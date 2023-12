Rückblick 2023: Das war der April in Thüringen, Deutschland und international

Wir schauen auf den vierten Monat des Jahres

1. April: Im nepalesischen Himalaya dürfen Touristen jetzt nur noch mit einem lokalen Bergführer wandern. So sollen Jobs für Einheimische geschaffen und die Sicherheit der Trekker verbessert werden.

2. April: Die Pariser stimmen mit großer Mehrheit für ein Verbot des E-Scooter-Verleihs in ihrer Stadt. Trotz der niedrigen Beteiligung von 7,46 Prozent setzt die Stadtverwaltung das Verbot um. Der Verleih endet am 31. August.

3. April: Der Verkauf der 49-Euro-Monatsabos für den Nah- und Regionalverkehr startet in Deutschland. Das ab Mai nutzbare Angebot gilt als Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das im Sommer 2022 für drei Monate erhältlich war.

4. April: In Großbritannien ist erstmals seit Jahrzehnten wieder ein neuer Kopf auf den regulären Briefmarken zu sehen. Die ersten „stamps“ mit dem Konterfei von König Charles III. kommen in den Verkauf.

4. April: Erstmals in der US-Geschichte steht ein Ex-Präsident vor Gericht. Der frühere Präsident Donald Trump erscheint in Manhattan vor Gericht, wo ihm die New Yorker Staatsanwaltschaft Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last legt. Trump plädiert auf „nicht schuldig“. Prozessbeginn soll im März 2024 sein.

4. April: Finnland wird offiziell 31. Mitglied der Nato. Das nordische Land mit seiner mehr als 1300 Kilometer langen Grenze zu Russland war lange bündnisfrei gewesen. Der Nato-Beitritt ist eine Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine.

4. April: In einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im fränkischen Wunsiedel stirbt ein zehnjähriges Mädchen. Das Kind soll von einem damals 25-Jährigen vergewaltigt und von einem damals Elfjährigen ermordet worden sein, ergeben Ermittlungen.

6. April: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron appellieren in Peking an Staats- und Parteichef Xi Jinping, Russland im Ukraine-Krieg zur „Vernunft“ zu bringen. Als ständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat habe China „große Verantwortung“.

7. April: Auf der Autobahn-Raststätte Gräfenhausen in Südhessen kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Beauftragten eines polnischen Spediteurs und dessen Lastwagenfahrern. Die Fahrer aus Osteuropa und Zentralasien streiken, um ausstehenden Lohn einzufordern. Trotz einer Einigung Ende April kommt es von Ende Juni bis Ende September zu einem weiteren Streik.

8. April: In Deutschland gelten keine bundesweiten Vorgaben zum Schutz in der Corona-Krise mehr. Die letzte noch verbliebene Maskenpflicht für Besuche in Praxen, Kliniken und Pflegeheimen endet.

10. April: In einer Bank in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky erschießt ein 25 Jahre alter Mann fünf Menschen, acht weitere werden verletzt. Der Schütze, der seine Tat live ins Internet übertrug, stirbt nach einem Schusswechsel mit der Polizei.

13. April: Bei der Untersuchung eines Geheimdienst-Datenlecks finden US-Ermittler die undichte Stelle. Das FBI nimmt einen Nationalgardisten fest, der Unterlagen zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine in einer Chat-Gruppe geteilt haben soll.

13. April: Polen darf der Ukraine fünf MiG-29-Kampfjets aus DDR-Altbeständen liefern. Die Bundesregierung stimmt einem entsprechenden Vorhaben zu.

14. April: Beim Einschlag einer russischen Rakete in einem Wohnviertel der ostukrainischen Stadt Slowjansk sterben nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen, darunter auch Kinder. Bei dem Angriff werden mindestens 24 Menschen verletzt.

15. April: Frankreichs Regierung setzt ihre umstrittene Rentenreform gegen alle Proteste durch. Das Gesetz für die Anhebung des Renteneinstiegsalters von 62 auf 64 Jahre wird im Amtsblatt veröffentlicht. Kurz zuvor hatte der Verfassungsrat das Vorhaben gebilligt.

15. April: Im Sudan kommt es zu schweren Kämpfen zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten. Laut Weltgesundheitsorganisation sterben in den Folgetagen mindestens 296 Menschen, rund 3000 werden verletzt.

15. April: In Deutschland werden die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise waren die drei Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland länger am Netz geblieben als ursprünglich geplant.

17. April: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung aus. Aus der CDU-Führung steht niemand auf der Gästeliste.

