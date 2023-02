Politischer Ascherdienstag in Suhl: Rocky tritt als Ramelow wieder an

Erfurt/Suhl. Rocky tritt als Ramelow wieder an, vorerst in Suhl beim Karneval. Doch diese Büttenrede stahl dem Ministerpräsidenten die Show.

In Suhl haben sich zum traditionellen Südthüringer Ascherdienstag die Landtagsparteien mit Ausnahme der AfD für den Wahlkampf 2024 schon einmal warmgelaufen. Es wurde gesungen, geschunkelt, gejubelt, hämisch gelacht und immer wieder geklatscht – als gäbe es kein Corona mehr.

Suhl ist am Dienstagabend wieder das karnevalistische Epizentrum im närrischen Thüringen. Mit 2000 Gästen waren nirgendwo sonst im Freistaat während der fünften Jahreszeit mehr Menschen zum Feiern unter einem Dach zusammengekommen.

Gleich zu Beginn begrüßte Moderator Daniel Ebert den alternden Boxer Rocky, den Mann, der es „noch einmal versuchen will“. Bodo Ramelow tänzelte im Trainingsanzug, mit roten Socken an Füßen und Händen, auf die Bühne. Er drohte für das kommende Wahlkampfjahr einen erneuten Besuch in Suhl an und ließ seine politischen Mitbewerber wissen, was er von ihnen hält.

FDP-Landeschef Thomas Kemmerich sei der Cowboy, der in die Abendsonne reite. Bei Super Mario, gemeint ist Thüringens CDU-Landeschef Mario Voigt, wisse man nicht, ob dieser in der roten oder der blauen Ecke stehe.

Mario Voigt revanchierte sich aus der Bütt: „Der glücklose Egon will Ramelow nicht mehr sein, stattdessen fiel ihm der rote Rocky ein.“ Denn Thüringens Regierungschef ist in Suhl jahrelang als Egon Olsen aufgetreten. Mario Voigt kam dagegen als glamouröser Klempner Super Mario daher.

Mit tosendem Applaus honorierte das Publikum dessen Satz: „Dudensprache wollen wir lernen unseren Kindern“. Sicherlich, es hätte „lehren“ heißen müssen, aber fast jeder Witz auf Kosten des Genderns wurde an diesem Abend zum vollen Erfolg. „Beim Super Mario kommt es darauf an, wie bringen wir unsere Heimat voran“, wiederholte der echte CDU-Mario als Refrain immer wieder.

Ascherdienstag in Suhl Ascherdienstag in Suhl In Suhl sind am Ascherdienstag die fünf demokratischen Landtagsparteien von der Bütt aus direkt gegeneinander angetreten. Foto: Kai Mudra

Für jede der fünf Landtagsparteien, Linke, CDU, SPD, Grüne und FDP durfte vor großem Publikum eine Rednerin oder ein Redner in die Bütt und musste jeweils sechs Minuten und sechsundsechzig Sekunden lang ihr Anliegen auf den Punkt bringen. Dazwischen heiterten das Publikum die regionalen karnevalistische Höhepunkte auf. Zumeist flott von Daniel Ebert moderiert.

Den Reigen der Parteien eröffnete Thomas Kemmerich. Trotz jahrelanger Karnevalserfahrung kam der FDP-Politiker beim Publikum nur mäßig an. Ein Scherz über die Kleber der letzten Genration, einer über Autobahnraser. „Das 9-Euro-Ticket gibt es bereits. Es reicht zwar nur von Suhl bis Zella-Mehlis.“ Es wurde artig gelacht und dann kam wieder das Gendern: „Grün, Grün:innen. Ich habe die Grünen lieber draußen.“

Erneut folgte artig Beifall, auch bei Georg Maier. „Er sitzt in der Staatskanzlei, die Revolution ist vorbei“, reimte dieser über Rocky, seinen Chef. Dirk Adams, der grüne Justizminister wurde gemeuchelt und die zwei neuen Minister der Grünen im Amt sind einfach unbekannt, zog er über den zweiten Koalitionspartner her und ergänzte: „Die eine von der Polizei, der andere ein Schauspieler… oh weh, oh weh.“

Als Frosch präsentiert sich der neue Umweltminister, Bernhard Stengele. Der Grüne antwortete auf Interview-Fragen von Daniel Ebert immer nur mit „Quak“. Was den Annalena Baerbock so erzähle, reagiert listig der Moderator: Nach kurzer Pause kommt vom Umweltminister kein Quak, das sich bei ihm immer wie Quark anhörte. Das aber konnte er seiner grünen Außenministerin nicht in den Mund legen. Stattdessen sagt er Jogurt.

Nach mehr als drei Stunden Partystimmung im Congress Centrum Suhl folgte dann die Entscheidung der härteste Jury Thüringens, an ihren Handys im Saal oder dem Land: Das Publikum im Saal und am Livestream wählte Anja Müller von der Linken als beste Büttenrednerin. Sie erhielt den Rasselbock. Die Landtagsabgeordnete hatte mit losem Mundwerk die anderen Parteien sechs Minuten und sechsundsechzig Sekunden lang humorvoll von der Bühne aus gemaßregelt.