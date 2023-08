Berlin. Die Ampel-Regierung streitet um das Wachstumschancengesetz. Opposition und Wirtschaft äußern scharfe Kritik. Alle Politik-News im Blog.

Thüringer SPD-Innenminister zeigt sich skeptisch bei der Cannabis-Legalisierung

Klima-Aktivistin Luisa Neubauer ist enttäuscht über Widerstände in der Politik

Nach der Blockade des Wachstumschancengesetzes hagelt es scharfe Kritik von Opposition und Wirtschaft

Alexander Graf Lambsdorff tritt sein Amt als deutscher Botschafter in Russland an

Das Kabinett bringt die Cannabis-Legalisierung auf den Weg

Berlin. Die Sommerpause ist gerade erst vorbei, da kommt es zum nächsten Eklat der Ampel-Koalition. Diesmal werfen FDP-Politiker Familienministerin Lisa Paus Erpressung vor. Die Grünen-Politikerin blockierte ein Gesetz mit Steuererleichterungen für Unternehmen, um mehr Geld für ihr Ministerium zu bekommen. Opposition und Wirtschaft äußern scharfe Kritik.

Ebenfalls Kritik an der Regierung übt der Thüringer Innenminister Georg Maier. Er ist nicht überzeugt, dass die Cannabis-Legalisierung den Schwarzmarkt eindämmen wird. Allgemein enttäuscht über die Politik und ihre Widerstände ist Aktivistin Luisa Neubauer. Laut ihr braucht es die Klimabewegung lediglich, weil Politikerinnen und Politiker in den letzten Jahren nicht ihren Job gemacht hätten.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im News-Blog.

Politik-News vom 16 August: Thüringer SPD-Innenminister skeptisch bei Cannabis-Legalisierung

7.30 Uhr: Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) findet die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung problematisch. "Ich bin nicht überzeugt, dass dadurch der Schwarzmarkt eingedämmt wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er habe Sorge, dass die leichtere Verfügbarkeit wieder mehr Leute an die Droge heranführe.

Mehrere CDU-Innenminister und Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hatten die Pläne zuvor ebenfalls scharf kritisiert. Maier machte klar, dass er Cannabis nicht als harmlose Droge ansehe. "Ich stehe im Grunde für eine restriktivere Linie."

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) findet die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung problematisch. Foto: Bodo Schackow/dpa/Archivbild

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch in Berlin den Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beschlossen.

Fünf Jahre Klimastreiks: Neubauer rügt Widerstände in der Politik

7.00 Uhr: Fünf Jahre sind seit dem ersten Schulstreik von Greta Thunberg vergangen. Die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer zeigt sich enttäuscht über die anhaltenden politischen Widerstände. "Es ist frustrierend zu erleben, dass diverse politische Vertreter bis heute lieber Klimaaktivisten beleidigen und Klima-Fortschritt verhindern, statt anzuerkennen, dass es die Klimabewegung nur braucht, weil sie in den letzten Jahrzehnten ihren Job nicht gemacht haben", sagte Neubauer, die der Bewegung Fridays for Future angehört, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer ist enttäuscht über die anhaltenden politischen Wiederstände gegen die Klimabewegung. Foto: Matic Hrabar/STA/dpa

In den vergangenen Monaten bekam vor allem die Gruppe Letzte Generation viel Aufmerksamkeit wegen ihrer umstrittenen Aktionen. Zuletzt hatten vor allem Politiker von SPD, Union und FDP die Aktivisten scharf kritisiert und zum Teil als Kriminelle gebrandmarkt, weil sie regelmäßig unter anderem Straßen und Flughäfen blockieren.

Neubauer sagte zu den Zielen der Bewegung: "Als Fridays for Future arbeiten wir kontinuierlich daran, dass es uns nicht mehr braucht, und dass die Bundesregierung stattdessen eigenständig ihre globalen Klimaversprechen einhält." Das deutsche Klimaschutzgesetz sieht vor, klimaschädliche Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Bis 2040 sollen sie um 88 Prozent sinken und 2045 soll Treibhausgasneutralität erreicht werden.

