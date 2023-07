Madrid. Die konservative Volkspartei PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo hat die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien gewonnen.

Spanien erlebte am Sonntag einen in vielerlei Hinsicht heißen Wahltag. Bei hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 40 Grad im südlichen Andalusien waren die spanischen Bürger aufgerufen, eine neue nationale Regierung zu bestimmen. Dem Urnengang war eine ungewöhnlich heftige Schlammschlacht vorausgegangen, in dem sich Sozialdemokraten (PSOE) und Konservative (PP) gegenseitig beschuldigten, einen Lügen-Wahlkampf zu führen.

Die großen Spannungen bekam am Sonntag der sozialdemokratische Regierungschef Pedro Sánchez (51) zu spüren, als er in Madrid seine Stimme abgab. Er wurde in seinem Wahllokal mit Buhrufen, aber auch mit Beifall begrüßt. Sein konservativer Herausforderer Alberto Núñez Feijóo (61) wählte ebenfalls in Madrid und sagte, es sei an der Zeit, dass Spanien eine neue Epoche beginne.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spanien: Ziehen Rechtspopulisten in den Regierungspalast?

Der nationalen Wahl wurde besondere Bedeutung beigemessen, weil erstmals in der jüngeren Geschichte Spaniens die Möglichkeit bestand, dass zusammen mit Feijóos konservativer Volkspartei die ultrarechte und europaskeptische Partei Vox an die Macht kommen könnte. Eine Perspektive, die in Brüssel Sorgen bereitete.

Mehr zum Thema: Mallorca zeigt, wohin ganz Spanien steuert - nach rechts

Erste Prognosen, die nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht wurden, signalisierten einen Rechtsrutsch und einen Sieg der Volkspartei. Allerdings zeichnete sich ab, dass die Konservativen alleine keine ausreichende Mehrheit erreichen, sondern zum Regieren die Stimmen der Rechtsaußenpartei Vox brauchen.

Die konservative Volkspartei PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo hat die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien gewonnen. Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Nach den Daten, die Spaniens öffentliche Rundfunkanstalt RTVE am Sonntagabend veröffentlichte, konnten die Konservativen mit 34,2 Prozent rechnen. Das wären deutlich mehr als in der Wahl in 2019, in der sie wegen eines Korruptionsskandals abstürzten und nur 20,9 Prozent holten. Für Vox wurde ein Rückgang auf 11,2 Prozent vorausgesagt (2019: 15,1), weil offenbar eine Abwanderung von Vox-Wählern zu den Konservativen stattfand.

Regierungsbildung in Spanien könnte schwierig werden

Unklar war zunächst noch, ob die Gesamtzahl der Mandate beider Parteien des konservativen Blocks für die absolute Mehrheit im Parlament ausreichen würde. Dem konservativen Lager wurden insgesamt 169-177 Mandate zugerechnet ­– die absolute Mehrheit liegt bei 176 Sitzen. Sollte die absolute Mehrheit verfehlt werden, dürfte eine Regierungsbildung sehr schwierig werden.

Vox liegt auf einer Linie mit der deutschen AfD oder Frankreichs Rassemblement National von Marine Le Pen. Vox-Parteichef Santiago Abascal (47) verteidigt die 1975 untergegangene spanische Franco-Rechtsdiktatur, ist für einen starken Nationalstaat und will Spanien nicht länger EU-Recht unterordnen. Abascal fordert zudem den Ausstieg aus den Klimaschutzabkommen und aus der europäischen Energiewende. In Spanien will er wichtige Errungenschaften wie das Abtreibungsrecht, die Gleichstellungsgesetze für Frauen und Rechtsgarantien für Homosexuelle und Trans-Menschen kippen.

Volkspartei und Vox regieren bereits in 130 spanischen Rathäusern und in vier Regionen zusammen. Eine rote Linie zwischen Konservativen und Rechtsnationalen, wie sie etwa die deutsche CDU zieht, gibt es in Spanien nicht. Der konservative Spitzenmann Feijóo erklärte, dass er zwar lieber ohne Vox regieren würde. Aber dass er, wenn es keine andere Möglichkeit gebe, einen Regierungspakt mit Vox nicht ausschließe.

Spanische Sozialdemokraten verbessern sich leicht - und verlieren dennoch

Für Sánchez‘ Sozialdemokraten (PSOE) wurden in der Prognose 28,9 Prozent vorhergesagt. Damit hätten sich die Sozialdemokraten gegenüber ihrem Ergebnis aus 2019 (28,0) sogar leicht verbessert. Der linksalternative PSOE-Partner Sumar, zu dem der bisherige Regierungssozius Podemos und 14 weitere kleinere Linksparteien gehören, könnte auf rund 13,3 Prozent kommen und damit drittstärkste Kraft werden. Das wäre ein Zuwachs für die Linksalternativen gegenüber 2019, als Podemos 9,8 Prozent erzielte.

Der RTVE-Prognose zufolge kann das progressive Lager aus PSOE und Sumar insgesamt 141-149 Mandate im Parlament erwarten – deutlich weniger als der konservative Block. Allerdings könnte Sánchez versuchen, wie in der bisherigen Legislaturperiode, wieder die parlamentarische Unterstützung der kleinen Regionalparteien aus Katalonien und dem Baskenland zu gewinnen.

Weitere aktuelle Nachrichten:

Die Regionalen können im neuen Parlament zusammen mit 30-33 Sitzen rechnen. Soweit das konservative Lager aus Volkspartei und Vox also die absolute Mehrheit verfehlen sollte, dürften die kleinen Regionalparteien wieder zum Zünglein an der Waage werden. Die Unterstützung einer konservativen Regierung schlossen die Regionalparteien strikt aus. Vor allem, weil der konservative Spitzenkandidat Feijóo wenig Neigung zeigt, auf Autonomiewünsche einzugehen. Vox will sogar die bisherigen Selbstverwaltungskompetenzen der Regionen beschneiden und separatistische Parteien verbieten.

Bei seiner Stimmabgabe am Sonntag in Madrid hatte sich der sozialdemokratische Premier Sánchez optimistisch geäußert, seine Macht irgendwie retten zu können. „Ich habe ein gutes Gefühl“, hatte er gesagt. Sánchez gilt als Meister, auch aus schwierigen Situationen noch einen Ausweg zu finden. Doch dieses Mal dürfte es auch für ihn kompliziert werden, eine tragfähige Mehrheit zu konstruieren. Ende Mai hatte seine Sozialistische Arbeiterpartei in den Kommunal- und Regionalwahlen eine schmerzhafte Schlappe erlitten. Anschließend trat Sánchez die Flucht nach vorne an und zog die für Dezember geplante nationale Wahl auf den 23. Juli vor.