Schleiz plant 3,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen

Neue Löschwasserentnahmestellen, die Sanierung der Feldgasse, die Freiraumgestaltung am Bürgerteich, die Errichtung eines Caravanstellplatzes am Schleizer Dreieck und die Erschließung des Eigenheim-Baugebietes Oschitzer Straße: Die Stadt Schleiz hat im kommenden Jahr viel vor. Grundlage dafür bietet der Haushaltsplan für 2020, der am Dienstagabend vom Stadtrat einstimmig beschlossen wurde.

Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben

Die Stadt Schleiz will im kommenden Jahr mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 20,1 Millionen Euro wirtschaften, wovon 14,2 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt zu finden sind. Damit liege das Gesamtvolumen um 2,2 Millionen Euro niedriger als im Planansatz für 2019. „Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 und zum Ergebnis von 2018 sind wir aktuell bei rund 850.000 Euro weniger Solleinnahmen“, sagte Kämmerer Stefan Strauß. Problematisch sei für die Stadt Schleiz wie für andere Kommunen die Steuerkraftberechnung auf Grundlage der „guten Jahre“ 2016 bis 2018, was niedrigere Finanzzuweisungen bei gleichzeitig höherer Kreisumlage bedeute.

„Im Jahr 2018 haben wir 3,3 Millionen Euro und im Jahr darauf 3,8 Millionen Euro Kreisumlage gezahlt. Nach aktuellem Stand müssten wir im kommenden Jahr 4,3 Millionen Euro an den Kreis entrichten, falls der Kreistag den Hebesatz nicht senkt“, erklärte Strauß. Das wären 30,4 Prozent des gesamten Verwaltungshaushaltes. Er geht auch davon aus, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen auf 3,7 Millionen Euro verringern werden. Die Stadt Schleiz rechnet im kommenden Jahr mit Grund- und anderen Steuern in Höhe von 1,13 Millionen Euro und Schlüsselzuweisungen in Höhe von gut einer Million Euro. Die Kreisstadt erhält aufgrund der Eingemeindung von Burgk zum 1. Januar 2020 eine Neugliederungsprämie von 16.000 Euro, also 200 Euro für jeden Einwohner der aufzunehmenden Gemeinde.

Je 2,9 Millionen Euro für Personal und Kindertagesstätten

Die Stadt Schleiz plant mit Ausgaben von jeweils 2,9 Millionen Euro für Personal und Kindertageseinrichtungen, 252.000 Euro für Straßenreinigung und Winterdienst, je 350.000 Euro für das Freibad und für den Brandschutz, 211.000 Euro für Straßenbeleuchtung, 108.000 Euro für Müllbeseitigung, 254.000 Euro für Friedhöfe, 148.000 Euro für die Bibliothek, 117.000 Euro für Wirtschaftsförderung und Tourismus sowie 138.000 für Kreditzinsen.

3,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen

Rund 60 Prozent des 5,8 Millionen Euro umfassenden Vermögenshaushaltes will die Stadt Schleiz für Baumaßnahmen verwenden. So ist im alten Fahrerlager am Schleizer Dreieck die Errichtung eines Caravanstellplatzes mit Funktionsgebäude geplant. Es sollen etwa 50 ganzjährig nutzbare Stellplätze für Wohnmobile entstehen. „Eine Förderung von bis zu 90 Prozent wurde uns in Aussicht gestellt“, so Stefan Strauß.

Im Haushaltsplan 2020 sind erneut Mittel in Höhe von 150.000 Euro zur Schaffung von Löschwasserentnahmestellen an mehreren Standorten vorgesehen.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Investitionen in das geplante Wohnbaugebiet Oschitzer Straße. Nach aktuellem Beratungsstand in Ausschüssen und im Stadtrat wird eine Erschließungsträgervariante bevorzugt, so dass diese im Haushalt berücksichtigt wurde. Demnach sind für das Jahr 2020 Grunderwerbskosten in Höhe von 175.000 Euro und für die Erschließung kommunaler Grundstücke Kosten in Höhe von 130.000 Euro geplant. Ab dem Jahr 2021 sind Einnahmen aus der Grundstücksveräußerung von jährlich 200.000 Euro im Finanzplan vorgesehen.

Freiraumgestaltung im Bereich Bürgerteich

Im Sanierungsgebiet Innenstadt soll die Freiraumgestaltung des Bereiches Bürgerteich inklusive Parkplatz in der Braugasse inklusive der Neuverlegung sowie Sanierung des verrohrten Hainbachkanals im Bereich am Graben angegangen werden. Ziel sei es, den historisch gewachsenen Grünbereich als qualitativ hochwertigen innerstädtischen Erlebnis-, Erholungs und Aufenthaltsraum zu gestalten sowie innenstadtnahe Pkw-Stellplätze zu schaffen. Vorgesehen ist in diesem Bereich auch eine Löschwasserzisterne mit einem Volumen von 100 Kubikmetern, eine barrierefreie Citybus-Haltestelle im Bereich Braugasse sowie eine öffentliche Toilette. „Für das Vorhaben soll noch 2019 ein Antrag auf Efre-Fördermittel gestellt und im Jahr 2020 mit der der Hainbachsanierung als ersten Bauabschnitt begonnen werden“, erklärte der Kämmerer.

Ferner will die Stadt die Feldgasse vor der Jahnturnhalle sanieren. Ein Bewilligungsantrag auf Städtebaufördermittel soll gestellt werden.

Die Stadt Schleiz plant außerdem die Anschaffung und Erneuerung von Hard- und Software, um die Verwaltung zu digitalisieren. Ferner soll der Bauhof einen neuen Traktor, Schneepflüge und Motorgeräte sowie ein Geo-Vermessungssystem erhalten. Für das Freibad sind neue Spielgeräte geplant, für den Weihnachtsmarkt eine Modernisierung der Beleuchtung.