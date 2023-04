Ost-West-Konflikt Russland will über 20 deutsche Diplomaten ausweisen

Berlin/Moskau. Mehr als 20 deutsche Diplomaten sollen aus Russland ausgewiesen werden. Zuvor war bekannt geworden, dass Deutschland Ähnliches plant.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hat Russland die Ausweisung von mehr als 20 deutschen Diplomaten angekündigt. Am Samstag bezeichnete Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, den Schritt als Vergeltungsmaßnahme für die "erneute massenhafte Ausweisung von Mitarbeitern der russischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland".

Das Auswärtige Amt hat bisher nicht bestätigt, dass russische Diplomaten oder Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen werden sollen. Am Samstag hieß es nur, dass die Bundesregierung und die russische Seite "in den vergangenen Wochen zu Fragen der personellen Besetzung der jeweiligen Auslandsvertretungen in Kontakt" gestanden hätten. (nfz/afp/dpa)

