Polizeigewerkschaft kritisiert Thüringer Innenministerium für Umgang mit AfD-Polizisten

Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert ein konsequentes Vorgehen gegen Polizisten, die in der AfD sind. Das zuständige Innenministerium reagiert zurückhaltend.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft kritisiert das Thüringer Innenministerium für dessen Umgang mit Polizisten, die sich für die AfD engagieren.

Der Thüringer Landesvorsitzende Jürgen Hoffmann sagte MDR Thüringen: "Eine konsequente Auseinandersetzung mit Polizisten in der AfD" geschehe innerhalb der Polizei nicht. Dabei sei es an der Zeit, konsequent zu handeln.

Zweifel an Verfassungstreue der Beamten

Hintergrund der Kritik ist die Einstufung des Thüringer AfD-Landesverbands als "erwiesen rechtsextremistische Bestrebung" durch den Verfassungsschutz in diesem Frühjahr. Seither bestehen Zweifel an der Verfassungstreue von Polizeibeamten, die sich in der AfD engagieren. Das Innenministerium kommentierte die Kritik der Gewerkschaft nicht.

Das Ministerium verweist in diesem Zusammenhang auf die erneute Belehrung der mehr als 6000 Polizeibeamten und Angestellten in Thüringen über ihre Pflicht zur Verfassungstreue. Die Belehrung hat in diesem Jahr stattgefunden.

AfD-Mitgliedschaft kein "Dienstvergehen"

Laut eines Ministeriumssprechers sei die bloße Mitgliedschaft von Polizisten in der AfD "kein hinreichender Verdacht für ein Dienstvergehen". Es komme ausnahmslos auf den Einzelfall sowie auf die Gesamtumstände an.

Insbesondere wäre zu prüfen, inwieweit ein Beamter sich "verfassungsfeindliche Bestrebungen einer Partei zu Eigen gemacht hat oder diese aktiv unterstützt", so der Sprecher des Innenministeriums.

Hinweise darauf könnten das Anbringen von verfassungsfeindlichen Plakaten, die Teilnahme an Demonstrationen mit verfassungsfeindlicher Zielrichtung, Social-Media-Aktivitäten oder die Verwendung zweifelhafter Symbolik sein.