Neuer Ampel-Streit stößt bei Opposition und Wirtschaft auf Kritik

5.00 Uhr: Direkt nach der Sommerpause sorgt ein Streit innerhalb der Koalition für Kritik und Unverständnis von der Opposition und der Wirtschaft. "Offensichtlicher kann man geballte Regierungsunfähigkeit und mangelnden gemeinsamen Regierungswillen kaum zur Schau stellen", sagte der Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, der "Augsburger Allgemeinen". "Die Streit-Ampel geht in die nächste Runde."

Auch von Seiten der Wirtschaft kam scharfe Kritik. "Während Deutschland anders als andere Länder in eine tiefe Rezession rutscht, leistet sich die Bundesregierung ein Kampf persönlicher Eitelkeiten einzelner Minister", teilte der Vorsitzende der BVMW-Bundesgeschäftsführung, Christoph Ahlhaus.

Weil Familienministerin Lisa Paus das Vorhaben blockierte, wurde, anders als geplant, am Mittwoch nicht das sogenannte Wachstumschancengesetz vom Kabinett verabschiedet. Das Paket von Christian Lindner (FDP) enthält steuerpolitischen Maßnahmen,die die Wirtschaft um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten sollen. Die Grünen-Politikerin Paus fordert mehr Geld für die Kindergrundsicherung. In der FDP war von einem Erpressungsversuch die Rede. Der Kanzler will den aktuellen Streit rasch beenden und noch diesen Monat das Gesetz verabschieden.

Familienministerin Lisa Paus blockiert das Wachstumschancengesetz. Jetzt hagelt es scharfe Kritik von Opposition und Wirtschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Zusätzliche Kritik an Paus äußerte FDP-Vize Wolfgang Kubicki gegenüber unserer Redaktion: "Ob sie meint, die grüne Regierungsfähigkeit zu unterstreichen, indem sie demonstriert, dass die Grünen sowohl für als auch gegen das Wachstumschancengesetz sind, kann ich nicht sagen", sagte Kubicki. "Einen professionellen Eindruck hinterlässt sie jedenfalls nicht, wenn sie meint, in dieser schwierigen konjunkturellen Situation die Zukunftsfähigkeit des Landes aufs Spiel setzen zu müssen."

Politik-News vom 16 August: Graf Lambsdorff tritt Amt als Botschafter in Moskau an

21.16 Uhr: Alexander Graf Lambsdorff hat heute sein Amt als neuer deutscher Botschafter in Russland angetreten. Der bisherige FDP-Bundestagsabgeordnete übergab am Mittwoch in Moskau im Außenministerium sein Beglaubigungsschreiben und ist nun offizieller Nachfolger von Géza Andreas von Geyr in einet wegen des Ukraine-Krieges dünn besetzte Botschaft.

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) ist neuer deutscher Botschafter in Russland. Foto: Reto Klar/FUNKE Foto Services

Vom russischen Außenministerium wurde Graf Lambsdorff mit heftigen Vorwürfen gegen Deutschland begrüßt. So habe die russische Seite den "konfrontativen und unfreundlichen Charakter" der deutschen Politik in den bilateralen Beziehungen bemängelt, teilte das Ministerium mit. Die antirussische Politik Deutschlands mache jahrzehntelange Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil zunichte. Es herrsche eine "unvernünftige Russophobie".

Bundesregierung spielt Streit in der Koalition herunter

16.02 Uhr: Die Bundesregierung hat versucht, den Koalitionsstreit um die geplanten Steuererleichterungen für Firmen als normalen Vorgang darzustellen. "Ich sehe hier einen sehr sachlichen Ton der Auseinandersetzung. Und dass über so wichtige Gesetzesvorhaben wie das Wachstumschancengesetz und die Kindergrundsicherung auch angesichts einer knappen Haushaltslage gerungen wird, auch über die Einzelheiten, das halte ich für eine Selbstverständlichkeit", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin.

