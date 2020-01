Ringvorlesung mit "Mister Tagesschau" Jan Hofer - „Diese Bilder mit Sprengkraft gingen um die Welt“

Jan Hofer, Ende 60, seit 2004 Chefsprecher der altehrwürdigen Tagesschau im Ersten, steht an diesem Abend vor einem Publikum, das zum großen Teil Jahrzehnte jünger ist als er und Nachrichten multimedial und in Echtzeit konsumiert. Im Wintersemester 2019/2020 steht die Ringvorlesung von Landtag, Universität Erfurt und der „Thüringer Allgemeinen“ unter dem Motto „30 Jahre vereintes Deutschland. Ost-West-Annäherungen im medialen und politischen Spannungsfeld“. Das Thema und auch Hofer ziehen an. Der Hörsaal 2 platzt aus allen Nähten, die Studierenden sitzen auf den Treppenstufen.

Die Vorlesungsreihe soll die geschichtsträchtigen Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Dieses Mal gehe es um die Sicht von Journalismus und aktueller Berichterstattung, sagt Professor Patrick Rössler. Und TA-Chefredakteur Jan Hollitzer meint, tatsächlich gebe in der Medienlandschaft bis heute einen unterschiedlichen Umgang mit Themen, die die Bundesländer auf dem Gebiet der ehemaligen DDR betreffen.

Fernsehmann Hofer betrachtet die Nachrichten von der Wende bis heute. Gerade die Tagesschau war ungeachtet der DDR-Propaganda für viele eine wichtige Informationsquelle, die ein Gegengewicht zur offiziell verordneten Lesart von Staat und Partei darstellte.

Medien spielten in der Wendezeit eine wichtige Rolle

Nicht zuletzt 1989 spielten die Medien eine wichtige Rolle, beispielsweise die Ansprache des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher vor Flüchtlingen in der Prager Botschaft, die erst durch die Übertragung ihre Signalwirkung entfalten konnte. Oder die legendäre Mitteilung zur Reisefreiheit von Günter Schabowski auf einer Pressekonferenz, die rasch verbreitet wurde und am selben Abend einen Massenansturm auf die Grenze in West-Berlin auslöste.

Hofer hat diese Entwicklungen aus der Bundesrepublik beobachtet und kann eine Außenperspektive einnehmen. Aber Hofer kennt auch den Osten, war 20 Jahre lang, von 1992 bis 2012, einer der Gastgeber der MDR-Talkshow „Riverboat“.

Der Andrang war groß im Hörsaal 2 der Universität Erfurt bei der Ringvorlesung mit „Mister Tagesschau“ Jan Hofer. Foto: Marco Schmidt

Seinen Vortrag veranschaulicht er mit Einspielern. Beispielsweise vom in den 1970er Jahren ersten Studioleiter in Ost-Berlin, Lothar Löwe, der den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker nach dem Schießbefehl fragte. „Ich möchte nicht über die Schüsse sprechen“, kanzelte Honecker den Westjournalisten ab. Nach einem kritischen Kommentar wurde Löwe die Akkreditierung entzogen, und er musste die DDR verlassen.

„Von da an lief das Nachrichtengeschäft zwischen der DDR und Westdeutschland als business as usual“, sagt Hofer. Es seien weitere Korrespondenten gekommen, die nicht so mutig wie Löwe waren und deshalb nicht so aneckten. Das habe sich erst wieder im Sommer 1989 geändert.



Immer mehr Menschen gingen zu Demonstrationen

Immer mehr Menschen gingen zu Demonstrationen, Grenzanlagen wurden zurückgebaut, Ausreisegenehmigungen nahmen zu. „Was im eigenen Land geschah, erfuhren die DDR-Bürger jedoch fast nur aus dem Westfernsehen“, berichtet Hofer. Starke Signalwirkung hatten dabei Beiträge wie der, der am 22. August in den Tagesthemen ausgestrahlt wurde. Ein ARD-Team begleitete eine Gruppe junger Leute über die Grüne Grenze von Ungarn nach Österreich. Wichtiger Bestandteil war ein Interview mit dem Chef der ungarischen Grenztruppen, der klarstellte, dass auf Flüchtlinge nicht scharf geschossen werde. Diese Aussage führte dazu, dass viele Menschen den Mut fassten, ihr Glück über Ungarn zu versuchen. „Man glaubte der Berichterstattung einfach“, sagt Hofer.

Aber sie ohne mutige Zulieferer wäre manches kaum möglich gewesen: So lieferten Bürgerrechtler die ersten Aufnahmen von den Montagsdemos in Leipzig, die sie von einem Kirchturm aus gedreht hatten. „Das waren Bilder mit Sprengkraft, die um die Welt gingen“, erinnert sich Hofer. Ein Spiegel-Korrespondent habe die Filmkassette in seiner Unterhose in den Westen geschmuggelt.

Oft konnten die Berichte in Ost und West unterschiedlicher nicht sein. So wie am 4. Oktober 1989. Während in der „Aktuellen Kamera“ die Botschaftsflüchtlinge in Prag nur eine Randnotiz sind, wird in der Tagesschau die Ausreise zur wichtigsten Nachricht.

Das Westfernsehen sei auf der einen Seite der Katalysator der schon bestehenden Proteste gewesen, ist Hofer überzeugt. Es sei auf der anderen Seite aber auch Akteur gewesen, der den Fortgang der Veränderungen wesentlich beeinflusst habe. Erst später habe sich auch das DDR-Fernsehen zu einem informativeren, weniger belehrenden und aktuellen Medium entwickelt.

Mittlerweile sendet auch die Tagesschau auf allen Kanälen

35 Jahre macht Hofer, den fast jeder vom Sehen kennt, inzwischen seinen Job. Als er anfing, gab es weder Fax, noch Handy oder Internet. Dafür eine Motorradstaffel, die das Sendematerial vom Flughafen durch den dichten Hamburger Verkehr möglichst schnell ins Studio brachte. Mittlerweile sendet auch die Tagesschau auf allen Kanälen und sozialen Medien rund um die Uhr. „Uns ist es relativ egal, ob sie uns bei Youtube, Facebook oder wo auch immer sehen. Hauptsache , sie sehen uns“, sagt Hofer und erntet dafür wie oft an diesem Abend Lacher.

Nach seinem Referat bleibt Zeit für Fragen. Eine lautet: Was sagen sie zur Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wenn man Kritik äußert sei die an der einen oder anderen Stelle unter Umständen gerechtfertigt, antwortet Hofer. Aber wenn man die komplette Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Sender fordere, dann sei zu befürchten, dass es wie einst bei der „Aktuellen Kamera“ kein Regulativ mehr gebe. „Und ob wir das wollen, das weiß ich nicht.“

Fortgesetzt werden die Vorlesungen am 15. Januar mit der Bürgerrechtlerin Freya Klier. Der Präsident des Deutschen Bundestages und Mitverhandler des Einigungsvertrags, Wolfgang Schäuble, wird am 19. Februar zu Gast sein.