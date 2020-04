Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolf Keßner spendet sein Stadtratsgeld

Stadtrat Rudolf Keßner hat Aufwandsentschädigungen in Höhe von 300 Euro gespendet, weil der Stadtrat seit der Corona-Pandemie nur noch für Informationen an den Hauptausschuss zusammenkommt. Der Bündnis-Grüne hält den Verzicht auf Stadtratsarbeit und die Haushaltssperre für falsch. Da er für die Aufwandsentschädigung nichts geleistet habe, sei das Geld von ihm an die „Weimarer Tafel plus“ und die Flüchtlingshilfe für den „Erwerb von Spielen für Kinder Geflüchteter“ im Weimarer Einzelhandel überwiesen worden.