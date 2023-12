Rückblick 2023: Das war der Februar in Thüringen, Deutschland und international 

Wir schauen auf den zweiten Monat des Jahres

1. Februar: Bernhard Stengele, bisheriger Grüne-Landessprecher, wird Thüringer Umweltminister. Er folgt auf Anja Siegesmund, die aus persönlichen Gründen ausscheidet. Es stellt sich aber heraus: Sie wird im Juni 2024 Präsidentin des Bundesverbandes der Entsorgungswirtschaft. Auch gerät sie in die Kritik, weil sie bereits vor Ablauf der von der Landesregierung verfügten Karenzzeit an Terminen des Branchenverbandes teilnimmt.

2. Februar: In deutschen Bussen und Bahnen endet die Maskenpflicht und damit eine der am längsten durchgehend geltenden Corona-Maßnahmen. Die Fahrgäste müssen nun im Nah- oder Fernverkehr keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen.

4. Februar: Das US-Militär schießt einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon nach tagelangem Überflug über den USA vor der Küste des Bundesstaats South Carolina ab. Die USA bezichtigten China der Spionage, Peking weist das zurück.

5. Februar: US-Sängerin Beyoncé räumt bei den Grammy-Awards ab und stellt mit nun 32 Trophäen einen Rekord auf. Die deutsche Kim Petras schreibt als erste Trans-Gewinnerin in der Kategorie Pop-Duo Geschichte.

6. Februar: Massive Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 erschüttern den Südosten der Türkei und den Nordosten Syriens. Bei Rettungs- und Räumeinsätzen werden in der Türkei mehr als 50.000 Tote geborgen. In Syrien kommen rund 6800 Menschen ums Leben.

8. Februar: Mit Besuchen in den europäischen Machtzentralen London, Paris und Brüssel wirbt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinen westlichen Verbündeten um weitere Militärhilfe für den Kampf gegen die russische Invasion.

9. Februar: Die EU bekennt sich zum Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland. „Die Europäische Union wird der Ukraine so lange wie nötig mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite stehen“, erklären die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel.

11. Februar: Pop-Superstar Harry Styles („As It Was“) räumt bei den Brit Awards ab. Sein Album „Harry‘s House“ wird „Album des Jahres“, außerdem heimst er die Trophäen für den Künstler des Jahres, den Song des Jahres sowie den besten Pop/R&B-Act ein.

12. Februar: Die CDU mit Spitzenkandidat Kai Wegner gewinnt die Wiederholungswahl in Berlin klar mit 28,2 Prozent. SPD und Grüne bekommen je 18,4 Prozent, die Linke 12,2, die AfD 9,1. Die FDP fliegt mit 4,6 Prozent aus dem Parlament.

13. Februar: Die Bundeswehr beginnt mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2. Die Bundesregierung hat der Ukraine 14 dieser Panzer zugesagt.

13. Februar: Der tropische Zyklon „Gabrielle“ verwüstet auf der Nordinsel Neuseelands Häuser, Straßen und Brücken. In den Wasser- und Schlammmassen sterben mindestens acht Menschen.

15. Februar: Ein Kabelschaden auf einer Frankfurter Baustelle führt zu einem Chaos bei der Lufthansa. Wegen des Ausfalls von Computersystemen gibt es Verspätungen und Ausfälle für Tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt. Insgesamt fallen 242 von rund 1000 geplanten Flügen aus.

15. Februar: Überraschend kündigt Nicola Sturgeon ihren Rücktritt als Regierungschefin und Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei an. Ihr Nachfolger Humza Yousaf wird am 29. März vereidigt. Er ist der erste Muslim im höchsten politischen Amt des britischen Landesteils.

16. Februar: Die Staatsoper Hannover entlässt Ballettdirektor Marco Goecke mit sofortiger Wirkung. Er hatte eine Journalistin mit Hundekot beschmiert. Wegen ihrer negativen Kritiken seien Ballett-Abonnements gekündigt worden, so sein Vorwurf.

16. Februar: Zur Eröffnung der Berlinale richtet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen emotionalen Appell an die Künstler. Kino und Film könnten echte und ideologische Barrieren überwinden, sagt er in einer Videoschalte.

17. Februar: Wegen Mordes und mehrfacher Vergewaltigung wird der sogenannte Axtmörder von Kalletal zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet Sicherungsverwahrung an. Aus Eifersucht hatte der Täter den schlafenden Partner seiner Ex-Freundin mit der Axt getötet und die Frau vergewaltigt.

