Schweiz erklärt Thüringen zum Risikogebiet

Erfurt. Der Freistaat ist die einzige Region in Deutschland, für die die Schweiz Einreisebeschränkungen aufgrund der hohen Zahl an Corona-Infektionen verhängt.

Noch sind ein paar Tage Zeit. Doch ab dem 22. März gilt Thüringen in der Schweiz wieder als Gebiet mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko. Erlaubt ist dann eine Einreise aus Thüringen nur noch, wenn dabei ein negativer PCR-Test vorgezeigt wird, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Corona-Blog: Landkreis Greiz auf Platz 1 der Super-Hotspots – Ramelow für schnelle Nutzung von Sputnik V

Außerdem gilt nach der Einreise eine Quarantänepflicht für zehn Tage, die "mit Zustimmung der kantonalen Gesundheitsbehörde durch einen negativen PCR-Test ab dem siebten Quarantänetag verkürzt werden" kann.

Als Risikogebiete weist die Schweiz ab dem 22. März unter anderem auch neun Regionen in Frankreich aus, 13 italienische Gebiete und sieben Regionen in Österreich aus, aber zum Beispiel auch ganze Länder wie Belgien, Tschechien, Ungarn, Schweden oder Polen.

Ramelow spricht sich für schnelle Nutzung des Sputnik V-Impfstoffs in Deutschland aus

Flickenteppich droht bei kostenlosen Corona-Tests in Thüringen

Impfzentrum Mittelthüringen in Erfurt ist bis Ostern ausgebucht

Thüringen galt im Januar neben Sachsen schon einmal in der Schweiz als Risikogebiet. Dies hob das Auswärtige Amt der Alpenrepublik aber später wieder auf.

Thüringen hat seit Wochen die mit Abstand höchste Corona-Inzidenz in Deutschland. Der Wert hat sich am Donnerstag weiter auf mittlerweile 138,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche erhöht. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 134. Der Landkreis Greiz hat am Donnerstag bundesweit die höchste Sieben-Tages-Inzidenz mit einem Wert von knapp 332. Zudem sind unter den zehn Regionen mit der höchsten Inzidenz in Thüringen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts außerdem der Wartburg-Kreis, der Saale-Orla-Kreis und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen.