Rückkehr zum normalen Unterricht im Weimarer Land

Erfurt. Die Corona-Schutzstufe Gelb an den Schulen im Weimarer Land wurde aufgehoben. Infektionsgeschehen ist in den vergangenen Tagen stark zurückgegangen.

An den Schulen im Weimarer Land kann ab Donnerstag (1. Oktober) wieder normal unterrichtet werden. „Das Infektionsgeschehen ist in den vergangenen Tagen stark zurückgegangen. Unterricht und Betreuung können aus diesem Grund jetzt ohne coronabedingte Einschränkungen stattfinden“, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage dieser Zeitung. Im Weimarer Land gibt es nach Ministeriumsangaben insgesamt 39 Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft.

Durch die positive Entwicklung erfolgt der Rückkehr zur Normalität etwas früher als geplant. Ursprünglich sollte die am 21. September verhängte Schutzstufe Gelb bis 4. Oktober gelten, um Lehrer und Schüler mit einem besonderen Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion zu schützen.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) zufolge hat Thüringen die Corona-Pandemie einen Monat nach Beginn des neuen Schuljahres bislang im Griff. Der Betrieb an den Schulen im Freistaat sei weitgehend normal, aber coronabedingt auch mit den leider erwartbaren kleineren Einschränkungen verlaufen, so Holter. Nach Daten seines Ministeriums mussten in den vergangenen vier Wochen Dutzende Schulen in Thüringen ihren Betrieb zwischenzeitlich einschränken.

Erstmals seit den landesweiten Schließungen im März wegen der Corona-Krise starteten alle Schulen nach den Ferien regulär. Um auf neue Infektionen schnell reagieren zu können, führte das Bildungsministerium ein Stufenkonzept ein.

Während Stufe Grün Regelbetrieb bedeutet, gibt es bei Stufe Gelb erste Einschränkungen. Damit ist abwechselnder Unterricht in der Schule und zu Hause möglich. Stufe Rot bedeutet in der Regel, dass die Schule wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend geschlossen bleibt. Das betraf laut Ministerium bislang drei Schulen, wobei zwei davon inzwischen wieder geöffnet haben.