Psychologe attestiert Kemmerich hohe Frustrationstoleranz

Wie muss ein Mensch charakterlich und mental beschaffen sein, der ein hohes Amt ausüben will, obwohl ihm klar sein muss, dass diese Entscheidung augenblicklich einen Sturm der Entrüstung entfacht?

Der Weimarer Psychologe und Psychotherapeut Diethold Scheffler reagiert mit Zurückhaltung auf diese Frage, weil er sich generell erst dann ein Bild von einem Menschen macht, wenn er ihn persönlich kennengelernt und sich mit ihm ausgetauscht hat.

Thomas Kemmerich aber attestiert er zumindest eine „sehr hohe Frustrationstoleranz“. Es sei „auf jeden Fall erstaunlich, wie er das aushält und wie er zu seinem Selbstbild und seinem Kern steht“, sagt Scheffler, dessen Praxis sich nur einen Katzensprung von Kemmerichs Wohnhaus entfernt befindet. Unerschütterlich zum eigenen Selbst stehen – das sei hier wohl gegeben.

Was jedoch wirklich dahintersteht, welche Wertestruktur, das sei schwer zu benennen. Aber der Psychologe vermutet, dass im Falle von Kemmerich die Stärke zum einen in dessen großer Lebenserfahrung, zum anderen in dem Wertekanon wurzelt, den dieser als Katholik verinnerlicht hat und der christliche Regeln wie „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden“ oder „Du sollst nicht ehebrechen“ umfasst. Um das auszuhalten, was jetzt auf ihn einprasselt und noch einprasseln wird – „und das ist wirklich enorm“ –, müsse man schon ein „Kerl sein oder die Dinge einfach ausblenden. Denn wir schaffen uns ja auch unsere eigene Realitäten, um damit zurechtzukommen.“

Natürlich stehe jetzt die Frage, ob sich Kemmerich mit oder ohne Kalkül, mit oder ohne Naivität in diese Lage manövriert habe. „Er hat aber seinen Weg gewählt“, gibt Diethold Scheffler zu bedenken und erinnert – obwohl selbst kein Christ – in der aufgeheizten politischen Situation an Jesus und dessen Bemerkung an die Pharisäer: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein ...“ Fragen müsse man sich indes auch, wie es kommt, dass Kemmerich, der mit den Stimmen der CDU und AfD ins Amt gewählt wurde, letztlich so viele Wähler vertreten könne.

