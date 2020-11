Sicherheitsüberprüfungen von Parlamentariern sind bundesweit die absolute Ausnahme. Außer in Thüringen erfolgen Überprüfungen von Abgeordneten der Parlamentarischen Kontrollkommission (ParlKK) nur noch in Rheinland-Pfalz und Brandenburg.

Abgeordnete, die in der G-10 Kommission beim Verfassungsschutz auf das Einhalten des Post-, Fernmelde- und Telekommunikationsgeheimnisses achten sollen, unterziehen sich neben den genannten Landtagen auch in Niedersachen einer freiwilligen Sicherheitsüberprüfung. Das ist das Ergebnis einer Recherche dieser Zeitung bei allen 16 Landesparlamenten und Bürgerschaften.

Dittes verweigert Zustimmung

Baden-Württemberg plant nach der Parlamentswahl am 14. März kommenden Jahres ebenfalls eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen aller in der G-10-Kommission tätigen Abgeordneten.

Mitte Oktober war in Thüringen der Aufschrei groß, als der Linken-Abgeordnete Steffen Dittes seine Zustimmung zu einer solchen Ü3-Sicherheitsüberprüfung als Mitglied der G-10-Kommission des Landtags zurückgezogen hatte. Was er womöglich zu verbergen habe, fragte die CDU. Diese Überprüfung sei verpflichtend, hieß es damals.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dittes hält Überprüfung durch Verfassungsschutz für widerrechtlich

Dittes beruft sich bei Weigerung der Sicherheitsüberprüfung auf sein Amt

Die Landtagsverwaltung betonte am 21. Oktober gegenüber dieser Zeitung, dass Abgeordnete in „besonderer Weise der Vorbildfunktion ihres besonderen öffentlichen Amtes“ nachkommen, wenn sie sich freiwillig einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. „Die Bundes- als auch die entsprechenden landesrechtlichen Normen weisen vergleichsweise Regelungen wie Thüringen auf“, hieß es zudem. Sicherheitsüberprüfungen auf freiwilliger Basis würden entsprechend auch in anderen Ländern auf vergleichsweiser Rechtsgrundlage durchgeführt.

Sicherlich. Nur sind es von den 15 weiteren Landtagen und Bürgerschaften in Deutschland gerade einmal zwei, die dieser Praxis folgen und ihre Abgeordnete überprüfen lassen, wenn diese in der ParlKK oder analogen Gremien mitarbeiten. Alle anderen Parlamente verzichten darauf. Bei der G-10-Kommission sind es drei weitere Landtage. Ab kommenden Jahr vielleicht vier.

Umfassende Belehrung über die Geheimhaltung

Dem in Thüringen in den vergangenen Wochen vermittelten Eindruck, dass freiwillige Sicherheitsüberprüfungen von Abgeordneten die übliche Praxis sei, widersprechen die Angaben aus den Landesparlamenten. „Die Sicherheitsüberprüfung von Mandatsträgern durch Behörden der Exekutive ist aus unserer Sicht weder mit dem Grundsatz des freien Mandats noch mit dem Prinzip der Gewaltenteilung vereinbar“, teilt beispielsweise der Bayerische Landtag mit.

Allerdings verweist Sprecherin Caroline Kubon darauf, dass im Gegenzug die Geheimschutzordnung „recht strikt“ beim Zugang von Abgeordneten zu Verschlusssachen sei. Auch die anderen Landtag oder Bürgerschaften betonen, dass eine umfassende Belehrung über die Geheimhaltung bei entsprechender Akteneinsicht oder Information erfolge, samt der Belehrung über die Strafen, die bei Verstößen drohen.

Steffen Dittes hatte noch im Oktober Landtagspräsidenten Birgit Keller (Linke) um Prüfung der angedachten Sicherheitsüberprüfungen für die G-10-Kommission sowie die noch nicht konstituierte ParlKK gebeten, da es aus seiner Sicht in Thüringen keine Rechtsgrundlage für eine derartige Überprüfung von Abgeordneten gibt.