriums für nicht weitreichend genug hält.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) Foto: Marijan Murat/dpa

Parteien erhalten wieder mehr Großspenden

5.40 Uhr: Die im Bundestag vertretenen Parteien erhalten wieder mehr Großspenden von Unternehmen, Verbänden und Einzelpersonen. Für das erste Halbjahr 2023 weist der Deutsche Bundestag für SPD, CDU, Grünen, FDP und AfD Einnahmen von insgesamt 994.444 Euro aus, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Im gesamten Jahr 2022 hatten die Einnahmen nur rund 1,21 Millionen Euro betragen, ein starker Einbruch im Vergleich zum Bundestagswahljahr 2021. Großspenden sind Zuwendungen ab 50.000 Euro.

Spitzenreiter im ersten Halbjahr 2023 war die AfD. Sie erhielt eine Spende von 265.000 Euro, die größte Einzelzuwendung in diesem Jahr bislang. Dahinter folgt die CDU mit Einnahmen von 216.000 Euro. Die CDU hatte auch im vergangenen Jahr mit Abstand am meisten von Großspenden profitiert. Die aus Parteiensicht positive Entwicklung setzt sich zum Beginn der zweiten Jahreshälfte fort. Im Juli flossen auf das Konto der CDU zwei Großspenden mit zusammen rund 100.000 Euro und auf das der CSU eine Überweisung von knapp 84.000 Euro.

CSU und Linke gingen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres leer aus. Weitere 251.221 Euro erhielt der mit einem Abgeordneten im Bundestag vertretene Südschleswigsche Wählerverband. Die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein wird vom Kulturministerium in Kopenhagen mit vierteljährlichen Zahlungen unterstützt und stellt insofern einen Sonderfall dar.

AfD-Spitzenpolitiker auf dem Parteitag in Magdeburg: Keine Partei hat im Jahr 2023 bislang so viele Großspenden bekommen, wie die AfD. Foto: Jens Schlueter/Getty Images

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)