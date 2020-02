Politologe Grosser zur politischen Lage in Thüringen: „Man muss in Sorge sein“

Er sei besorgt, sagt der deutsch-französische Politologe Alfred Grosser am Telefon. Von seiner Wohnung in Paris aus verfolge er die politischen Ereignisse in Thüringen. „Ein Politiker einer demokratischen Partei, die unbedingt regieren wollte, ließ sich mit Unterstützung der Abgeordneten einer undemokratischen Partei ins Amt heben lassen. Das ist schockierend, unschön und undemokratisch“, sagt Grosser.

Belehrungen aus Frankreich hält der emeritierte Professor des Pariser Instituts für Politikwissenschaft, der Anfang des Monats 95 Jahre alt wurde, für nicht angebracht. Frankreich habe sein eigenes Problem mit „sehr vielen" Rechtspopulisten. Um so aufmerksamer und kritischer verfolge er das politische Geschehen. Die Ereignisse in Thüringen hält Grosser für einen so in der bundesdeutschen Geschichte noch nicht dagewesenen Tabu- und Dammbruch. Er halte es da mit den Kommentatoren, für die das taktische Manöver der AfD als mindestens so durchschaubar erweist wie das der CDU. „Die Gefahr sehe ich darin, dass eine demokratische Partei vergessen konnte, was sie ihrem Namen nach wirklich sein sollte, nämlich demokratisch, und sich statt dessen zum Komplizen einer Partei machte, die auch ihrem Namen nach nicht demokratisch sein, sondern Europa und die Demokratie zerstören will", sagt Grosser. Die AfD nenne sich Alternative für Deutschland, in der Bundesrepublik gebe es aber seit 1949 keine Alternative zur Demokratie. Allerdings warnt der Politikwissenschaftler mit jüdischen Wurzeln, der 1933 mit seiner Familie von Frankfurt nach Frankreich emigrierte und später die französische Staatsbürgerschaft annahm, vor Vergleichen mit der Weimarer Zeit. „Man sollte nicht so viel vergleichen, die Weimarer Republik war anders als die heutige Bundesrepublik. Hinsichtlich der konkreten Gefahr für Gegenwart muss man aber in Sorge sein", sagt der 95-Jährige.