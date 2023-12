Solar boomt – in Deutschland, wie hier in Sachsen, aber auch weltweit.

Berlin Die Ergebnisse der Klimakonferenz waren durchwachsen, doch sowohl aus Dubai als auch Berlin kommt ein positives Signal an die Märkte.

Die Pavillons sind abgebaut, die Kameras weg, die Zehntausenden Delegierten und Beobachter wieder zu Hause: Die Klimakonferenz in Dubai ist Geschichte. Und mit ein paar Tagen Abstand zeigt sich, dass der Gipfel eine gemischte Bilanz hinterlässt. Der erhoffte deutliche Beschluss zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen ist zwar ausgeblieben. Doch immerhin auf eine Verdreifachung der Erneuerbaren Energien legten sich die Staaten fest.

Lesen Sie auch: „Kommen gut voran“ – Habeck zieht Bilanz bei Erneuerbaren

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist ambitioniert – aber nicht unmöglich. Denn Wind, Solar und andere erneuerbare Energiequellen erleben weltweit eine erhebliche Dynamik. Die Internationale Energieagentur (IEA) verzeichnet seit 2016 mehr Investitionen in Erneuerbare als in fossile Energien, und in den vergangenen Jahren ist der einst schmale Vorsprung zu einer kaum aufholbaren Lücke angewachsen. Der Beschluss der Konferenz ist deshalb nicht nur ein wichtiges Ziel, an dem Regierungen gemessen werden. Es ist vor allem auch ein Signal an die Märkte, diesen Kurs zu halten.

Theresa Martus ist Politik-Redakteurin in der FUNKE Zentralredaktion. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Erneuerbare: Solar ist der Star – global und in Deutschland

Global ist Solarenergie der Star – allein in diesen Sektor floss 2023 mehr Geld als in Öl. Und auch in Deutschland boomt Photovoltaik. Kurz vor Jahresende bestätigt eine Bilanz des Wirtschaftsministeriums, dass die Ampel-Regierung in diesem Bereich sogar eine Übererfüllung von Zielen verbuchen kann. Schlechter sieht es bei Windkraft aus, wo Logistik, Lieferketten und Genehmigungen immer noch bremsen. Doch auch da bewegt sich etwas, wenn auch zu langsam.

Der Ausbau der Erneuerbaren allein wird nicht reichen, um das Energiesystem klimaneutral zu machen. Es muss parallel auch der Verbrauch von Kohle, Öl und Gas runtergefahren und beendet werden. Und auch bei der Ertüchtigung der Netze gibt – in Deutschland und global – noch viel zu tun. Trotzdem sind die Nachrichten aus Dubai und Berlin ein klares Signal: Der Trend hat sich gewendet.