Protest von Fahrlehrern und Beschäftigten von Reisebüros

Mit einem Autokorso und einem Hupkonzert demonstrierten Fahrlehrer am Mittwoch nahe des Regierungsviertels in Erfurt. „Wir wollen wieder arbeiten und haben dafür auch einen Hygieneplan erarbeitet und an das Ministerium geschickt, aber von dort fehlt jedwede Reaktion“, zeigte sich der Chef des Thüringer Fahrlehrerverbandes, Harry Bittner, enttäuscht. Im Freistaat gebe es aktuell 428 Fahrschulen und rund 1500 Fahrlehrer, die alle nicht arbeiten dürfen. Man habe zur Minderung der wirtschaftliche Schwierigkeiten auch schon einen stufenweisen Einstieg in die Arbeit vorgeschlagen. „Wir könnten mit der Motorradausbildung beginnen, dabei ist kein Kontakt zwischen Fahrschüler und Lehrer notwendig“, sagte Bittner. Die Auszubildenden könnten sich selbstständig ankleiden und würden einige Meter voraus fahren. Er habe schon vor Wochen eine Soforthilfe beantragt und bislang noch nichts bekommen, beklagte ein Fahrlehrer. Deshalb habe er bei seiner Bank nach einem Kredit gefragt und diesen auch bekommen – allerdings zu 14,5 Prozent Zinsen.

Die Kennzeichen der Fahrzeuge belegten, dass Fahrschulen aus ganz Thüringen sich am Protest beteiligten von Gera über Arnstadt und Eisenach bis nach Kahla. Das Thüringer Gesundheitsministerium verwies auf die Abstimmung zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Bundesländer Anfang Mai. Bis dahin könne man keine Lockerung der Maßnahmen in Aussicht stellen.

Dramatisch ist auch die derzeitige Lage der Reisebüros. „Wir arbeiten unter Hochdruck, weil die Kunden ihre Reisen stornieren oder umbuchen wollen“, sagte Sabrina Schneider vom „Reiseteam Ilmkreis“. Die wenigsten Kunden würden Gutscheine akzeptieren, das Gros fordere sein Geld zurück. Das gilt auch für die Veranstalter, die Provisionen zurückverlangen, so die Geschäftsführerin des Unternehmens, Sabine Friebel. „Ich habe also nicht nur die Fixkosten – wie die Miete für die vier Büros in Arnstadt, Ilmenau, Erfurt und Gräfenroda – zu tragen, sondern muss noch Geld zurückzahlen ohne jegliche Einnahmen.“ Die neun Beschäftigten seien in Kurzarbeit, die Soforthilfe stehe noch aus, obwohl sie bereits am 24. März beantragt worden sei. Und sie werde nicht reichen, die Verluste auszugleichen, zumal nicht absehbar ist, wann wieder Reisen stattfinden.

Auf die Soforthilfe der Politik wartet auch die Erfurter Gästeführerin Petra Bischoff seit Wochen. Sie erinnere sich noch gut, wie Thüringens Wirtschaftsminister Tiefensee beim deutschen Gästeführertag 2017 in Erfurt die Gästeführer als Botschafter der Stadt gewürdigt habe – jetzt komme sie sich aber ziemlich allein gelassen vor.