17. Februar: Nach einem Streit in einer Trierer Diskothek gehen rund 40 Menschen auf herbeigerufene Polizeibeamte los. Die Polizei spricht von einem beispiellosen Gewaltausbruch, die Politik reagiert bestürzt.

17. Februar: Bei der Münchner Sicherheitskonferenz ruft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Verbündeten dazu auf, die Ukraine schnell mit Kampfpanzern zu unterstützen. Alle, die liefern könnten, müssten „dies nun auch wirklich tun“.

17. Februar: Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bringt den Flugverkehr an vielen deutschen Airports weitgehend zum Erliegen. Knapp 300.000 Passagiere sind von gut 2340 Flugausfällen betroffen.

19. Februar: Das deutsche Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger ist der große Gewinner bei den Baftas, den britischen Filmpreisen. Die Neuverfilmung des Romans von Erich Maria Remarque wird in London siebenmal ausgezeichnet, darunter als bester Film und für die beste Regie.

20. Februar: Fast ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs besucht Joe Biden unangekündigt und erstmals als US-Präsident die Ukraine. In Kiew sichert er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Waffen und Munition zu.

20. Februar: Erstmals seit drei Jahren rollen in Deutschland wieder die Rosenmontagszüge durch die Straßen. Mit ihren Mottowagen üben viele Karnevalisten Kritik besonders an Russlands Präsidenten Wladimir Putin.

21. Februar: Der Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd wird im Iran zum Tode verurteilt. Ein Revolutionsgericht macht den damals 67-Jährigen unter anderem für einen Terroranschlag verantwortlich. Der Aktivist, der in den USA lebte, war 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai festgenommen, in den Iran gebracht und dort inhaftiert worden.

21. Februar: Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt die Aussetzung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA an, des „New Start“-Vertrags. Am Folgetag verabschiedet das Parlament in Moskau ein entsprechendes Gesetz.

22. Februar: Im Streit um Nachtarbeitszuschläge in der deutschen Getränke- und Lebensmittelindustrie fällt ein Grundsatzurteil. Tarifverträge dürfen unterschiedlich hohe Nachtzuschläge vorsehen, entscheidet das Bundesarbeitsgericht in Erfurt.

23. Februar: Das Warnsystem Cell Broadcast geht bundesweit an den Start. In Notfällen werden damit Nachrichten an alle kompatiblen Smartphones geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Es ist eine Ergänzung zu Sirenen an Gebäuden, Radioansagen und Warn-Apps wie Katwarn und Nina.

23. Februar: Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine stimmen 141 der 193 Mitgliedstaaten der UN-Vollversammlung für eine Resolution, mit der Russlands Rückzug gefordert wird. Tags darauf veröffentlicht China ein Zwölf-Punkte-Papier, das zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen aufruft.

25. Februar: Für den Dokumentarfilm „Sur l‘Adamant“ über psychisch Kranke in Paris erhält der französische Regisseur Nicolas Philibert den Goldenen Bären der Berlinale. „Roter Himmel“ von Christian Petzold bekommt den Großen Preis der Jury.

25. Februar: Am Brandenburger Tor in Berlin versammeln sich nach einem Aufruf der damaligen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer Tausende Menschen. Sie fordern Verhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg.

26. Februar: Bei einem Bootsunglück mit Migranten an Süditaliens Küste kommen mindestens 86 Menschen ums Leben. Ihr Fischkutter war bei schwerem Seegang auseinandergebrochen. Ihre Leichen werden am Strand in Kalabrien und im Meer entdeckt.

27. Februar: Die EU und Großbritannien legen mit einem neuen Abkommen den jahrelangen Streit über die Brexit-Regelungen für Nordirland bei. Für Nordirland bestimmte Waren soll es eine „grüne Fahrspur“ für eine Durchfahrt ohne Kontrolle geben.

27. Februar: Mallorca erlebt eine Schneekatastrophe. Beim Wintersturm „Juliette“ werden Menschen in höher gelegenen Regionen im Osten der spanischen Insel eingeschneit. Stellenweise türmt sich der Schnee bis zu 1,40 Meter hoch.

28. Februar: Bei einem Zugunglück kommen in Griechenland mindestens 57 Menschen ums Leben. Ein Güterzug war nahe der Stadt Larissa mit einem Personenzug frontal zusammengestoßen. Landesweit protestieren Menschen gegen das Staatsversagen bei der griechischen Bahn.