Die Regierung sei sich darüber einig, dass eine Kindergrundsicherung und auch ein Wachstumschancengesetz beschlossen werden sollten. Sie habe mit ihrer Arbeit in den vergangenen Wochen und Monaten unter Beweis gestellt, wie sehr sie entschlossen sei, ihre Arbeit voranzutreiben. "Und dahin würde ich mal den Blick lenken und nicht auf die Details, die jetzt an der einen oder anderen Stelle noch nicht geeint sind", sagte Hoffmann.

FDP kritisiert Veto von Paus gegen Lindner-Gesetzentwurf scharf

14.20 Uhr: Die FDP hat das Veto von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) gegen das Wachstumschancengesetz scharf kritisiert. "Lisa Paus scheint den Kern jeder Sozialstaatlichkeit nicht verstanden zu haben: Erst muss erwirtschaftet werden, was verteilt werden kann", sagte FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Angesichts der schwachen Konjunktur brauche Deutschlands Wirtschaft "jetzt die Unterstützung der Politik als Hürdenräumer", sagte Vogel.

"Meine klare Erwartung ist, dass das Kabinett es jetzt schnell auf den Weg bringt", sagte Vogel. "Die Steuerbelastung für Unternehmen muss ebenso runter wie die Bürokratiebelastung - das ist das Gebot der Stunde."

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, und Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, haben Gesprächsbedarf. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bundesfamilienministerin Paus hatte in der Kabinettssitzung am Mittwoch nach Angaben aus Koalitionskreisen ihre Zustimmung für das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP) verweigert. Sie blockierte damit das Vorhaben für milliardenschwere Steuersenkungen für Unternehmen. Nach Medienberichten fordert Paus von Lindner zuerst die Zusage höherer Mittel für die von ihr geplante Kindergrundsicherung.

CDU-Generalsekretär hält Cannabis-Legalisierung für schweren Fehler

13.30 Uhr: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die vom Kabinett beschlossene Cannabis-Legalisierung strikt abgelehnt. "Ich halte dieses Gesetz für einen Fehler, einen schweren Fehler", sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das Gesetz darf erst gar nicht auf den Weg gebracht werden."

Linnemann nannte das Vorhaben "medizinisch nicht verantwortbar". Ärzte sowie Kinder- und Jugendpsychologen sagten fast unisono, dass das Gehirn erst mit 25 Jahren vollständig entwickelt sei. Sie warnten daher vor Depressionen und Angststörungen. Auch der Richterbund warne aus anderen Gründen vor einer Legalisierung.

"Deshalb sollte man die Finger davon lassen", sagte Linnemann. Dass auf diese Weise der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden könne, wie Befürworter argumentieren, ist aus Sicht des CDU-Politikers nicht stichhaltig. Die Datenlage und die Erfahrungen sprächen nicht dafür. "Dort, wo es legalisiert wurde, hat die Kriminalität zugenommen, der Schwarzmarkt wurde eben nicht bereinigt."

Kabinett bringt Cannabis-Legalisierung auf den Weg

12.30 Uhr: Das Bundeskabinett in Berlin hat am Mittwoch den Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Cannabis-Legalisierung abgesegnet. Nach dem Beschluss im Kabinett muss das Gesetz noch durch Bundestag und Bundesrat. In der Länderkammer ist es nach Angaben des Gesundheitsministeriums aber nicht zustimmungspflichtig. Mit einem Inkrafttreten rechnet das Ministerium bis zum Jahresende.

Die Pläne sehen vor, Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Ab 18 Jahren soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden. Privat sollen maximal drei Cannabis-Pflanzen angebaut werden dürfen. In speziellen Vereinen, sogenannten Cannabis-Clubs, sollen Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen.

