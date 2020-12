Ramelow rechnet mit Corona-Einschränkungen bis März

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht das Ende des aktuellen Lockdowns nicht am 10. Januar 2021.

Thüringens Ministerpräsident rechnet nicht mit dem Auslaufen des Lockdowns im Freistaat am 10. Januar 2021. „Wenn die Ministerpräsidenten am 5. Januar erneut beraten, wird nichts auf Lockerungen hindeuten“, sagte Ramelow am Montag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Wir gehen alle davon aus, dass der Lockdown verlängert werden muss.“

Es sei „zu früh, Entwarnung zu geben“. Er richte sich darauf ein, „dass wir bis März mit Einschränkungen leben müssen“, sagte der Linke-Politiker. Die derzeitigen bundesweiten Einschränkungen mit der Schließung von Läden, Schulen und Kindergärten sind bislang auf den 10. Januar befristet.

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 5. Januar mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber beraten, wie es weitergeht. Ziel ist es, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf unter 50 zu drücken. In Thüringen mit rund 2,1 Millionen Einwohnern lag der Sieben-Tage-Wert am Montag bei rund 288 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Es ist bundesweit der zweithöchste Wert nach Sachsen.

