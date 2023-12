Chronik Rückblick 2023: Das war der Dezember in Thüringen, Deutschland und international

Wir schauen auf den 12. Monat des Jahres

1. Dezember: Nach dem Ende der einwöchigen Feuerpause im Gazastreifen nimmt Israel die Kämpfe gegen die islamistische Hamas wieder auf und wirft ihr Bruch der Vereinbarung vor. Die Hoffnung auf Freilassung weiterer Geiseln zerschlägt sich damit vorerst. Die Hamas ließ bisher 105 der etwa 240 verschleppten Geiseln frei, im Gegenzug Israel 240 palästinensische Häftlinge.

2. Dezember: Ein mutmaßlicher Islamist ersticht in Paris unweit des Eiffelturms einen deutschen Touristen und verletzt zwei weitere Menschen. Die Polizei nimmt den polizeibekannten Mann fest.

2. Dezember: Heftige Schneefälle und Glatteis sorgen vor allem in Süddeutschland für Verkehrschaos und Unfälle. In Teilen Bayerns kommt es zu Stromausfällen. Rund um München sind Bahnstrecken gesperrt, der Flughafen stellt den Betrieb vorübergehend ein.

3. Dezember: Auf der indonesischen Insel Sumatra bricht der Vulkan Marapi aus und spuckt eine rund drei Kilometer hohe Aschewolke in den Himmel. Mindestens 23 Bergsteiger kommen um.

3. Dezember: Die TV-Moderatorin Anne Will moderiert nach 16 Jahren die letzte Ausgabe ihrer gleichnamigen ARD-Talkshow. Ihre Nachfolgerin wird Ex-„Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga.

3. Dezember: Gut fünf Wochen nach dem Beginn der israelischen Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens weitet das Militär seine Einsätze auf das gesamte Palästinensergebiet aus. Zuvor waren israelische Bodentruppen vor allem im Norden im Einsatz.

5. Dezember: In der internationalen Pisa-Studie schnitten deutsche Schüler und Schülerinnen im Jahr 2022 so schlecht ab wie nie zuvor. Im Lesen, in Mathematik und Naturwissenschaften sind es die niedrigsten Werte, die für Deutschland seit Beginn der Studienreihe im Jahr 2000 gemessen wurden.

6. Dezember: Global gesehen wird 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen Mitte des 19. Jahrhunderts. Das teilt der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit. Das bislang wärmste Jahr war 2016.

6. Dezember: Das US-amerikanische Magazin „Time“ kürt die US-Sängerin Taylor Swift zur Person des Jahres. Niemand anderes habe so viele Menschen auf diesem Planeten bewegt, so die Begründung.

7. Dezember: Unternehmen dürfen nicht ausschließlich auf Grundlage einer automatisierten Bewertung der Kreditwürdigkeit durch die Schufa entscheiden, ob sie Verträge mit Kunden abschließen. Das entscheidet der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.

7. Dezember: Die Lokführergewerkschaft GDL beginnt abends einen eintägigen Warnstreik. Es kommt zu starken Beeinträchtigungen im Regional-, Fern- und Güterverkehr der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen. In der laufenden Tarifrunde bei der Deutschen Bahn ist es der zweite Warnstreik der GDL.

8. Dezember: „Krisenmodus“ ist „Wort des Jahres“ 2023. Das gibt die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden bekannt. Die Gesellschaft befinde sich seit 2020 im Krisenmodus. Der Ausnahmezustand sei zum Dauerzustand geworden.

8. Dezember: Der Verfassungsschutz in Sachsen stuft den Landesverband der AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. Das teilt das Landesamt für Verfassungsschutz in Dresden mit. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte Landesverband mit einer derartigen Einstufung.

8. Dezember: Die EU einigt sich in Brüssel auf schärfere Regeln für Künstliche Intelligenz (KI). Der „AI Act“ (Artificial Intelligence Act) stuft KI in verschiedene Risikogruppen ein. Besonders heikle Anwendungen werden direkt verboten. Dazu zählen biometrische Daten zur Identifizierung von Personen.

9. Dezember: Die über eine Million Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder erhalten deutliche Gehaltserhöhungen. Die Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder einigen sich in Potsdam auf insgesamt 3000 Euro als Inflationsausgleich. Von November 2024 an steigen die Einkommen dann um 200 Euro, ab Februar 2025 noch einmal um 5,5 Prozent.

9. Dezember: Das Gerichtsdrama „Anatomie eines Falls“ der französischen Regisseurin Justine Triet siegt beim Europäischen Filmpreis in Berlin. Die Deutsche Sandra Hüller wird für ihre Hauptrolle als beste Schauspielerin geehrt. Preise gibt es auch für Regie, Drehbuch und Schnitt. Die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

11. Dezember: Thüringens Wäldern geht es so schlecht wie seit 30 Jahren nicht mehr. Inzwischen sind laut Waldzustandsbericht 110.000 Hektar Forstfläche geschädigt. So können nur noch 13 Prozent aller Fichten als gesund bezeichnet werden. Allein seit 2018 sind 27 Prozent aller Bäume abgestorben. An diesem Hang bei der Ohratalsperre wütet der Borkenkäfer, es gibt großflächige Fällungen, um das Gebiet zu sichern.

Donald Tusk (Bildmitte) formt am 11. Dezember nach seiner Wahl zum polnischen Premierminister im Parlament ein Herz mit seinen Händen. Foto: Michal Dyjuk / dpa

11. Dezember: Knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl vollzieht sich in Polen der Machtwechsel. Das Parlament bestimmt den früheren Oppositionsführer und Chef der liberalkonservativen Bürgerkoalition Donald Tusk zum künftigen Regierungschef. Der nationalkonservative Premier Mateusz Morawiecki war zuvor mit der Vertrauensfrage für eine neue PiS-Regierung gescheitert.

13. Dezember: Um das Milliardenloch im Bundeshaushalt 2024 zu schließen, will die Regierung unter anderem die staatliche Elektroauto-Kaufprämie streichen, Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel abschaffen und den CO 2 -Preis für fossile Energien zum Januar 2024 stärker als bisher geplant erhöhen.

18. Dezember: Quasi über Nacht stoppt das Bundeswirtschaftsministerium die staatliche Kaufprämie für E-Autos – und löst damit Empörung aus. Selbst aus den eigenen Reihen der Ampelkoalition kommt harte Kritik am abrupten Ende.

20. Dezember: Der Thüringer Landtag beschließt den Haushalt 2024. Dem voraus ging ein wochenlanger Machtkampf zwischen Rot-Rot-Grün und der oppositionellen CDU-Fraktion, die Kürzungen durchsetzen wollte.

21. Dezember: Aus Protest gegen die geplante Abschaffung der Steuervergünstigungen auf Agrardiesel blockieren Landwirte unter anderem in Ostthüringen Autobahnauffahrten. Bereits am 18. Dezember kommt es in Berlin zu einer Kundgebung mit mehreren Tausend Teilnehmern.

21. Dezember: Bahn-Reisende müssen sich ab Januar 2024 auf drei- bis fünftägige Streiks auf der Schiene einstellen. „Einen unbefristeten Streik auszurufen, wäre mit Blick auf die Kunden und die wirtschaftlichen Folgen nicht in Ordnung“, sagt der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, der „Rheinischen Post“. „Wir werden Streiks von drei bis maximal fünf Tagen machen“. Vorausging ging im Tarifkonflikt der GDL mit der Deutschen Bahn AG eine Urabstimmung der GDL-Mitglieder, die sich mehrheitlich für unbefristete Streiks aussprachen.