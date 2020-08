Berlin. Olaf Scholz wird die SPD als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2021 führen. Scholz profilierte sich zuletzt als Krisenmanager.

SPD-Spitze legt sich auf Scholz als Kanzlerkandidat fest

Bei der SPD hat es früher als erwartet „Wumms“ gemacht: Am Montag legte sich die Parteispitze auf Olaf Scholz als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im nächsten Jahr fest. Darauf verständigten sich nach Informationen unserer Redaktion das Präsidium und der Vorstand der Sozialdemokraten am Montag.

Die Entscheidungen seien einstimmig getroffen worden, hieß es übereinstimmend von mehreren Teilnehmern der Sitzung, die im Willy-Brandt-Haus stattfand. Andere SPD-Politiker waren per Video zugeschaltet. Um kurz vor 11.00 Uhr bestätigten dann die beiden Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in einer Mail an die 420.000 Parteimitglieder und auf Twitter, dass die SPD mit Vizekanzler und Bundesfinanzminister Scholz als Spitzenkandidat in die Wahl im Herbst 2021 zieht.

Jetzt ist es raus: @OlafScholz ist unser #Kanzlerkandidat. Gemeinsam mit Olaf, mit @spdde und @spdbt sind wir ein starkes Team. Wir freuen uns auf einen großartigen und erfolgreichen Wahlkampf.

Olaf hat den Kanzler-#Wumms 😉 — Saskia Esken (@EskenSaskia) August 10, 2020

Die Doppelspitze hatte lange versucht, Scholz zu verhindern. Im vergangenen Herbst verlor er gemeinsam mit Klara Geywitz die Stichwahl um den Parteivorsitz gegen Esken und Walter-Borjans. In der Corona-Krise profilierte sich Scholz dann neben der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten als einer der wichtigsten Krisenmanager.

SPD setzt Union und Grüne unter Druck

Die SPD setzt mit der frühen Festlegung, mehr als ein Jahr vor der Wahl, die Union und die Grünen unter Druck. CDU und CSU steht ein heißer Herbst bevor, bis auf einem Parteitag im Dezember die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer und in der Folge die Kanzlerkandidatur geklärt werden müssen. Aussichtsreich im Rennen um die CDU-Spitze sind NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der CDU-Politiker Friedrich Merz. Als möglicher Kanzlerkandidat wird auch der CSU-Chef Markus Söder gehandelt.

Bei den Grünen ist noch offen, ob ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin aufgestellt wird - die Entscheidung würde zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock fallen.

Zahlreiche führende SPD-Politiker sprachen sich zuletzt für Scholz als Kanzlerkandidat aus. So auch Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die Scholz zuletzt im Interview mit unserer Redaktion den Rücken gestärkt hatte.

Olaf Scholz verlor Stichwahl um SPD-Doppelspitze

Vor neun Monaten sah es für Scholz noch ganz bitter aus. Am 30. November, an einem Samstag zur besten Sportschau-Zeit, scheint die Ära Olaf Scholz vorbei zu sein. Versteinert der Blick, als der Finanzminister seine bitterste Niederlage akzeptieren muss. 53 Prozent für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, nur 45 Prozent für Scholz und Klara Geywitz in der Stichwahl um die SPD-Doppelspitze.

Scholz ringt sich ein paar Worte ab, dann verschwindet er von der Bühne im Willy-Brandt-Haus. Fortan schleicht der Vizekanzler wie eine „lame duck“ über die Regierungsflure.

Er, der sich für einen „truly Sozialdemokraten“ und den Besten in der SPD hält, konnte sich die Kanzlerkandidatur abschminken. Er, der Herrscher über den Bundeshaushalt, zweifacher Wahlsieger von Hamburg, gedemütigt von einem jovialen Landesfinanzminister im (Un-)Ruhestand und einer schwäbischen Hinterbänklerin aus der Bundestagsfraktion.