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf den Weg gebracht. Foto: Tobias Schwarz/AFP

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch gibt sein Amt ab

12.10 Uhr: Mitten in der tiefen Krise der Linken gibt der langjährige Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch sein Amt ab. Er werde bei der Vorstandswahl am 4. September nicht erneut kandidieren, erklärte der 65-Jährige am Mittwoch in einem Schreiben an die Fraktion. Den Entschluss habe er vor langer Zeit gefasst, betonte Bartsch. Vor einigen Tagen hatte bereits seine Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali ihren Rückzug angekündigt. Hintergrund ist der Richtungsstreit um die Abgeordnete Sahra Wagenknecht.

Wagenknecht trägt die politische Linie der Bundesvorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan nicht mit und will bis zum Jahresende entscheiden, ob sie eine eigene Partei gründet. Falls es dazu kommt, droht der Linken und ihrer Bundestagsfraktion die Spaltung. Es wird erwartet, dass dann mehrere der 39 Abgeordnete die Linke zusammen mit Wagenknecht verlassen würden. Mit weniger als 37 Mandaten würde der Fraktionsstatus verloren gehen und damit Geld, Posten und Einfluss der kleinen Oppositionspartei.

Bartsch begründete seinen geplanten Rückzug aber nicht mit der aktuellen Krise, sondern schrieb an die Abgeordneten: "Meine Entscheidung, den Fraktionsvorsitz nach acht Jahren abzugeben, in denen ich die Fraktion zunächst mit Sahra Wagenknecht, dann mit Amira Mohamed Ali geleitet habe, ist lange vor der letzten Bundestagswahl gefallen. Meine Familie und engste politische Freunde kannten diese Entscheidung. Ja, viele haben mich in den vergangenen Tagen und Wochen heftig gedrängt, in dieser für die Partei nicht leichten Situation, noch einmal zu kandidieren. Letztlich bin ich bei meiner Entscheidung geblieben."

Bartsch ist seit 2015 Co-Vorsitzender der Linken-Bundestagsfraktion, zuerst zusammen mit Wagenknecht, zuletzt mit Mohamed Ali. Diese hatte ihren Rückzug mit Protest gegen den Umgang der Parteispitze mit Wagenknecht begründet. Bartsch hatte daraufhin seine Zukunft zunächst offen gelassen. Nun hat auch er sich festgelegt. Wer den beiden nachfolgen könnte, ist offen.

Linksfraktions-Chef Dietmar Bartsch gibt sein Amt ab. Das teilte er am Mittwoch mit. Foto: Michael Kappeler/dpa

Paus blockiert laut Koalitionskreisen Wachstumschancengesetz im Kabinett

11.59 Uhr: Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat im Kabinett ihre Zustimmung für das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP) verweigert. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Koalitionskreisen erfuhrt, blockierte die Ministerin bei der Kabinettssitzung das Vorhaben für milliardenschwere Steuersenkungen für Unternehmen. Nach Medienberichten fordert Paus von Lindner zuerst die Zusage höherer Mittel für die von ihr geplante Kindergrundsicherung.

Die FDP wiederum hat das Veto gegen das Wachstumschancengesetz scharf kritisiert. "Lisa Paus scheint den Kern jeder Sozialstaatlichkeit nicht verstanden zu haben: Erst muss erwirtschaftet werden, was verteilt werden kann", sagte FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel am Mittwoch. Angesichts der schwachen Konjunktur brauche Deutschlands Wirtschaft "jetzt die Unterstützung der Politik als Hürdenräumer", sagte Vogel.

CSU fordert Erhöhung des Elterngelds

6.20 Uhr: Die CSU fordert eine Anhebung des Elterngeldes. "Wir brauchen definitiv eine Erhöhung, etwa durch einen Inflationsausgleich. Das wäre angemessen", sagte Parteivize Dorothee Bär der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Bislang sei das Elterngeld noch nie angepasst worden.

