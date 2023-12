US-Präsident Joe Biden spricht am 2. Juni 2023 im Oval Office des Weißen Hauses über das Haushaltsabkommen, mit der Schuldenstreit zwischen US-Demokraten und Republikanern ist vorläufig beendet ist.

Chronik Rückblick 2023: Das war der Juni in Thüringen, Deutschland und international

Wir schauen auf den sechsten Monat des Jahres

1. Juni: Der erbitterte Schuldenstreit zwischen US-Demokraten und Republikanern ist vorläufig beendet. Nach dem Repräsentantenhaus billigt auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf, mit dem die US-Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt wird.

2. Juni: Im ostindischen Bundesstaat Odisha entgleisen mehrere Züge. Mindestens 288 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Ursache war vermutlich ein Signalfehler.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

5. Juni: Vor dem Europäischen Gerichtshof unterliegt Polen im Streit mit der EU um die Unabhängigkeit von Richtern endgültig. Nach dem Urteil des Luxemburger Gerichts verstoßen Bestimmungen der polnischen Justizreform von 2019 gegen EU-Recht.

6. Juni: Nahe der ukrainischen Stadt Nowa Kachowka zerstört eine Explosion einen wichtigen Staudamm. Große Landstriche stehen unter Wasser. Das angrenzende Wasserkraftwerk wird zerstört. Hunderttausende haben keinen normalen Zugang zu Trinkwasser mehr. Kiew und Moskau geben sich gegenseitig die Schuld.

7. Juni: Der Rauch schwerer Waldbrände in Kanada hüllt Teile der US-Ostküste ein und sorgt in Millionenstädten wie New York für die schlechteste Luftqualität seit Jahrzehnten. Der Flugverkehr ist eingeschränkt, Open-Air-Veranstaltungen werden abgesagt.

8. Juni: Die EU-Innenminister vereinbaren massive Verschärfungen der Asylverfahren in der EU. Damit soll illegale Migration begrenzt werden. Wer aus einem als sicher geltenden Land kommt, soll künftig unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen.

9. Juni: Großbritanniens früherer Regierungschef Boris Johnson legt sein Mandat im Unterhaus nieder. Ein Parlamentsausschuss hatte dem konservativen Politiker Falschaussagen im Zusammenhang mit illegalen Lockdown-Feiern vorgeworfen.

9. Juni: Nach wochenlanger Suche werden vier im kolumbianischen Regenwald vermisste Kinder gefunden. Die Geschwister, die einer indigenen Gemeinschaft angehören, hatten nach einem Flugzeugabsturz 40 Tage im dichten Dschungel überlebt.

9. Juni: Die US-Justiz erhebt Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Ihm wird unter anderem Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen und die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen zu nuklearen Fähigkeiten der USA zur Last gelegt.

12. Juni: An der größten Luftwaffenübung seit der Gründung der Nato beteiligen sich 250 Flugzeuge und fast 10 000 Soldaten aus 25 Ländern. Bei dem Manöver „Air Defender 2023“ unter deutscher Führung wird bis zum 23. Juni mit einem fiktiven Szenario im Luftraum über Deutschland der Verteidigungsfall trainiert.

13. Juni: Der Bundestag wird kleiner und ab 2025 von derzeit 736 auf 630 Sitze reduziert. Die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete Wahlrechtsreform wird im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt damit in Kraft.

14. Juni: Der Kulturpass für 18-Jährige startet. Jugendliche des Jahrgangs 2005, die in Deutschland leben, erhalten 200 Euro, um damit etwa Konzerttickets, Bücher oder Musikinstrumente zu bezahlen. Das Projekt ist mit 100 Millionen Euro ausgestattet. In Thüingen gibt es bereits einen Kulturpass für den Eintritt in Theater und Museen.

14. Juni: Ein mit vermutlich bis zu 700 Migranten überfüllter Fischkutter sinkt südwestlich von Griechenland. Nur 104 Menschen überleben. Der Unglücksort befindet sich nahe dem Calypsotief, der tiefsten Stelle des Mittelmeers.

14. Juni: Die Staatsanwaltschaft Berlin leitet ein Ermittlungsverfahren gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann ein. Mehrere Frauen hatten Vorwürfe wegen sexueller Handlungen gegen ihn erhoben. Lindemann weist dies zurück. Ende August werden die Ermittlungen wegen fehlender Beweise eingestellt.

14. Juni: Am Schloss Neuschwanstein im bayerischen Allgäu attackiert ein US-Tourist zwei Amerikanerinnen und wirft sie in eine Schlucht. Eins der Opfer stirbt im Krankenhaus, das zweite wird verletzt. Der Mann kommt in Untersuchungshaft. Ende Oktober wird er wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt.

16. Juni: Neue Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg wird Ulrike Demmer. Die frühere stellvertretende Regierungssprecherin muss die Vetternwirtschaftsvorwürfe gegen Ex-Intendantin Patricia Schlesinger aufarbeiten und ein 49-Millionen-Sparprogramm umsetzen.

