Hubert Aiwanger wird die Causa Flugblatt so schnell nicht los. Jetzt hat er sich öffentlich dazu geäußert. Alle Politik-News im Blog.

Aiwanger setzt sich in Flugblatt-Affäre zur Wehr

NRW-Ministerpräsident fordert schnellere Hilfe für deutsche Wirtschaft

Städtetag bezeichnet Wachstumschancengesetz als "echte Hiobsbotschaft"

Umstrittene Meinungen zum Wachstumschancengesetz – klare Kritik von Merz

Buschmann will mit Bürokratieabbau 2,3 Milliarden Euro sparen

Berlin. Die Affäre um den Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, zieht weiter Kreise. Ein früherer Klassenkamerad hat sich zu Aiwangers Benehmen zu Schulzeiten geäußert – und auch Aiwanger selbst hat am Mittwochabend Stellung zu der Causa Flugblatt bezogen.

Unterdessen ist die Halbzeit-Klausur der Ampel-Regierung in Meseberg zu Ende gegangen. CDU-Chef Friedrich Merz sparte nicht mit harter Kritik. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat angesichts der schwächelnden Wirtschaft entschiedene und schnellere Hilfen der Bundesregierung gefordert.

Im News-Blog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden:

Politik-News vom 30. August: Aiwanger äußert sich zu Flugblatt-Affäre

20.45 Uhr: In der Affäre um ein altes antisemitisches Flugblatt und nach weiteren Vorwürfen zu seiner Schulzeit hat sich Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger öffentlich zur Wehr gesetzt.

„Ich war noch nie Antisemit oder Extremist“, sagte der Freie-Wähler-Chef am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur in München. „Vorwürfe gegen mich als Jugendlicher sind mir nicht erinnerlich, aber vielleicht auf Sachen zurückzuführen, die man so oder so interpretieren kann“, fügte der 52-Jährige hinzu.

Zuvor hatte Aiwanger am Rande eines Termins in Donauwörth dem Sender Welt TV im Beisein auch anderer Journalisten gesagt: „Es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere so oder so interpretiert werden kann, was als 15-Jähriger hier mir vorgeworfen wird.“ Er betonte allerdings: „Aber auf alle Fälle, ich sag' seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte: kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.“ Er könne „für die letzten Jahrzehnte alle Hände ins Feuer legen“. Was aus Jugendzeiten nun diskutiert werde, wundere ihn etwas.

Lesen Sie hier: Hubert Aiwanger – die Geschichte eines Radikalen

Der „Bild“ (Donnerstag) sagte Aiwanger zum Vorwurf, den Hitlergruß gezeigt zu haben: „Mir ist nicht im Entferntesten erinnerlich, dass ich so etwas gemacht haben soll.“ Auf Aiwangers Profil auf X (ehemals Twitter) gab es indes erstmals seit Tagen einen neuen Eintrag: „#Schmutzkampagnen gehen am Ende nach hinten los. #Aiwanger“.

Wüst fordert schnellere Hilfen für deutsche Wirtschaft

20.05 Uhr: Angesichts der schwächelnden Wirtschaft in Deutschland hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) entschiedene und schnellere Hilfen der Ampel-Bundesregierung gefordert. Das Ergebnis der Klausur des Bundeskabinetts in Meseberg sei „für den Industriestandort Deutschland eine echte Enttäuschung“, sagte Wüst am Mittwoch am Rande eines Unternehmensbesuchs im münsterländischen Oelde. „Die Bundesregierung verliert sich wieder einmal in schönen Namen für ihre Gesetze und lässt die Chancen für echtes Wachstum liegen.“

Kanzler Olaf Scholz (SPD) sei dem Industriestandort Deutschland auch nach Meseberg eine klare Antwort schuldig, wie er das Problem der hohen Energiepreise lösen wolle. „Wer in dieser Sache nicht schnell handelt, trägt den Industriestandort Deutschland zu Grabe.“ Wenn die Industrie abwandere, „bekommt auch der soziale Zusammenhalt Risse“, warnte Wüst. Es ist erste Amtspflicht des Kanzlers, dem entgegenzusteuern.“

Nordrein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst gibt ein Interview. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild

Städtetag: Kabinetts-Beschluss zum Wachstumschancengesetz ist "echte Hiobsbotschaft"

14.00 Uhr: Der Deutsche Städtetag kritisiert den Kabinetts-Beschluss zum Wachstumschancengesetz als "echte Hiobsbotschaft für die Städte" und warnt vor einem Einbruch bei den kommunalen Investitionen. "Wenn das Wachstumschancengesetz so kommt, wie es jetzt geplant ist, bedeutet das für die Kommunen voraussichtlich bundesweit Steuerausfälle von mehr als sieben Milliarden Euro", sagte Städtetags-Präsident Markus Lewe gegenüber unserer Redaktion.

