Regierung trifft keine Entscheidung zu Luca-App und Stufenplan

Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung hat die Entscheidungen zum Corona-Stufenplan sowie einem System zur digitalen Kontaktnachverfolgung vertagt. Das teilte Regierungssprecher Falk Neubert am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Erfurt mit. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte sich mehrfach für einen flächendeckenden Einsatz der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung ausgesprochen. Finanz- und Wirtschaftsministerium äußerten jedoch Bedenken gegen eine Festlegung auf einen einzelnen Anbieter zur Übermittlung von Daten an die Gesundheitsämter. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Ramelow hatte in den vergangenen Tagen dafür plädiert, dem Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns zu folgen, das als erstes Bundesland die Lizenz für das Luca-System gekauft hatte. Die technische Umsetzung der Kontaktnachverfolgung müsse noch endgültig geklärt werden, sagte Neubert.

Thüringens Corona-Orientierungsrahmen und Stufenplan, der eine Perspektive für Lockerungen bei einer bestimmten Sieben-Tage-Inzidenz geben soll, werde voraussichtlich bis Ende dieser Woche fertiggestellt. Daran seien die Staatssekretäre verschiedener Ministerien beteiligt. Neubert bekräftigte, dass der Stufenplan Grundlage für die nächste Corona-Verordnung des Landes sein soll, die ab April gelte.

