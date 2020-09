Bundeskanzlerin Angela Merkel (M) besprach mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (hinten, 3.v.l, beide CDU), der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken (hinten, 4.v.r) und den Kultusministern der Bundesländer die Lage an den Schulen in Zeiten von Corona. Viel herumgekommen ist dabei nicht.

Am 16. März haben in Deutschland die ersten Schulen wegen der Corona-Pandemie ihre Tore geschlossen. Das ist exakt 192 Tage her. Seitdem gab es wieder Osterferien, Pfingstferien, lange Sommerferien, jetzt stehen die Herbstferien vor der Tür und der Winter wird kommen. Dann wird die Pandemie an Fahrt gewinnen. Schulen werden – wie auch bei Grippewellen – zu Virenschleudern und die Kinder einem hohen Risiko ausgesetzt.