Städtetags-Präsident Markus Lewe kritisiert das Wachstumschancegesetz der Regierung als "Hiobsbotschaft". Foto: Martin Schutt / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

"Das ist für die Städte kaum zu verkraften", fügte Lewe hinzu. Bei Wärmewende, Mobilitätswende, Gebäudeenergiegesetz und Klimaanpassung stünden die Kommunen vor echten Mammut-Aufgaben – doch sei völlig unklar, wie die Städte hier immer mehr investieren sollten, wenn ihnen die Bundesregierung gleichzeitig Milliarden streichen wolle. "Wir brauchen deutlich mehr, nicht weniger Geld. Die kommunalen Investitionen würden mit diesem Wachstumschancengesetz zwangsläufig einbrechen", warnte Lewe.

Wie der Zehn-Punkte-Plan die Konjunktur ankurbeln solle, wenn vor Ort die öffentlichen Investitionen zurückgefahren werden müssten, sei den Kommunen schleierhaft. "Mit dem Wachstumschancengesetz in seiner jetzigen Form würde der Bund der Wirtschaft einen Bärendienst erweisen", sagte der Städtetags-Präsident, der auch Oberbürgermeister von Münster ist. "Denn es schadet auch den Unternehmen und ihren Standorten, wenn die Städte etwa bei der Infrastruktur vor Ort sparen müssten."

Wachstumschancengesetz: Merz äußert Kritik, Wirtschaftsweise Grimm begrüßt Beschluss

12.30 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz äußert sich skeptisch über das von der Ampel beschlossene Wachstumschancengesetzes und fordert stattdessen die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. "Ich sage voraus: Der Bund wird für das sogenannte Wachstumschancengesetz die Zustimmung der Länder nicht bekommen", sagte er gegenüber unserer Redaktion. "Der Bund hätte eine bessere Möglichkeit, eine Entlastung für Mittelstand und Industrie zu realisieren: Er könnte sofort den Soli abschaffen."

Über den Solidaritätszuschlag würden jährlich immer noch zehn Milliarden Euro erhoben, führte Merz aus. "Ja, von einer Abschaffung profitieren auch einige besserverdienende Privathaushalte, aber ganz überwiegend würde es Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften entlasten." Die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags sei die einfachste und beste Möglichkeit, Unternehmen schnell zu helfen. "Wenn die Regierung es ernst meint mit Entlastung, sollte sie diese Chance ergreifen", forderte er.

Statt Wachstumschancengesetz: Merz fordert vollständige Abschaffung des SolidaritätszuschlagsMerz kritisiert Ampel-Ergebnisse und will Soli abschaffen. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat das beschlossene Gesetz stattdessen begrüßt. Fordert aber zugleich umfassendere Reformen. Das Gesetz sei zwar kleinteilig, enthalte aber viele gute Maßnahmen, sagte Grimm gegenüber unserer Redaktion. "Das Gesetz ist zumindest ein Signal, dass die Politik verstanden hat, dass gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft wichtig sind". Grimm betonte aber, die Maßnahmen reichten nicht, angepackt werden müssten viele strukturelle Herausforderungen etwa bei der Rente, Bildung, dem Energieangebot, Auf- und Ausbau von Infrastrukturen und Bürokratieabbau.

Lesen Sie auch: Rente, Job, Wirtschaft: Wer vom Lindner-Gesetz profitiert

Buschmann: Bürokratieabbau soll 2,3 Milliarden Euro einsparen

11.32 Uhr: Die Bundesregierung will Bürger und Unternehmen von unnötiger Bürokratie befreien. Die Grundzüge eines entsprechenden Gesetzes sollen vom Kabinett am Mittwoch während der Klausurtagung in Meseberg festgelegt werden. Justizminister Marco Buschmann (FDP) präsentierte seine Vorhaben und sagte dazu: "Wir sind überzeugt, viele Betriebe in Deutschland leiden unter einem bürokratischen Burn-Out".

