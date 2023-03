Scheidender Chef des Blindenverbandes Saale-Holzland spricht mit der Landesregierung

Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland-Kreis: Christian Vogel von der Kreisorganisation des Sehbehindertenverbandes traf sich zum letzten Gespräch mit Bodo Ramelow

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der digitalen Hörzeitung „Holzland – Hör mal!“ des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen e. V., Kreisorganisation Saale-Holzland, traf sich deren Vorsitzender Christian Vogel zum dritten Gespräch mit dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Ein erstes Treffen zur geplanten, aber nicht realisierten Gebietsreform hatte 2017 stattgefunden. 2020 stand die Frage, wie der Verband die Pandemie meistern könnte. Im dritten und letzten Gespräch – nach Ablauf dieses Jahres will Christian Vogel offiziell in den Ruhestand gehen - standen die Erhöhung des Blindengeldes und die Arbeit der Selbsthilfegruppen im Landkreis auf der Tagesordnung.

Herr Vogel, wie war die Stimmung in der Landeshauptstadt?

Sehr gut. Herr Ramelow und ich kennen uns seit etwa 30 Jahren. Er kam als Gewerkschafter nach Thüringen, wir lernten uns im Straßenwahlkampf kennen. Als Politiker war er später öfter in Stadtroda zu Gast. Hinzu kommt, dass er Antennen für Menschen mit Behinderung hat und sensibel mit diesem Thema umgeht.

Worüber sprachen Sie?

Ein Schwerpunkt war die weitere Arbeit der Selbsthilfegruppen im Saale-Holzland-Kreis. Die wird zunehmend schwieriger. Wir finden kaum Personen, die bereit und in der Lage sind, in den verschiedenen Gruppen Leitungsfunktionen zu übernehmen. Zum einen aus alters- und gesundheitsbedingten Gründen, zum anderen aus Bequemlichkeit. Wenn ich jemanden wegen einmaliger Unterstützung anspreche, ist das kein Problem. Geht es jedoch darum, Verantwortung zu übernehmen oder sich für ein Amt zur Verfügung zu stellen, hält sich das Engagement leider in überschaubaren Grenzen.

Konnte Herr Ramelow einen brauchbaren Vorschlag einbringen

Durchaus. Er schlug vor, die Ehrenamtsstiftung als Ratgeberin einzubeziehen, Verantwortlichkeiten zusammenzufassen und an die Stiftung zu übertragen. Auch der hiesige Selbsthilfebeirat hat sich bewährt. Dieses Gremium entscheidet zum Beispiel darüber, wie die Gelder vom Landkreis möglichst effektiv verteilt werden können.

Gibt es Neuigkeiten in puncto Landesblindengeld?

Ja. Die Gesetzesvorlage für dessen Erhöhung wurde im März in das parlamentarische Verfahren eingeführt. Nach einer weiteren Beratung im Finanzausschuss ist zu hoffen, dass die geplante Erhöhung zum 1. Juli dieses Jahres in Kraft tritt. Das wäre die erste wirkliche Steigerung seit 2005. Bis dahin betrug das Blindengeld 400 Euro. Die Althaus-Regierung schaffte es ab. Eine Woche vor Weihnachten traf diese Mitteilung damals ein. 2006 und 2007 gingen wir leer aus. Für viele Betroffene war das ein harter Einschnitt, 50 Prozent ihres Einkommens waren plötzlich weg. Der Blindenverband kämpfte um die Rückgewinnung. Gespräche mit den Fraktionen führten schließlich dazu, dass die Zuwendung ab 2008 in Thüringen schrittweise wieder eingeführt wurde.

Ist das Blindengeld bundesweit gleich hoch?

Nein. Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen können mehr zahlen als beispielsweise Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem neuen Betrag von 472 Euro haben wir laut Bodo Ramelow in Thüringen den Durchschnittswert aller Bundesländer erreicht.

Ist diese Unterstützung zweckgebunden?

Weder ist sie zweckgebunden noch kann sie – ähnlich dem Kindergeld – gegen andere Finanzleistungen angerechnet werden.

Welche Mehrausgaben haben sehbehinderte Menschen gegenüber Sehenden?

80 Prozent seiner Reize nimmt der Mensch über die Augen auf. Ihren Verlust kann er mit tasten und hören nicht ausgleichen.

Ein Beispiel: Sehende können sich eine Armbanduhr für zehn Euro kaufen. Die taugt zwar nicht viel, funktioniert aber eine Zeit lang. Blinde Menschen benötigen eine spezielle Funkuhr, die mit ihnen spricht. Diese Angebote beginnen bei 150 Euro.

Ein zweites Beispiel ist der Einsatz von Begleitpersonen, die Sehbehinderte zum Arzt oder zu Behörden begleiten und dies natürlich nicht umsonst tun. Solche Dienstleistungen und die Hilfsmittel verteuern das Leben von blinden Menschen automatisch.