17. April: Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) tritt zurück. Die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nennt mangelnde Unterstützung ihrer Schulpolitik als Grund.

18. April: Bei einer Messerattacke in einem Fitnessstudio in Duisburg verletzt ein Syrer vier Menschen schwer. Der mutmaßliche Islamist soll bereits am 9. April in der Duisburger Altstadt einen Mann erstochen haben. Die Bundesanwaltschaft erhebt Mitte September Anklage wegen Mordes.

18. April: Ein Kleinkind löst am Weißen Haus in Washington, dem Amtssitz von US-Präsident Joe Biden, Sicherheitsalarm aus. Es hatte sich durch die Gitterstäbe des Zauns gezwängt. Sicherheitsleute übergeben das Kind wieder seinen Eltern.

19. April: Bei einer Massenpanik im Jemen sterben nach Angaben der Huthi-Rebellen mindestens 78 Menschen. In der Hauptstadt Sanaa sollen Händler ohne vorherige Koordinierung Geldspenden verteilt haben, was zu dem tödlichen Gedränge führte.

20. April: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs besucht Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Ukraine. „Der Ukraine steht ein Platz in der Nato zu“, sagt er bei einer Pressekonferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Eine genaue zeitliche Perspektive für den Beitritt gibt es bislang nicht.

20. April: Das größte bisher gebaute Raketensystem „Starship“ bricht in Brownsville im US-Bundesstaat Texas bei seinem ersten Testflug kurz nach dem Start auseinander. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk will bemannte Missionen zu Mond und Mars ermöglichen.

20. April: Der Kurznachrichtendienst Twitter des US-Milliardärs Elon Musk entfernt die Verifikationshäkchen, die bisher kostenlos an Prominente vergeben wurden. Nun haben nur noch zahlende Abo-Kunden das Symbol in ihren Profilen, aber ohne echte Überprüfung der Identität. Die Maßnahme sorgt für Kritik.

20. April: Wegen eines zweitägigen Warnstreiks des Sicherheitspersonals fallen in Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg und Stuttgart Hunderte Flüge aus. Laut Flughafenverband ADV sind allein am ersten Tag rund 45 200 Passagiere betroffen.

21. April: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG legt mit einem Warnstreik den Bahnverkehr in Deutschland nahezu komplett lahm. Erst ab 13 Uhr wird der Fernverkehr wieder hochgefahren.

22. April: Der Tarifstreit für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen und beim Bund ist beendet. Nach monatelangem Ringen wird vereinbart: Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 3000 Euro zur Abfederung der Inflation, ab März 2024 monatlich 200 Euro brutto mehr sowie eine Erhöhung um 5,5 Prozent.

23. April: Deutschland startet wie andere Staaten eine militärische Evakuierung seiner Bürger und anderer Staatsbürger aus dem schwer umkämpften Sudan. Die Luftwaffe transportiert mehr als 700 Menschen, darunter 197 Deutsche, in sichere Länder.

23. April: Eine Regionalbahn fährt an einem Bahnübergang nahe Hannover mit voller Geschwindigkeit in ein Auto. Der Wagen war an der Halbschranke vorbei auf die Gleise gefahren. Die drei Insassen im Alter von 20 und 22 Jahren sterben.

25. April: US-Präsident Joe Biden bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Auf Twitter kündigt der demokratische Amtsinhaber an, bei der Wahl im November 2024 noch einmal anzutreten.

26. April: Die Jugendorganisation der AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung beobachtet. Bislang wurde sie vom Inlandsnachrichtendienst als rechtsextremistischer Verdachtsfall bewertet.

26. April: Erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine telefonieren Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj miteinander. Laut Chinas Staatsmedien warnt Xi vor einer atomaren Eskalation.

Die russisch-jüdische Schriftstellerin Maria Stepanova wird zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse 2023 im Gewandhaus Leipzig mit dem Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

26. April: Mit der Verleihung des Buchpreises zur Europäischen Verständigung an die russische Lyrikerin Maria Stepanova wird die Leipziger Buchmesse eröffnet. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Lesefest drei Jahre lang nicht stattfinden können.

27. April: Kai Wegner (CDU) wird erst im dritten Anlauf zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Obwohl seine Partei und ihr Koalitionspartner SPD über genügend Mandate verfügen, verfehlte er bei der Abstimmung zweimal die Mehrheit.

28. April: In ein Hochhaus der zentralukrainischen Stadt Uman schlägt eine russische Rakete ein. Mindestens 23 Menschen werden getötet, darunter vier Kinder.