Die Pläne von Bundesfinanzminister Marco Buschmann (FDP) zum Abbau von Bürokratie sollen Wirtschaft und Gesellschaft Einsparungen von 2,3 Milliarden Euro bringen. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Eine der Maßnahmen sieht vor, die Aufbewahrungsdauer für handels- und steuerrechtliche Buchungsbelege von zehn auf acht Jahre zu verkürzen. Außerdem werden Hotels zukünftig nicht mehr verpflichtet sein, für jeden einzelnen Gast einen Meldeschein auszufüllen. Ein konkretes Gesetzesvorhaben soll noch im Verlauf dieses Jahres vorgelegt werden. Lesen Sie hier: Klausur in Meseberg: Die Ampel hat sich wundgescheuert

Des Weiteren ist geplant, dass vorgeschriebene Aufzeichnungen über Allergene, Zusatzstoffe und Aromen in lose verkauften Lebensmitteln künftig nicht mehr in schriftlicher Form beim Verkäufer vorliegen müssen. Es wird ausreichen, diese in digitaler Form zu führen. Laut Angaben von Minister Buschmann sollen durch diese geplanten Maßnahmen jährlich 2,3 Milliarden Euro eingespart werden.

Spahn kritisiert Bürgergeld-Erhöhung und fordert härtere Strafen für Arbeitsunwillige

10:15 Uhr: Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn hat mit Blick auf die geplante Erhöhung des Bürgergelds um zwölf Prozent im kommenden Jahr von einem "falschen Signal" gesprochen und mehr Strafen für arbeitsunwillige Erwerbslose gefordert. "Wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet", sagte Spahn der "Bild"-Zeitung. Nach heutiger Rechtslage erhalte eine vierköpfige Familie im Schnitt 2311 Euro Bürgergeld – und damit faktisch so wie eine Durchschnittsverdiener-Familie in Deutschland. „Wenn jetzt das Bürgergeld stärker steigt als die Löhne von vielen Millionen Beschäftigten, ist das das falsche Signal“, sagte Spahn.

Spahn kritisiert Bürgergeld-Erhöhung und fordert härtere Strafen für Arbeitsunwillige Foto: Kay Nietfeld/dpa

Zudem mahnte er klare Strafen für Arbeitsunwillige an. "Wenn erwerbsfähige Bürgergeld-Bezieher wiederholt angebotene Arbeit oder Qualifizierung ablehnen, braucht es spürbarer als heute finanzielle Konsequenzen. Wer arbeiten kann, sollte arbeiten. Nach diesem einfachen Prinzip müssen wir unsere Sozialsysteme wieder stärker ausrichten", sagte Spahn.

Auch der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, kritisierte die bevorstehende Erhöhung. "Die Ampel macht Politik für Arbeitslose, nicht für Arbeiter“, sagte er der "Bild"-Zeitung. Damit setze sie das Signal, dass sich Arbeiten nicht mehr lohnt. "Für eine Familie mit drei Kindern zahlt der Staat knapp 40.000 EUR im Jahr. Warum soll man stattdessen einen Job annehmen?", betonte Winkel.

Lesen Sie auch: Bürgergeld wird wegen starker Inflation deutlich erhöht

KZ-Gedenkstätte Dachau: Antisemitisches Aiwanger-Flugblatt in Archiv aufgetaucht

07.45 Uhr: Das antisemitische Flugblatt aus Schulzeiten, für das der Bruder von Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger die Verantwortung als Autor übernommen hat, ist als Teil einer Schülerarbeit in der KZ-Gedenkstätte Dachau archiviert. Das bestätigte eine Sprecherin der Gedenkstätte am Dienstagabend. Die "Welt" hatte zuerst darüber berichtet.

Die Zeitung hatte herausgefunden, dass das Flugblatt in der Schülerarbeit "Letzte Heimat Steinrain? Zur Geschichte des Judenfriedhofs bei Mallersdorf-Pfaffenberg" von Roman Serlitzky abgedruckt ist. Die Arbeit wurde demnach im Schuljahr 1988/89 verfasst und gewann den zweiten Preis beim Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte" des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Seitdem liege sie in der Dachauer KZ-Gedenkstätte, schreibt die "Welt". Die Sprecherin der Gedenkstätte erläuterte, das Flugblatt sei in der Schülerarbeit ohne Nennung eines Verfassers abgedruckt. "Das Flugblatt liegt nicht als einzelnes Exemplar, sondern ausschließlich im Rahmen der Schülerarbeit vor."

Der Autor der Arbeit stellt laut "Welt" das Flugblatt einem Flugblatt der "Schülermitverantwortung" (SMV) des Burkhart-Gymnasiums gegenüber, in dem diese 1985 zu einer Mahnwache auf dem Judenfriedhof aufgerufen hatte. Er schrieb: "Als Negativbeispiel, wie sich andere Jugendliche derselben Altersstufe mit dem 3. Reich beschäftigen, sei nicht verschwiegen ein Flugblatt, das in Schulklos zirkulierte und von der Schulleitung rechtzeitig kassiert wurde." Das Flugblatt bestätige einen "unterschwellig immer vorhandenen antisemitischen Trend", heißt es weiter. "Wo sich solcher Un-geist (sic!) regt, hat kein Jude eine Chance auf Heimat. Den braunen Sumpf gibt es noch."

Die Aussagen von Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger im Koalitionsausschuss reichen für eine abschließende Klärung laut Ministerpräsident Markus Söder «definitiv nicht aus». Foto: Pia Bayer/dpa

Ataman warnt vor den Gefahren digitaler Diskriminierung

05.00 Uhr: Rätselhafte Nachteile bei der Kreditvergabe, die unerwartete Absage bei der Wohnungssuche, Fehlentscheidungen von Behörden: Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, warnt vor einer neuen Form von Diskriminierung, wenn öffentliche und private Stellen zunehmend Entscheidungen durch automatisierte Systeme und Künstliche Intelligenz (KI) treffen lassen. Unserer Redaktion sagte Ataman, angesichts von Regelungslücken müsse die Bundesregierung die anstehende Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nutzen, um vor digitaler Diskriminierung zu schützen.

Ferda Ataman ist seit 2022 Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung und Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Foto: picture alliance/dpa

"Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Algorithmen machen vieles leichter – leider auch Diskriminierung. Wir dürfen die Gefahren digitaler Diskriminierung auf keinen Fall unterschätzen", betonte Ataman. "Menschen müssen darauf vertrauen können, dass sie durch KI nicht benachteiligt werden – und sich wehren können, wenn es doch passiert", sagte die Antidiskriminierungsbeauftragte. "Deshalb brauchen wir klare und nachvollziehbare Regeln".

Ataman verwies auf ein von ihr in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten, das große Lücken im deutschen Recht aufzeige. Das Gutachten mit dem Titel "Automatisch benachteiligt", das unserer Redaktion vorliegt, warnt vor der Fehleranfälligkeit algorithmischer Entscheidungssysteme und spricht von einem "unumstrittenen Diskriminierungspotenzial." Problematisch seien etwa die Zuschreibung von Gruppenmerkmalen, die Wahrscheinlichkeitsaussagen über Personen ermögliche und zu "Diskriminierung durch Statistik" führen könne. Lesen Sie hier: ChatGPT & Künstliche Intelligenz: Was ist das überhaupt?

Politik-News vom 29. August: Söder imitiert Hitler bei Bierzelt-Rede – Seitenhieb auf Aiwanger

19.00 Uhr: Während einer Bierzelt-Rede in Landshut hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder seinen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger mit einer Hitler-Imitation verunglimpft. Der CSU-Politiker ahmte den Partei-Chef der Freien Wähler inhaltlich nach und verwendete dabei Gestik und Stimmlage, die an den Nationalsozialisten Adolf Hitler angelehnt war. Aiwanger steht unter Druck, weil er im Verdacht steht während der Schulzeit ein antisemitischen Hetzblatt verbreitet zu haben. "Deutschlandfunk" hatte über die Wahlkampf-Veranstaltung live berichtet.

"Überraschenderweise sind die, die im Zelt daheim recht groß sind, in München relativ klein. Mit jedem Kilometer näher in meiner Nähe, werden sie – wie soll ich sagen – freundlicher, geschmeidiger", sagte Söder, in Anlehnung an Koalitionspartner Aiwanger und erklärte ihn zum "politischen Winzling". Gleichzeitig betonte er, nach den bayerischen Landtagswahlen im Oktober weiterhin mit den Freien Wählen regieren zu wollen.