17. Juni: Bei einem Massaker in einer Schule in Mpdonwe in Uganda werden mindestens 42 Menschen getötet, fast alle noch Kinder. Die Polizei macht Rebellen der islamistischen Miliz ADF aus dem Nachbarland Demokratische Republik Kongo verantwortlich.

18. Juni: In der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Schwerin setzt sich SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier gegen den AfD-Bewerber Leif-Erik Holm durch. Erstmals hatte es ein AfD-Kandidat in die Stichwahl um das Rathaus einer deutschen Landeshauptstadt geschafft.

18. Juni: Ein Tauchboot, das Touristen zum Wrack der „Titanic“ transportiert, wird im Atlantik vermisst. Vier Tage später erklärt die US-Küstenwache die fünf Passagiere für tot. Das Boot sei implodiert, Wrackteile seien auf dem Meeresboden gefunden worden.

19. Juni: Die Vereinten Nationen verabschieden ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere. Der Pakt schafft Grundlagen für die Ausweisung großer Schutzgebiete und regelt Umweltprüfungen für wirtschaftliche Projekte sowie Expeditionen in den Meeren.

20. Juni: Deutschlands Bevölkerung ist um mehr als 1,1 Millionen Menschen gewachsen. Ende 2022 lebten demnach gut 84,4 Millionen Menschen in Deutschland, berichtet das Statistische Bundesamt. Vor allem Fluchtbewegungen aus der Ukraine trugen dazu bei.

20. Juni: Finnlands Präsident Sauli Niinistö ernennt den Konservativen Petteri Orpo zum neuen Regierungschef. Seine Vier-Parteien-Koalition steht deutlich weiter rechts als die bisherige Mitte-Links-Regierung der Sozialdemokratin Sanna Marin.

21. Juni: Die Tarifkommission der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft erklärt die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert. Mit der später eingeleiteten Schlichtung sind weitere Warnstreiks aber zunächst vom Tisch.

23. Juni: Mit einem Spieleinsatz von nur 10 Euro wird der Eurojackpot in Höhe von 120 Millionen Euro geknackt. Der Gewinnerschein wurde in Schleswig-Holstein gekauft.

24. Juni: Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, hält Russland mit seinem Aufstand gegen die Führung in Moskau mehr als 24 Stunden in Atem. Seine Truppen stehen 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt, als Prigoschin die Umkehr befiehlt und angeblich nach Belarus ausreist.

Robert Sesselmann (AfD, Bildmitte) gewinnt am 25. Juni 2023 die Landratswahl im Landkreis Sonneberg. Björn Höcke, Vorsitzender der AfD Thüringen (links), und Tino Chrupalla, AfD-Bundesvorsitzender (rechts), gratulieren ihm. Foto: Martin Schutt / dpa

25. Juni: Die AfD erobert erstmals in Deutschland ein kommunales Spitzenamt. Ihr Kandidat Robert Sesselmann gewinnt die Landratswahl im Thüringer Kreis Sonneberg.

27. Juni: Das Landgericht München verurteilt den früheren Audi-Chef Rupert Stadler und zwei Mitangeklagte wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal zu Bewährungsstrafen. Zudem müssen sie insgesamt 1,5 Millionen Euro zahlen. Ihre Verteidiger legen Revision ein.

27. Juni: Das Gemälde „Dame mit Fächer“ von Gustav Klimt wird in London für 85,3 Millionen Pfund (99,2 Mio Euro) versteigert. Noch nie sei bei einer Versteigerung in Europa so viel für ein Kunstwerk bezahlt worden, erklärt das Auktionshaus Sotheby‘s.

27. Juni: Im Pariser Vorort Nanterre erschießt ein Polizist einen 17 Jahre alten Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle. In der Folge erschüttern nächtelang schwere Krawalle das Land. Seinen Staatsbesuch in Deutschland sagt Präsident Emmanuel Macron ab.

27. Juni: Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Café in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sterben mindestens 13 Menschen, darunter drei Kinder. Mindestens 61 Menschen werden bei dem Angriff auf den beliebten Treffpunkt von freiwilligen Helfern, ausländischen Journalisten und Soldaten verletzt.

29. Juni: Das Oberste Gericht der USA erklärt die Berücksichtigung der Hautfarbe oder Abstammung bei Bewerbungen an Universitäten für verfassungswidrig. Die Förderung ethnischer Minderheiten unter dem Begriff „affirmative action“ ist ein Reizthema in den USA. Sie sollte die Vielfalt unter den Studierenden fördern.

30. Juni: Wegen einer Blockade durch Ungarn und Polen gibt es beim EU-Gipfel in Brüssel keine gemeinsame Haltung zur europäischen Asylpolitik. Die EU-Pläne sehen vor, dass die Aufnahme von Flüchtlingen nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend sein soll. Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, müssten zum Ausgleich Geld zahlen.