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Wiederaufstieg in Etappen

„Isch over“, sagten selbst loyale Scholz-Fans. Dann kommt Corona. Aus dem Opfertier ist wieder ein finanzpolitischer Adler geworden. Er kreist über der von Corona heimgesuchten größten Volkswirtschaft Europas, erkennt mit scharfem Blick, wo die Milliarden- bis Billionenhilfen des Bundes am dringendsten gebraucht werden. Scholz feiert ein Comeback.

Sein Wiederaufstieg vollzieht sich in Etappen. Zugute kommt ihm die Unbeholfenheit seiner Bezwinger. Walter-Borjans und Esken gelingt es zwar mit maßgeblicher Hilfe von Juso-Chef Kevin Kühnert, Scholz im Mitgliederentscheid als Mann von gestern, als verbrauchtes Gesicht des SPD- und GroKo-Establishments darzustellen – was er gemessen an seiner langen Vorstandszeit und Mitverantwortung für den Niedergang nach 1998 zweifelsfrei auch ist.

„Eskabo“, so der Kampfname der neuen Doppelspitze, wissen mit ihrem gar nicht so überraschenden Sieg in der Folge wenig anzufangen. Sie stolpern eher ins Amt. Es dauert nicht lange, da sind die links angehauchten No-GroKo-Revoluzzer auf Normalmaß geschrumpft.

Der Leitantrag für den Dezember-Parteitag liest sich in weiten Teilen so, als ob ihn Scholz während einer seiner Jogging-Runden entlang der Havel selbst diktiert hat. Die Revolution wird abgeblasen. Bundestagsfraktion, Minister und Ministerpräsidenten haben Eskabo verklickert, dass die GroKo weitergeführt wird. Scholz wittert Morgenluft.

Scholz ist kein einfacher Chef: „Er lässt sich nicht lenken, er lenkt“

Der 62-Jährige arbeitet stoisch im Ministerium an der Wilhelmstraße. Sein Büro wirkt auf Besucher wie der Hausherr selbst. Kühl, strukturiert, mit einem Hauch Eleganz. Als er während der Finanz- und Bankenkrise Arbeitsminister war, stand sein Schreibtisch im einstigen Nazi-Propagandaministerium.

Als Vizekanzler und Finanzminister residiert er im ehemaligen Reichsluftfahrtministerium. Damals wie heute hat er im Allerheiligsten Fotos des deutschen Pavillons für die Weltausstellung 1958 aufgehängt. Sie zeigen – ein von Egon Eiermann und Sep Ruf entworfenes – modernes, selbstbewusstes, zugleich unprätentiöses Gebäude, mit dem die Bundesrepublik sich nach der Nazizeit das erste Mal international präsentierte.

Wäre Olaf Scholz ein Gebäude, es wäre hier auf diesen Schwarz-Weiß-Aufnahmen kontrastreich zu sehen.

Scholz ist kein einfacher Chef. Er ist enorm fordernd. Selbstzweifel sind ihm fremd. Hat er eine Idee, müssen Abteilungen springen. Ein Riesenhaus wie das BMF, zumal nach acht Schäuble-Jahren schwarz geprägt, zeigt da gewöhnlich Widerstandskräfte.

Scholz hat mit seinem Team erstaunlich schnell Zugriff auf den Apparat erlangt. Er wird nicht geliebt, aber geachtet. „Er lässt sich nicht lenken, er lenkt“, sagt einer seiner Vertrauten. Mit der endgültigen Einigung zur Grundrente punktet er in der Partei. Die kommt ein bisschen zur Ruhe und stabilisiert sich im 15-Prozent-Keller.

In der Corona-Krise kann sich Olaf Scholz profilieren

Nun ist die CDU vom Selbstzerstörungsvirus befallen. Corona katapultiert Scholz dann fast über Nacht in die Rolle, die ihm am meisten behagt. Große Entscheidungen, viel Gestaltungsmacht, viel Geld, potenziell viel Anerkennung.