Söder erhöht Druck auf Aiwanger: Vize soll 25 Fragen beantworten

12.25 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhöht in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt den Druck auf seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger. Der Freie-Wähler-Chef solle einen Katalog mit 25 Fragen schriftlich beantworten, sagte Söder nach Beratungen im Koalitionsausschuss am Dienstag in München. Aiwanger habe zugesagt, die Fragen zu beantworten.

Erst danach könne man den Fall abschließend bewerten, sagte Söder. Eine Entlassung aus dem Amt des Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten wäre zum jetzigen Zeitpunkt „ein Übermaß“, so der CSU-Chef. Eine Frist zur Beantwortung der Fragen nannte er zunächst nicht.

Söder hatte am Dienstag eine Sondersitzung des Gremiums einberufen, Aiwanger sollte dort persönlich Stellung nehmen zu den Vorwürfen. Der 52-Jährige hatte am Samstagabend schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten in den 1980er Jahren ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf gestand Aiwangers älterer Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben. Lesen Sie dazu: Hubert Aiwanger – die Geschichte eines Radikalen

Bayerns Ministerpräsident Söder (l.) erhöht in der Affäre um eine antisemitische Hetzschrift den Druck auf seinen Vize, Freie-Wähler-Chef Aiwanger (Archivbild, 2018). Foto: Peter Kneffel/dpa

Das Bürgergeld steigt auf 563 Euro

11.00 Uhr: Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld sollen im kommenden Jahr spürbar höhere Leistungen erhalten. So soll der Satz für Alleinstehende Anfang 2024 von 502 auf 563 Euro im Monat steigen, wie Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) in Berlin mitteilte.

Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte eine spürbare Erhöhung des Bürgergelds an. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Das Bürgergeld hat zu Beginn des Jahres das ehemalige Hartz IV abgelöst. Die Sozialleistung soll ein Existenzminimum sichern für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen abdecken können.

Lesen Sie auch: Bürgergeld-Auszahlung – Die Termine für 2023 im Überblick

SPD-Chef Klingbeil fordert geräuschloseres Regieren

7.24 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat anlässlich der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg eine "geräuschlosere" Zusammenarbeit der Ministerinnen und Minister gefordert. "Es ist meine Erwartung, dass man auch darüber redet, wie künftig Regieren geräuschloser vonstattengehen kann, als es in den letzten Wochen der Fall war", sagte Klingbeil der "Rheinischen Post". "Da ist durch den öffentlichen Streit zwischen einzelnen Ministerinnen und Ministern Verunsicherung in die Gesellschaft hineingesickert. Damit muss einfach Schluss sein."

Klingbeil sagte, dass von Meseberg auch ein Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland ausgehen müsse: "Das hat Kanzler Olaf Scholz ja angekündigt, und dabei hat er unsere volle Unterstützung. Das Wachstumschancengesetz hätte von mir aus bereits vor zwei Wochen verabschiedet sein können, aber es geht auch um Bürokratieabbau und Digitalisierung, damit Deutschland ein starker Wirtschaftsstandort bleibt." Wenn es nach der SPD ginge, gehöre dazu auch ein Industriestrompreis.

Das Wachstumschancengesetz, das rund 50 Steuererleichterungen für Firmen vorsieht, soll am Mittwoch in Meseberg auf den Weg gebracht werden. Es war zuletzt wegen der ungeklärten Finanzierung der Kindergrundsicherung von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) blockiert worden – hier hatte sich die Ampel-Koalition in der Nacht zum Montag aber geeinigt.

Lesen Sie auch: Job, Rente, Wirtschaft – Wer vom Lindner-Gesetz profitiert

Habeck und Buschmann wollen Bürokratie-Dickicht in EU lichten

7.00 Uhr: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) wollen einen spürbaren Bürokratieabbau in der Europäischen Union. Habeck sagte der Deutschen Presse-Agentur: "In Deutschland und in der gesamten EU ist über die Jahrzehnte ein regelrechtes Bürokratie-Dickicht entstanden. Mittlerweile ist das ein echtes Investitionshemmnis. Es ist höchste Zeit, hier gegenzusteuern."

