Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schleiz hat neuen Pumptrack-Standort ins Auge gefasst

Für den in Schleiz von Kindern und Jugendlichen erwarteten hügeligen Radrundkurs namens Pumptrack hat die Stadtverwaltung am Dienstag einen positiven Bauvorbescheid von der Kreisverwaltung erhalten. Die Bauausführung werde für 2020 anvisiert, jedoch nicht auf dem Gelände oder in Nachbarschaft des jetzigen Kinder- und Jugendstützpunktes in der Schreberstraße.

Die Analyse für mögliche Standorte des neuen Kinder- und Jugendstützpunktes (KJS) wurde am 4. November im Bauausschuss vorgestellt und diskutiert. Dabei wurden die Hallen des jetzigen Aldi-Marktes und des ehemaligen Fristo-Getränkemarktes jeweils im Bereich Austeg favorisiert. Die Wiese hinter dem Fristo-Markt käme als Freifläche für den Pumptrack in Frage. „Am bisherigen Standort des KJS wird es keine Fördermittel geben“, sagte Bürgermeister Marko Bias (CDU) zur Stadtratssitzung am Dienstagabend. Allerdings müsse für den Bau des Pumptracks eine Trinkwasserleitung umverlegt werden. Jetzt müsse ein Fördermittelantrag eingereicht werden, so Bias. Wenn der Bauausschuss am 27. Januar die Standortauswahl bestätigt, werde die Bauausführung im Jahr 2020 anvisiert. Der neue KJS soll bis spätestens 2024 errichtet werden. Für das Vorhaben könnte es eine 66-prozentige Förderung aus einem Bund-Länderprogramm geben.