Während die Kanzlerin im Krisenmanagement schwer in die Gänge kommt, ist er sofort auf dem Platz. Zusammen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier präsentiert er Schutzschilder für bedrohte Unternehmen und Arbeitsplätze. Mit unbegrenzter Feuerkraft, also Kreditbürgschaften und notfalls Eigenkapitalspritzen ohne Limit.

„Wir legen alle Waffen auf den Tisch. Das ist die Bazooka“, so spricht Scholz. Später sagt er, Deutschland müsse mit „Wumms“ aus der Krise kommen. Man traut seinen Ohren kaum. Ist das der Scholzomat, der dröge Parteisoldat, der Schröders Hartz-IV-Reformen bis aufs Blut verteidigte? Scholz in der Rolle von Mario Draghi. „Super Olaf“ gegen Corona. Whatever it takes.

Mutet er Haushalt, Steuerzahlern und sich selbst zu viel zu?

Schon einmal hat er sich gewaltig verschätzt. Beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg. Scholz, zu der Zeit Hamburgs Erster Bürgermeister, verspricht damals eine Stimmung wie beim Hafengeburtstag. Nach Krawallnächten brennt das Schanzenviertel, Polizisten rennen um ihr Leben.

Besserwisser Scholz ist blamiert. Er habe daraus gelernt, so sein Umfeld. „Er ist älter geworden, reifer, wägt noch mehr ab.“ Im Kampf gegen die dramatischen Corona-Folgen bleibt ihm dafür keine Zeit. Das Kabinett beschließt einen Nachtragshaushalt für 2020 mit einer gigantischen Neuverschuldung von gut 150 Milliarden Euro. Dazu kommen Hunderte Milliarden an Garantien. Scholz geht aufs Ganze.

Die Kanzlerin lässt ihn machen. Sie vertrauen sich seit der Bankenkrise. Mit dem Kurzarbeitergeld rettete der Arbeitsminister Scholz Hunderttausende Jobs. Gelingt ihm das im BMF bei Corona noch einmal? Jetzt zahle sich aus, dass die SPD der Union das Schlüsselressort genommen habe.

Dass Scholz nach dem 13-Milliarden-Überschuss bei Steuersenkungen so „bärbeißig“ gewesen sei, heißt es. Als „rote Null“, als „Olaf Schäuble“ war er wegen seiner Knausrigkeit von eigenen Leuten verspottet worden. Jetzt versammelt sich die SPD hinter ihrem Vizekanzler. Er will mit der Bundes-Bazooka in der Faust den drohenden Corona-Untergang der deutschen Wirtschaft stoppen.

Jetzt also doch die noch die Kanzlerkandidatur. Für Scholz ist es eine späte Genugtuung, dass die SPD ihn ruft. Aber wie realistisch sind seine Chancen für 2021? Einer, den die eigene Partei nicht als Chef wollte? In der Partei empfinden sie es als schreiende Ungerechtigkeit, dass die Bundesregierung gute Noten für das Corona-Krisenmanagement bekommt, aber allein die Union in Umfragen absahnt. Während CDU/CSU bei 35 bis 38 Prozent liegen, dümpelt die SPD bei 15 Prozent herum. Scholz traut sich dennoch viel zu. Niemand weiß, wie die politische Landschaft nach der Corona-Pandemie aussieht.

Es ist die erste Wahl nach der Ära Merkel. 2021, wenn die Kanzlerin abdankt, soll für Olaf Scholz noch lange nicht Schluss sein.

Bundestagswahl 2021: SPD schließt Bündnis mit Linken nicht aus

In der Bevölkerung genießt er viel Ansehen. Olaf Scholz liegt laut einer exklusiven Kantar-Meinungsumfrage im Auftrag unserer Redaktion als möglicher Kanzlerkandidat der SPD vorne. 42 Prozent der Befragten halten den Bundesfinanzminister als SPD-Kanzlerkandidaten für geeignet.

Erst am Wochenende hatte der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans erklärt, die Partei sei bereit zu einer Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl 2021. Die Sozialdemokraten wollten „die führende Kraft in einem Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt“, sagte Walter-Borjans gegenüber unserer Redaktion. (tb/fmg)