Buschmann sagte, es gelte, das "Hochgebirge aus Papier" auf kleine Hügellandschaften zu reduzieren: "Was Europa stark macht, behalten wir bei. Was uns schwächt, gehört in den Reißwolf." Die Minister fordern die EU-Kommission dazu auf, einen ehrgeizigen Aktionsplan für kurzfristig umsetzbare Beschleunigungs- und Entlastungsmaßnahmen auszuarbeiten.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) wollen einen spürbaren Bürokratieabbau in der Europäischen Union. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Buschmann sagte, Bürokratieabbau würde nicht nur einen Wachstumsschub für ganz Europa zum Nulltarif generieren, sondern auch die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes im internationalen Wettbewerb erhöhen.

Kanzleramtschef wünscht sich bessere Kommunikation der Ampel-Regierung

6.30 Uhr: Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) äußert vor der Kabinettsklausur in Meseberg den Wunsch nach einer besseren Kommunikation der Ampel-Regierung. "Aus Sicht des Kanzleramtsministers ist es immer gut, wenn Verhandlungen intern geführt werden und erst dann kommuniziert wird, wenn eine Einigung steht", sagte Schmidt dem "Stern". "Ich bleibe optimistisch, dass das besser wird", betonte er.

Die aktuellen Turbulenzen innerhalb der Bundesregierung erklärte Schmidt, der als enger Vertrauter von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gilt und sich nur selten öffentlich äußert, auch mit den politischen Rahmenbedingungen. "Es geht hier ja richtig um was", sagte er. "Diese Bundesregierung führt die größte Volkswirtschaft der EU, die viertgrößte der Welt, es herrscht Krieg in Europa und wir stehen vor einer gewaltigen Transformation. Da springen schon mal ein paar Funken."

Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) äußert vor der Kabinettsklausur in Meseberg den Wunsch nach einer besseren Kommunikation der Ampel-Regierung. Foto: Kay Nietfeld/dpa

"Mit den kompliziertesten Vorhaben sind wir jetzt wohl durch", sagte Schmidt, der davor warnte, die Lage schlechtzureden. "Jeder weiß um die Schwere der aktuellen Lage. Aber miesepetrig sollten wir jetzt auch nicht sein. Wir kriegen das schon hin", betonte der Sozialdemokrat. Schmidt ist seit dem Start der Ampel-Koalition Kanzleramtschef und dafür zuständig, die Regierungsgeschäfte intern zu koordinieren.

Wissing lehnt höhere Kostenbeteiligung des Bundes am Deutschlandticket ab

6.15 Uhr: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat eine höhere Kostenbeteiligung des Bundes am Deutschlandticket abgelehnt und fordert die Länder zum Sparen auf. "Der Bund hat viel Geld für das Deutschlandticket in die Hand genommen und wir haben auch die Regionalisierungsmittel erhöht", sagte Wissing dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Er fordert, dass die Länder jetzt zunächst bei den Verkehrsverbünden und den Vertriebskosten sparen. "Ich empfehle den Ländern, jetzt mutig weiter voranzugehen und den Flickenteppich der Verkehrsverbünde effektiv neu zu ordnen", sagte Wissing. "Da müssen jetzt Einspareffekte erzielt werden, sodass der ÖPNV besser wird im Angebot und gleichzeitig unnötige Kosten eingespart werden. Wir haben alleine zwei Milliarden Euro Vertriebskosten für ÖPNV-Tickets. Das muss sich ändern", sagte der Minister. Als entscheidend nannte Wissing die "Digitalisierung des öffentlichen Nahverkehrs".

Verkehrsminister Wissing lehnt eine höhere Kostenbeteiligung des Bundes am Deutschlandticket ab. Foto: Britta Pedersen/dpa

Bisher teilen sich Bund und Länder die Kosten des Deutschlandtickets bis 2025 zu je 1,5 Milliarden Euro jährlich. Das Deutschlandticket gilt seit Mai und berechtigt für 49 Euro im Monat bundesweit zu Fahrten im Nah- und Regionalverkehr. Die Übernahme der Mehrkosten für das Ticket ist jedoch lediglich bis Ende dieses Jahres gesichert. Länder und Kommunen fordern mehr Geld vom Bund, um das Ticket langfristig zu sichern.

Lesen Sie auch: Deutschlandticket in Gefahr? Wie es um seine Zukunft steht

Politik-News vom 28. August

