Nach einem Sportunfall nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Augenklappe an der Fraktionssitzung seiner Partei teil.

Chronik Rückblick 2023: Das war der September in Thüringen, Deutschland und international

Wir schauen auf den neunten Monat des Jahres

1. September: Wer sein Auto oder Motorrad anmelden will, kann sich den Gang zum Amt sparen. Die Verordnung der Bundesregierung zur Digitalisierung ermöglicht es, die Kfz-Zulassung online abzuwickeln. Stempelplaketten und Papiere sollen innerhalb von zehn Tagen per Post zugeschickt werden.

2. September: Beim Joggen verletzt sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Gesicht. Zwei Tage später nimmt er die Arbeit mit einer Augenklappe wieder auf und erntet damit Spott und Anerkennung.

4. September: Nach wochenlangen Waldbränden bringt ein Sturmtief in Mittelgriechenland tagelang Starkregen und schwere Gewitter. Hunderttausende Menschen sind von den Überflutungen betroffen.

5. September: Wegen des Angriffs auf das US-Kapitol im Januar 2021 wird der frühere Anführer der rechtsradikalen Gruppe „Proud Boys“, Henry „Enrique“ Tarrio, zu 22 Jahren Haft verurteilt.

6. September: Der EU-Klimawandeldienst Copernicus erklärt den Sommer 2023 zum heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen 1940. Die globale Durchschnittstemperatur habe bei 16,77 Grad und damit 0,66 Grad über dem Durchschnitt gelegen.

8. September: Der Bundestag beschließt das umstrittene Heizungsgesetz. Es zielt darauf ab, durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen in Deutschland klimafreundlich zu machen. Das Gesetz soll Anfang 2024 in Kraft treten, aber erst nur für Neubauten gelten. Der Bundesrat stimmt zu.

8. September: Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert Teile Marokkos. In dem nordwestafrikanischen Land kommen fast 3000 Menschen ums Leben, über 5600 werden verletzt. Das Epizentrum liegt südwestlich von Marrakesch im Atlasgebirge.

9. September: Der Goldene Löwe des Filmfestivals von Venedig geht an den Film „Poor Things“ des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos. US-Schauspielerin Emma Stone spielt in der modernen Variation der Frankenstein-Geschichte die Hauptrolle.

10. September: Mit einem Kompromiss zum Ukraine-Krieg verhindert die Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer ein Scheitern ihres G20-Gipfels in Indien. Die Staats- und Regierungschefs betonen in Neu Delhi, weiter gemeinsam Lösungen für Probleme wie Klimawandel und Armut zu suchen.

10. September: Sturmtief „Daniel“ richtet im Bürgerkriegsland Libyen eine Flutkatastrophe an. Besonders schwer betroffen ist die Hafenstadt Darna, wo zwei Staudämme brechen. Mehr als 11.000 Menschen kommen um, über 10.000 werden vermisst.

12. September: Ein Brand in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi kostet mindestens 56 Menschen das Leben. In dem Wohnhaus sollen etwa 150 Menschen in 45 Mini-Appartements gelebt haben.

12. September: Im Zoo Salzburg wird eine deutsche Tierpflegerin von einem Nashorn getötet. Der zu Hilfe eilende Ehemann, auch Tierpfleger im Nashorngehege, erleidet schwere Verletzungen.

12. September: In Venedig müssen Tagestouristen künftig an bestimmten Tagen Eintritt zahlen. Der Gemeinderat der italienischen Lagunenstadt beschließt, von Frühjahr 2024 an eine Gebühr von fünf Euro für Besuche von wenigen Stunden zu erheben.

13. September: Das Bundeskabinett beschließt eine Erhöhung des Bürgergelds. Vom Januar 2024 an sollen rund 5,5 Millionen Bedürftige rund 12 Prozent mehr Geld erhalten. Der Regelsatz für das Bürgergeld wird jährlich an Preise und Löhne angepasst.

13. September: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un trifft auf dem russischen Weltraumbahnhof Wostotschny mit Kremlchef Wladimir Putin zusammen. Beide wollen die Kooperation ihrer Länder im militärtechnischen Bereich verstärken.

Moderne Architektur steht über dem 2007 entdeckten mittelalterlichen Ritualbad (Mikwe) an der Krämerbrücke. Die Unesco hat das jüdisch-mittelalterliche Erbe in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt als neues Welterbe ausgezeichnet. Foto: Martin Schutt / dpa

15. September: In Thüringen setzt die Opposition mit den Stimmen von CDU, FDP und AFD erstmals gegen den Willen der rot-rot-grünen Regierung eine Steuersenkung durch. Die AfD wird im Freistaat als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet.