Zugleich sprach sich Bär dagegen aus, die Einkommensgrenze beim Elterngeld zu halbieren, wie es Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) plant. "Wir dürfen uns nicht nur um die kümmern, die Transferleistungen benötigen, sondern um alle", betonte die stellvertretende Unions-Fraktionschefin. "Auch Gutverdiener sollten sich für Kinder entscheiden. Dem dient das Elterngeld auch." Aktuell steht im Raum, künftig Eltern mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von mehr als 150.000 Euro kein Elterngeld mehr zu zahlen. Bisher lag diese Grenze bei 300.000 Euro.

Die stellvertretende CSU-Parteivorsitzende, Dorothee Bär, hat eine Anhebung des Elterngelds gefordert. Foto: Clemens Bilan/Pool/Getty Images

Gewerkschaft der Polizei fordert massive Nachbesserungen bei Cannabis-Gesetz

6.15 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht massiven Nachbesserungsbedarf bei den Plänen zur Cannabis-Legalisierung, die das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschließen soll. Trotz breiter Kritik habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lediglich kleine Änderungen vorgenommen, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke. Das Beste sei, wenn die Bundesregierung den Entwurf jetzt stoppe und Lauterbach die Aufgabe erteile, massiv nachzubessern.

Es fehle etwa eine ausreichend lange Übergangsphase, was "zwangsläufig zu massiven Unsicherheiten, wenn nicht Konflikten zwischen Behörden und Bevölkerung" führen werde, bemängelte Kopelke. Dem Polizeidienst werde der Entwurf große Probleme bereiten. Es gebe beispielsweise keine klaren Festlegungen, wer ortsbezogene Konsumverbote überwachen solle. Auch wie das zu geschehen habe, bleibe offen. Polizei und Justiz würden nicht ent- sondern vielmehr belastet. In einer früheren Stellungnahme hatte die GdP auch Befürchtungen geäußert, dass der Schwarzmarkt wachsen und die Verkehrssicherheit leiden werde.

Politik-News vom 15. August:

Bundesjustizminister hat das geplante Cannabis-Gesetz bereits vor Beratungen des Kabinetts gegen die Kritik verteidigt, es führe zu einer zusätzlichen Belastung der Justiz.

führe zu einer zusätzlichen Belastung der Justiz. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher bezeichnet die Pläne zur Cannabis-Freigabe als einen "schweren Fehler".

Nach dem Flug-Debakel eines Airbus der Flugbereitschaft, mit dem Außenministerin Annalena Baerbock unterwegs war, hat die Grünen-Politikerin die geplante Reise nach Australien abgebrochen.

Nun will die Luftwaffe das Flugzeug sowie eine weitere Maschine vorzeitig ausmustern.

Der Linken-Politikerin Gesine Lötzsch geht das nicht weit genug – sie fordert die Abschaffung der Flugbereitschaft.

Politik-News vom 14. August:

In der Debatte um mögliche Eigenbeteiligung im Gesundheitssystem hat sich der Hausärzte-Verband dagegen ausgesprochen, Patientinnen und Patienten für zu viele Arztbesuche zu sanktionieren.

SPD-Vorsitzende Saskia Esken schließt die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters aus. Sie hält eine Erhöhung für ungerecht und eine verstecke Rentenkürzung.

Ein Mitglied der als rechtsextremistisch eingestuften Thüringer AfD kann vorläufig seine Waffen und die entsprechenden Erlaubnisscheine zurückbekommen. Das Thüringer Innenministerium prüft, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen.

Außenministerin Annalena Baerbock muss ihre Reise nach Australien auf Grund einer Flugzeugpanne vorerst unterbrechen.

Politik-News vom 13. August:

Bundeskanzler Scholz stellte sich im ZDF-"Sommerinterview" am Sonntag den Fragen von Theo Knoll. Kritik an seinem Führungsstil wies er zurück: "Ich bin derjenige, der das Tempo macht, und das betrachte ich auch als meine Aufgabe. Und sorge dafür, dass es vorankommt."

Führende Politiker von CDU und FDP haben zurückhaltend auf die Forderung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm reagiert, das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen.