15. September: Rund 26 Jahre nach ihrem Tod wird der berühmte Pullover mit dem schwarzen Schaf der britischen Prinzessin Diana (1961-1997) in New York für rund eine Million Euro versteigert. Wer den roten Wollpullover bekam, teilt Sotheby‘s nicht mit.

15. September: Zehntausende Menschen demonstrieren an über 200 Orten in Deutschland für mehr Tempo und Ehrgeiz beim Klimaschutz. Die Bewegung Fridays for Future spricht von bundesweit etwa 250.000 Menschen, die Polizei schätzt weniger.

16. September: Bei Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart werden 31 Polizeibeamte verletzt. Sie hatten eine Veranstaltung von regierungstreuen Eritrea-Vereinen gegen heftig randalierende Gegendemonstranten verteidigt.

16. September: In Düsseldorf enden nach einer Woche die Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Ihr Gründer Prinz Harry bedankt sich auf Deutsch für die Ausrichtung des Sportfestivals.

17. September: Die Unesco zeichnet das jüdisch-mittelalterliche Erbe in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt als neues Welterbe aus. Mehrere Bauten der Altstadt, darunter die Alte Synagoge und ein Ritualbad, zeugen vom Miteinander jüdischer und christlicher Gemeinschaften im Mittelalter.

18. September: Iran lässt im Rahmen eines Gefangenenaustausches fünf US-Staatsbürger frei. Im Gegenzug begnadigen die USA fünf Iraner. Zudem bekommt der Iran Zugriff auf rund 5,6 Milliarden Euro aus eigenem Vermögen, das eingefroren worden war.

19. September: Aserbaidschan startet eine Militäroperation zur Eroberung Berg-Karabachs, einer mehrheitlich von ethnischen Armeniern bewohnten Exklave auf seinem Staatsgebiet. Einen Tag später ergibt sich die Regional-Regierung. In der Folge kommt es zur Massenflucht Zehntausender Armenier.

19. September: Die katholische Kirche veröffentlicht Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründungsbischof des Ruhrbistums und späteren Kardinal Franz Hengsbach (1910-1991). Die Statue des Geistlichen vor dem Essener Dom wird später abgebaut.

19. September: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verbietet den rechtsextremistischen Verein „Hammerskins Deutschland“ sowie seine regionalen Ableger und die Teilorganisation „Crew 38“. In zehn Bundesländern werden die Wohnungen von 28 mutmaßlichen Führungsfiguren der Neonazi-Gruppe durchsucht.

19. September: Vor der UN-Vollversammlung beschreibt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russlands Krieg gegen sein Land als Angriff auf die gesamte Welt. Teile von Moldau und Georgien seien besetzt, Russland habe sich Belarus fast einverleibt, bedrohe Kasachstan, die baltischen Staaten und die internationale Ordnung.

23. September: Die CSU stellt sich vor der bayerischen Landtagswahl hinter ihren Vorsitzenden Markus Söder. Ein Parteitag bestätigt ihn mit 96,56 Prozent als Parteichef, das bisher beste Ergebnis in vier Vorsitzenden-Wahlen.

26. September: Das neue Förderprogramm für das Laden von Elektroautos mit Solarstrom ist wegen eines Ansturms von Interessenten nach weniger als 24 Stunden ausgeschöpft. Die staatliche Förderbank KfW bewilligt im Rahmen der gewährten 300 Millionen Euro für dieses Jahr rund 33 000 Anträge.

26. September: Nach fast fünf Monaten endet der Autoren-Streik in den USA. Nach der Zustimmung des Gewerkschaftsvorstands nimmt am 10. Oktober auch eine klare Mehrheit der Mitglieder den neuen Arbeitsvertrag an. Er sieht unter anderem Gehaltserhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen vor.

27. September: Eine IT-Störung legt die zentrale Infrastruktur des Volkswagen-Konzerns lahm. Die Produktion in mehreren Werken steht still, bis die Systeme wieder stabil arbeiten.

30. September: In der Slowakei gewinnt der Linkspopulist und ehemalige Langzeit-Regierungschef Robert Fico die Parlamentswahl. Ficos Smer-Partei steht aber vor einer schwierigen Regierungsbildung. Fico will dem von Russland angegriffenen Nachbarland Ukraine nur noch zivile Güter, aber keine Waffen liefern.

30. September: Der US-Kongress verhindert im letzten Moment einen drohenden Stillstand der Regierung. Den Preis für die Einigung zahlt die Ukraine. Der verabschiedete Übergangshaushalt von 45 Tagen enthält keine weitere Unterstützung für Kiew.